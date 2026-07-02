Ibland säger läsarnas val mer om verkligheten än någon börsanalys. I dag handlar det om drömboenden för en Vasastan-budget, guld i marken, flygbranschens nya verklighet och pensionsknep som bara de rika verkar känna till.
Franskt slott, guldklimp och bluffbolag som drog 400 kr i månaden
Här har vi samlat dagens mest lästa artiklar från våra nyhetskanaler Dagens PS, Realtid och E55:
Slottsdrömmar för en Vasastan-budget
Medan en tvåa i Vasastan kostar uppåt sju miljoner kronor kan du för samma peng bli slottsherre i södra Frankrike. En renoverad Belle Epoque-villa med sex sovrum, uppvärmd pool och utsikt över ett medeltida slott finns nu ute till försäljning.
Prislapp: 599 900 euro, strax under 6,7 miljoner kronor. Frågan alla ställer sig: varför bor vi kvar?
400 kronor i månaden – i 30 år
En kvinna upptäckte att ett bluffbolag dragit 400 kronor i månaden från hennes bankkonto via autogiro, kopplat till det hårt kritiserade Premie Invest.
Hade det pågått sedan bolaget var som mest aktivt kan notan landa på 140 000 kronor. Konsumentverket har fått minst 242 anmälningar.
Lastbilar till Ryssland – fick tre års fängelse
En finsk transportföretagare har dömts till tre år och åtta månaders fängelse för att ha exporterat 164 lastbilar och släpvagnar till Ryssland i strid med EU:s sanktioner. Fordonen deklarerades som transitgods mot Kazakstan, men såldes vidare på den ryska marknaden. Totalt värde: 17 miljoner euro.
Guldklimpen som vägde fyra kilo
Vissa hittar mynt på trottoaren. Andra hittar guldklimpar på fyra kilo. Det är precis vad som hände ett par i Australien, och historien om deras fynd har blivit en av veckans mest lästa.
Klimpens värde? Över fyra miljoner kronor. Metalldetektorn börjar plötsligt framstå som en helt rimlig sommarinvestering.
Dags att döpa om SAS till DAS
Danmark tar hem hela flygvinsten. Nya långlinjer avgår från Kastrup, Air France-KLM äger och danska staten sitter kvar som storägare.
Sverige har lämnat byggnaden. SAS är i praktiken DAS, menar kritikerna.
Halvfulla plan efter nya EU-regler
Nya biometriska gränskontroller i EU har gjort att passagerare fastnar i köerna och flygbolag tvingas lyfta med halvfulla kabiner.
Flera länder, däribland Grekland och Frankrike, har redan pausat delar av reglerna för att undvika kaos under högsäsongen.
Privatjet kan få grön stämpel
EU-tribunalen har ogiltigförklarat kommissionens beslut att utesluta privatflyg från hållbarhetsklassificeringen.
Domen innebär att tillverkning av privatjet i vissa fall kan räknas som en hållbar investering. Kommissionen tvingas nu göra en ny bedömning.
Så tänker förmögna kring pensionen
Ingen guldklimp i trädgården? Lugn. Förmögna svenskar tänker annorlunda kring sin pension.
Det handlar mindre om tur och mer om struktur, strategier som låter pengarna göra jobbet, i stället för tvärtom.
Påverka politiken – utan att vänta fyra år
Tänk om du kunde ta ställning till vallöften utan att veta vilket parti som står bakom dem.
Stefan Engeseth diskuterar hur demokratin kan utvecklas med ny teknik och medborgardialog – bortom Almedalens paneldebatter.
Nya lagar i juli – det här förändras
Sänkt bensinskatt, höjt ISK-tak, slopat ränteavdrag på blancolån och ny tandvårdssubvention för äldre. Igår den 1 juli trädde en rad nya lagar i kraft som påverkar din ekonomi.
Här är vad du behöver veta.
Missen med släp som kan kosta körkortet
Sommar, semester och husvagnsdragning. Men en vanlig miss vid koppling av släp kan innebära att du riskerar både böter och körkortet.
Värt att kolla innan du svänger ut på E4:an.