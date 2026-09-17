Forskare: Generna styr din framgång mer än uppväxten

Forskaren som fuskade

Metoden att jämföra enäggs- och tvåäggstvillingar har en brokig historia. Engelsmannen Cyril Burt, född 1883, var med och byggde upp intelligenstestningen som forskningsfält.

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Mest känd blev han för sina studier av enäggstvillingar som vuxit upp i olika familjer. Han fann mycket höga likheter i IQ och drog slutsatsen att intelligens till stor del är ärftlig.

Efter hans död 1971 började forskare granska siffrorna. Korrelationerna i Burts studier förblev i princip identiska trots att urvalet påstods växa kraftigt. Det är statistiskt osannolikt. Originaldata saknades och delar av dokumentationen gick inte att verifiera.

Psykologen Leslie Hearnshaw skrev den officiella biografin om Burt. Redan 1979 drog han slutsatsen att fuskanklagelserna sannolikt var berättigade, skriver tidskriften Modern Psykologi i sitt senaste nummer.

På 1990-talet gjorde en ny grupp forskare om granskningen. I boken Cyril Burt: Fraud or Framed? kom de fram till att både kritiker och försvarare hade överdrivit sina argument.

Vissa anklagelser var svaga, men nya omständigheter gjorde det svårt att fria honom helt. Delar av hans sena forskning innehöll sannolikt manipulerade data, även om omfattningen inte gick att fastställa.

Rätt slutsats på fel data

Det anmärkningsvärda är att Burt hade rätt i sak. Senare och betydligt bättre genomförda tvillingstudier, där Kajonius studie är ett av de färskaste exemplen, bekräftar hans huvudpoäng. Intelligens påverkas i hög grad av genetiska faktorer, även om hans egna siffror var oanvändbara.

Lunds universitet redovisar också svagheterna i den nya studien. Föräldrarnas IQ och socioekonomiska status har inte kontrollerats.

Modellen bortser dessutom från att gener samverkar med miljön, vilket kan förklara upp till omkring 15 procentenheter av de 75 procenten.

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Det du fortfarande kan påverka

Betyder det att allt är förutbestämt? Kajonius menar att resultaten även kan läsas med viss lättnad. Föräldrar kan sluta skuldbelägga sig. Punktinsatser har ett värde, men på lång sikt är möjligheterna att styra barnens socioekonomiska framgång ganska små.

Ungdomar kan i stället satsa på det de trivs med och är bra på, snarare än det som ger högst status.

För den som redan är vuxen återstår besluten som inga gener styr. Hur mycket du sparar, vilka skulder du tar och vad du gör med lönen.

Riktmärket för hur mycket du bör ha sparat vid 30, 40, 50 och 60 år gäller oavsett arv. Och enligt experterna kräver det ingen hög lön att bli rik.