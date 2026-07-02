Franskt slott, guldklimp och bluffbolag som drog 400 kr i månaden

400 kronor i månaden – i 30 år

En kvinna upptäckte att ett bluffbolag dragit 400 kronor i månaden från hennes bankkonto via autogiro, kopplat till det hårt kritiserade Premie Invest.

Kvinnans son upptäckte dragningarna när han höll på med bouppteckningar. Genrefoto. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Hade det pågått sedan bolaget var som mest aktivt kan notan landa på 140 000 kronor. Konsumentverket har fått minst 242 anmälningar.

Lastbilar till Ryssland – fick tre års fängelse

En finsk transportföretagare har dömts till tre år och åtta månaders fängelse för att ha exporterat 164 lastbilar och släpvagnar till Ryssland i strid med EU:s sanktioner. Fordonen deklarerades som transitgods mot Kazakstan, men såldes vidare på den ryska marknaden. Totalt värde: 17 miljoner euro.

ANNONS

Guldklimpen som vägde fyra kilo

Vissa hittar mynt på trottoaren. Andra hittar guldklimpar på fyra kilo. Det är precis vad som hände ett par i Australien, och historien om deras fynd har blivit en av veckans mest lästa.

Klimpens värde? Över fyra miljoner kronor. Metalldetektorn börjar plötsligt framstå som en helt rimlig sommarinvestering.

Dags att döpa om SAS till DAS

Danmark tar hem hela flygvinsten. Nya långlinjer avgår från Kastrup, Air France-KLM äger och danska staten sitter kvar som storägare.

SAS vd Anko van der Werff presenterade bolagets största flygplansorder någonsin på en presskonferens i Köpenhamn. Bolaget bör nu döpas om till DAS tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Foto: SAS

Sverige har lämnat byggnaden. SAS är i praktiken DAS, menar kritikerna.

Halvfulla plan efter nya EU-regler

Nya biometriska gränskontroller i EU har gjort att passagerare fastnar i köerna och flygbolag tvingas lyfta med halvfulla kabiner.

ANNONS

Flera länder, däribland Grekland och Frankrike, har redan pausat delar av reglerna för att undvika kaos under högsäsongen.

Privatjet kan få grön stämpel

EU-tribunalen har ogiltigförklarat kommissionens beslut att utesluta privatflyg från hållbarhetsklassificeringen.

Domen innebär att tillverkning av privatjet i vissa fall kan räknas som en hållbar investering. Kommissionen tvingas nu göra en ny bedömning.

Så tänker förmögna kring pensionen

Ingen guldklimp i trädgården? Lugn. Förmögna svenskar tänker annorlunda kring sin pension.

En mer genomtänkt plan för pensionen ger större handlingsfrihet, även utan extrema tillgångar. Foto: Pexels

Det handlar mindre om tur och mer om struktur, strategier som låter pengarna göra jobbet, i stället för tvärtom.

Påverka politiken – utan att vänta fyra år

ANNONS

Tänk om du kunde ta ställning till vallöften utan att veta vilket parti som står bakom dem.

Stefan Engeseth diskuterar hur demokratin kan utvecklas med ny teknik och medborgardialog – bortom Almedalens paneldebatter.

Nya lagar i juli – det här förändras

Sänkt bensinskatt, höjt ISK-tak, slopat ränteavdrag på blancolån och ny tandvårdssubvention för äldre. Igår den 1 juli trädde en rad nya lagar i kraft som påverkar din ekonomi.

Här är vad du behöver veta.

Missen med släp som kan kosta körkortet

Sommar, semester och husvagnsdragning. Men en vanlig miss vid koppling av släp kan innebära att du riskerar både böter och körkortet.

Värt att kolla innan du svänger ut på E4:an.