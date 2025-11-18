Fenomenet som hotar ditt sparande

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

En bov i dramat

Som så många gånger nuförtiden är sociala medier en stor bov i dramat.

I en undersökning från Empower svarade hälften av deltagarna att vad andra köper online motiverar dem att spendera pengar av rädsla för att missa något.

“Som samhälle är vi väldigt obekväma med att prata om ekonomi, och det kan få människor att överspendera för att hålla jämna steg med sina vänner eller för hur de framstår på sociala medier”, säger finansexperten Julie Beckham till Yahoo Finance.

Hon lyfter också risken att människor handlar för att passa in snarare än att ta hänsyn till sina egna ekonomiska gränser.

Små köp – stora konsekvenser

Konsekvenserna kan bli alltifrån kreditkortsskulder till missade sparmål. När hastiga beslut tas utifrån vad andra gör – istället för vad man själv behöver – ökar risken för ekonomisk stress.

FOMO kan leda till impulsköp under ”begränsade kampanjer” eller till att man tänjer på sin privatekonomi eftersom andra uppgraderar sin livsstil.

Det kan också innebära riskfyllda investeringar i exempelvis kryptovalutor eller uppmärksammade aktier, där man lockas av att andra “gör stora vinster”.

Den kortsiktiga kick som följer av spontana köp kan, enligt Beckham, leda till långvarig ekonomisk smärta.

Men FOMO kan också bli en superkraft

Fenomenet är dock inte enbart negativt. Enligt samma Empower-undersökning uppgav över 15 procent att ekonomisk FOMO inspirerat dem att investera.

Andra såg effekten i form av ett nytt sparkonto eller förbättrad strategi för att betala av skulder.

Rätt kanaliserat kan jämförelse alltså bli motivation.

Så bryter du cirkeln

Julie Beckham ger ett enkelt grundråd: skapa en plan.

“Att börja tidigt och spara och budgetera konsekvent kan verkligen löna sig”, säger hon och beskriver hur det känns betydligt bättre att spara ett år för en resa än att åka och sedan “tillbringa nästa år med att betala för den semestern, plus ränta”.

Ett värderingsbaserat spar- och konsumtionsupplägg är ett effektivt sätt att avgöra vilka utgifter som faktiskt betyder något. Dessutom kan det hjälpa att minska exponeringen mot sociala medier – särskilt reklam och statusinnehåll.

Och kanske det svåraste av allt: Att våga säga nej – även om alla andra säger ja.

I en ekonomi där allt går snabbt är det lätt att tro att alla andra ligger steget före. Men den bästa dealen är kanske den du aldrig klickade hem.

