Flykten från storstäderna är över – nu växer bostadsklyftan

Pandemitrenden har vänt

Under pandemiåret 2021 var utflyttningen från Stor-Stockholm rekordhög. Då flyttade nästan 8 000 fler personer från regionen än till den.

Sedan dess har utvecklingen svängt. Under 2025 var flyttnettot i Stor-Stockholm nere på bara 99 personer.

Även i Storgöteborg syns en tydlig förändring. Under slutet av pandemin gick regionen back med 2 000 personer. Förra året var utvecklingen den motsatta, med fler inflyttade.

”Under pandemiåren drog drömmen om ett eget hus bort många svenskar från de stora städerna. Nu verkar flykten från storstäderna vara över, med lägre bopriser och mer stabila räntor har de återfått en del av sin attraktionskraft”, säger Marcus Svanberg. Han tillägger:

”Samtidigt riskerar de förändrade flyttmönstren att förvärra bostadsbristen i städerna ytterligare”.

Miljoner skiljer redan

Klyftan mellan storstad och mindre kommuner syns redan i priserna.

En genomsnittlig villa i Stockholmsregionen kostar 7,4 miljoner kronor. I Storgöteborg ligger snittet på 5,7 miljoner och i Stormalmö på 5,5 miljoner.

I Kronoberg ligger motsvarande snittpris på 2,4 miljoner kronor. I Blekinge är det 2,3 miljoner.

Även bostadsrätterna visar samma mönster. I Storstockholm ligger snittpriset på 72 138 kronor per kvadratmeter. I Västernorrland är siffran 16 512 kronor.

Kan få extra skjuts

Prisklyftan på bostäder mellan mindre kommuner och tillväxtregioner väntas dessutom växa ytterligare.

Handelsbanken räknar med att bostadspriserna stiger med 4-5 procent under året, drivet av hushållens ökade köpkraft och de nya amorteringsreglerna.

”Precis som stramare bolåneregler tidigare bidrog till att dämpa priserna ser vi nu motsatt effekt. De nya reglerna ger en extra skjuts till bostadsmarknaden, inte minst där prisnivåerna är höga”, säger Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.

Samtidigt väntas bostadsbyggandet fortsätta vara begränsat, särskilt när det gäller småhus.

