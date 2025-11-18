Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Fenomenet som hotar ditt sparande

Person med fomo
Drivs dina ekonomiska beslut av rädsla? (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Det är inte bara reklam och rabatter som får oss att öppna plånboken. En av de största fienderna mot ekonomisk trygghet finns numera i fickan. Det handlar om FOMO.

När sociala medier fylls av lyxresor, senaste prylarna och “snabba investeringsframgångar över en natt” är det lätt att känna att man halkar efter. 

Men priset kan bli högt – både för ekonomin och självförtroendet.

När rädslan styr plånboken

FOMO, kort för engelskans “fear of missing out”, handlar om rädslan att andra upplever något belönande eller spännande som man själv inte gör.

I ekonomiska sammanhang kan det leda till att man fattar helt andra beslut än vad man skulle ha gjort i lugn och ro.

Ekonomisk FOMO kan innebära att man hoppar på trender, köper saker man inte planerat eller gör snabba investeringar bara för att andra verkar tjäna pengar.

En bov i dramat 

Som så många gånger nuförtiden är sociala medier en stor bov i dramat. 

I en undersökning från Empower svarade hälften av deltagarna att vad andra köper online motiverar dem att spendera pengar av rädsla för att missa något.

“Som samhälle är vi väldigt obekväma med att prata om ekonomi, och det kan få människor att överspendera för att hålla jämna steg med sina vänner eller för hur de framstår på sociala medier”, säger finansexperten Julie Beckham till Yahoo Finance

Hon lyfter också risken att människor handlar för att passa in snarare än att ta hänsyn till sina egna ekonomiska gränser.

Små köp – stora konsekvenser

Konsekvenserna kan bli alltifrån kreditkortsskulder till missade sparmål. När hastiga beslut tas utifrån vad andra gör – istället för vad man själv behöver – ökar risken för ekonomisk stress.

FOMO kan leda till impulsköp under ”begränsade kampanjer” eller till att man tänjer på sin privatekonomi eftersom andra uppgraderar sin livsstil. 

Det kan också innebära riskfyllda investeringar i exempelvis kryptovalutor eller uppmärksammade aktier, där man lockas av att andra “gör stora vinster”.

Den kortsiktiga kick som följer av spontana köp kan, enligt Beckham, leda till långvarig ekonomisk smärta.

Men FOMO kan också bli en superkraft

Fenomenet är dock inte enbart negativt. Enligt samma Empower-undersökning uppgav över 15 procent att ekonomisk FOMO inspirerat dem att investera. 

Andra såg effekten i form av ett nytt sparkonto eller förbättrad strategi för att betala av skulder.

Rätt kanaliserat kan jämförelse alltså bli motivation. 

Så bryter du cirkeln

Julie Beckham ger ett enkelt grundråd: skapa en plan.

“Att börja tidigt och spara och budgetera konsekvent kan verkligen löna sig”, säger hon och beskriver hur det känns betydligt bättre att spara ett år för en resa än att åka och sedan “tillbringa nästa år med att betala för den semestern, plus ränta”. 

Ett värderingsbaserat spar- och konsumtionsupplägg är ett effektivt sätt att avgöra vilka utgifter som faktiskt betyder något. Dessutom kan det hjälpa att minska exponeringen mot sociala medier – särskilt reklam och statusinnehåll.

Och kanske det svåraste av allt: Att våga säga nej – även om alla andra säger ja.

I en ekonomi där allt går snabbt är det lätt att tro att alla andra ligger steget före. Men den bästa dealen är kanske den du aldrig klickade hem.

pengar Rädsla Sociala medier Spara
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

