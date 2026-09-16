Fler barn får fickpengar – men beloppen hänger inte med prisökningarna

Men så är det inte för de yngre barnen.

Ekonomen: ”Barnens köpkraft har minskat”

”Trots att priserna på allt från glass till biobiljetter har stigit de senaste åren ligger nivåerna för vecko- och månadspeng i stort sett stilla jämfört med fem år sedan. Det innebär att barnens köpkraft har minskat”, säger Anders Stenkrona på Nordea, som beställt undersökningen på området från Verian.

Bland 15–17-åringar har beloppet som föräldrar ger då och då ökat från 735 kronor till 810 kronor i månaden. Det är en ökning med 75 kronor, eller drygt 10 procent på ett år. Den fasta månadspengen ligger i år på 860 kronor i månaden.

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