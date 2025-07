Ekonomen rasar mot ekonomiskt råd: ”Driver mig till vansinne”

Privatekonomi handlar inte om dig – i alla fall inte så mycket som du tror.

Det menar Ramit Sethi, författaren till bästsäljaren I Will Teach You To Be Rich och en av USA:s mest inflytelserika röster inom vardagsekonomi.

Nu slår han tillbaka mot ett av de mest använda uttrycken i branschen – ett uttryck som han säger ”driver honom till vansinne”.

“Du är inte en snöflinga”

Det handlar om frasen “personal finance is personal” – alltså att privatekonomi är personlig, något som skapar en föreställning om att all ekonomisk rådgivning måste skräddarsys för individen.

“Det finns ett uttryck som driver mig till vansinne”, säger Ramit Sethi enligt Yahoo Finance. “Det är när folk säger att privatekonomi är personlig”.

Sethi tycker att det här sättet att tänka får människor att tro att deras ekonomiska situation är så speciell att inget generellt råd passar. Det, menar han, är ett misstag.

“Du är inte en snöflinga”, säger han. “Visst, du har personliga mål och utmaningar – men det har andra också. Du är inte ensam om att vilja spara till kontantinsats, planera en budget eller fundera på om du ska hyra eller köpa”.

Missa inte: Tullar hotar hushållens ekonomi i sommar – experterna förklarar. Dagens PS