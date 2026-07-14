Glöm din gamla plånka – nu kommer EU:s digitala plånbok

Ska minska papperskrånglet

EU hoppas att den digitala plånboken ska göra livet enklare både för privatpersoner och företag.digital-strategy.

Att skriva ut avtal, skriva under med penna och sedan skanna in dokument behöver inte längre vara standardlösningen – i stället ska kvalificerade elektroniska underskrifter och identitetskontroller kunna skötas direkt från en godkänd digital plånbok. Banktjänster, myndighetskontakter och avtal kan då integrera stödet för EUDI‑plånboken för inloggning, identifiering och signering, även om de egna apparna och systemen finns kvar.

På sikt väntas fler tjänster kopplas till plattformen, från vård och utbildning till resor och försäkringar – i takt med att olika branscher börjar utfärda och acceptera digitala intyg i plånboken.

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Ett klick i mobilen kan snart ersätta både fysisk legitimation och handskriven underskrift i många sammanhang. Foto: Canva

Men alla är inte övertygade

Samtidigt finns det frågetecken.

Integritetsexperter har påpekat risken att företag och tjänster börjar kräva starkare identifiering oftare än i dag – trots att det inte alltid är nödvändigt – när det blir enkelt att “trycka på en knapp” för full legitimering. Ett system som är utformat för att skydda den personliga integriteten, med lokalt lagrad data och utan en central EU‑databas, skulle då i praktiken kunna skapa nya vanor där vi legitimerar oss mer – inte mindre.eur-lex.

En annan återkommande fråga handlar om säkerhet.

I dag ligger körkort, bankkort och legitimation ofta på olika ställen. Tappar du plånboken har du fortfarande mobilen – och tvärtom. Om allt samlas i samma digitala plånbok, som i praktiken används via mobilen, blir den enheten ännu viktigare än den redan är.

Den största risken? Att mobilen blir ännu svårare att klara sig utan när allt samlas i samma digitala plånbok. Foto: Canva

Sverige ligger redan långt fram

För svenskar blir omställningen sannolikt mindre dramatisk än i många andra EU‑länder.

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Vi använder redan BankID, Swish och digitala myndighetstjänster i stor omfattning. Många har dessutom digitala biljetter, medlemskort och betallösningar i mobilen. Den stora förändringen blir att även statliga id‑handlingar och fler officiella dokument stegvis kan flytta in i en EU‑godkänd digital plånbok, baserad på gemensamma europeiska standarder.