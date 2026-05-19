Bostadsbristen ser ut att minska. Men bakom den positiva trenden växer ett annat problem: Sverige har nämligen fel bostäder på fel plats.
Krisen: Tomma bostäder – men helt fel sort
”Det är inte brist på bostäder. Det är brist på bostäder som folk har möjlighet att betala”, sa Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, i fjol.
Nu pekar Boverkets nya bostadsmarknadsenkät åt samma håll.
”Bostadsproblemen inte lösta”
För första gången sedan 2001 är det fler kommuner som uppger balans än underskott på bostadsmarknaden. Samtidigt menar majoriteten att det fortfarande saknas bostäder som människor faktiskt har råd med, eller som passar äldre och personer med särskilda behov.
”Att fler kommuner ser balans är positivt, men det betyder inte att bostadsproblemen är lösta”, kommenterar Marie Sand, projektledare för Bostadsmarknadsenkäten på Boverket.
”Vi ser både vakanser och överskott i vissa delar av beståndet, samtidigt som det saknas prisrimliga och tillgängliga bostäder”, fortsätter hon.
Finns bostäder – men inte rätt bostäder
Kommunerna som vittnar om överskott menar att det ofta sammanfaller med ett underskott på ”rätt” typ av bostäder.
Inom allmännyttan har antalet tomma lägenheter ökat från 3 780 till 7 354 på bara ett år – en fördubbling.
Det handlar ofta om dyra nyproducerade hyresrätter, svåruthyrda lägenheter eller bostäder på mindre orter där efterfrågan är låg.
Samtidigt saknas sådant som många faktiskt behöver: större och mer prisrimliga hyresrätter, bostäder i markplan och tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre.
Nästan 200 kommuner bedömer att det främst behövs bostäder med rimliga boendekostnader, bostäder för seniorer och tillgänglighetsanpassade bostäder.
Storstaden har fortfarande brist
Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I många mindre kommuner ökar både balansen och överskottet. I storstadsregionerna är läget ett annat.
Där dominerar fortfarande underskott i nästan alla kommuner och kommundelar. Många kommuner bedömer dessutom att underskotten kommer att finnas kvar även om tre år.
Äldre drabbas hårt
Ett av de största problemen på marknaden rör bostäder för äldre. 117 kommuner uppger underskott på särskilda boenden för äldre, SÄBO. Många kommuner ser också behov av fler seniorbostäder och trygghetsbostäder.
Samtidigt väntas tillskottet av trygghetsbostäder bli ovanligt lågt de kommande två åren. Cirka 1 150 sådana bostäder beräknas tillkomma.
Även bostäder för personer med funktionsnedsättning är en bristvara. I årets enkät uppger 132 kommuner underskott.
Boverkets bild är därför dubbel: bostadsmarknaden är mer balanserad än på länge. Men för den som behöver en billigare, tillgänglig eller äldreanpassad bostad kan bristen fortfarande vara högst verklig.
