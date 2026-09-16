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Privatekonomi

Fler barn får fickpengar – men beloppen hänger inte med prisökningarna

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De yngre barnens fickpengar står inte paritet till prisökningarna. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

”För många yngre barn räcker pengarna inte lika långt som tidigare”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

Sedan 2021 är fickpengen i det närmaste oförändrad för barn 6-11 år. Detta trots inflation och stigande priser.

Andelen barn som får vecko- eller månadspeng ökar visserligen för fjärde året i rad till 81 procent från 79 procent förra året och för 12-17-åringar har fickpengen ökat.

Men så är det inte för de yngre barnen.

Ekonomen: ”Barnens köpkraft har minskat”

”Trots att priserna på allt från glass till biobiljetter har stigit de senaste åren ligger nivåerna för vecko- och månadspeng i stort sett stilla jämfört med fem år sedan. Det innebär att barnens köpkraft har minskat”, säger Anders Stenkrona på Nordea, som beställt undersökningen på området från Verian.

Bland 15–17-åringar har beloppet som föräldrar ger då och då ökat från 735 kronor till 810 kronor i månaden. Det är en ökning med 75 kronor, eller drygt 10 procent på ett år. Den fasta månadspengen ligger i år på 860 kronor i månaden.

Läs också: Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng DagensPS

Så mycket har barnens fickpeng minskat

Men de yngre barnen har som framgår halkat efter. Bland 9-11-åringar har veckopengen minskat från 55 kronor till 45 kronor, en minskning med 18 procent. Då och då-pengen för denna åldersgrupp har minskat från 190 kronor till 170 kronor i år.

99 procent av alla 15–17-åringar får sina fickpengar digitalt genom banköverföring eller Swish. Till 6-8-åringar blir kontanter däremot alltmer populärt, 79 procent får kontanter jämfört med 67 procent förra året.

Det går barnens vecko- eller månadspeng till

Undersökningen visar att barnens fickpengar förväntas gå till godis (72 procent) och nöjen (52 procent). För 15–17-åringar förväntas pengarna även räcka till att äta ute (63 procent) och köpa egna kläder (35 procent).

Tilläggas kan att föräldrarnas sparande till sina barn, utöver vecko- och månadspeng, har ökat till 872 kronor, jämfört med 817 kronor i fjol. 

Det är en ökning med 55 kronor, motsvarande nästan 7 procent.

Läs mer: Fler föräldrar “glömmer” fickpengen DagensPS

Läs även: Dags för månadspeng? Så gör andra föräldrar DagensPS

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

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