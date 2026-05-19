Krisen: Tomma bostäder – men helt fel sort

Finns bostäder – men inte rätt bostäder

Kommunerna som vittnar om överskott menar att det ofta sammanfaller med ett underskott på ”rätt” typ av bostäder.

Inom allmännyttan har antalet tomma lägenheter ökat från 3 780 till 7 354 på bara ett år – en fördubbling.

Det handlar ofta om dyra nyproducerade hyresrätter, svåruthyrda lägenheter eller bostäder på mindre orter där efterfrågan är låg.

Samtidigt saknas sådant som många faktiskt behöver: större och mer prisrimliga hyresrätter, bostäder i markplan och tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre.

Nästan 200 kommuner bedömer att det främst behövs bostäder med rimliga boendekostnader, bostäder för seniorer och tillgänglighetsanpassade bostäder.

Storstaden har fortfarande brist

Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I många mindre kommuner ökar både balansen och överskottet. I storstadsregionerna är läget ett annat.

Där dominerar fortfarande underskott i nästan alla kommuner och kommundelar. Många kommuner bedömer dessutom att underskotten kommer att finnas kvar även om tre år.

Äldre drabbas hårt

Ett av de största problemen på marknaden rör bostäder för äldre. 117 kommuner uppger underskott på särskilda boenden för äldre, SÄBO. Många kommuner ser också behov av fler seniorbostäder och trygghetsbostäder.

Samtidigt väntas tillskottet av trygghetsbostäder bli ovanligt lågt de kommande två åren. Cirka 1 150 sådana bostäder beräknas tillkomma.

Även bostäder för personer med funktionsnedsättning är en bristvara. I årets enkät uppger 132 kommuner underskott.

Boverkets bild är därför dubbel: bostadsmarknaden är mer balanserad än på länge. Men för den som behöver en billigare, tillgänglig eller äldreanpassad bostad kan bristen fortfarande vara högst verklig.

