Körkort, id‑kort, bankidentifiering och digitala underskrifter i en enda app – eller i alla fall i samma system. 2027 börjar EU:s digitala plånbok införas i medlemsländerna. Målet är att göra vardagen enklare, men satsningen väcker också frågor om säkerhet, integritet och vad som händer den dag mobilen försvinner.
Glöm din gamla plånka – nu kommer EU:s digitala plånbok
Den tjocka plånboken med körkort, id‑kort, medlemskort och kvitton kan snart vara ett minne blott.
Inom ramen för den nya European Digital Identity Regulation (eIDAS 2.0) ska EU:s medlemsländer senast i slutet av 2026 börja erbjuda en EU Digital Identity Wallet (EUDI‑plånbok) – en digital identitetsplånbok där invånare kan samla viktiga handlingar i mobilen eller annan digital enhet. Sverige omfattas av reglerna och arbetar redan, bland annat via DIGG och BankID, med att ta fram en svensk lösning.
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Id‑kort och körkort i mobilen
Tanken är att plånboken ska fungera som en säker digital identitetstjänst där användaren kan visa sin identitet, skriva under dokument elektroniskt och på sikt även lagra exempelvis körkort, examensbevis och andra officiella intyg i form av digitala “credentials”.
En av de stora poängerna är att du bara behöver dela den information som verkligen efterfrågas. Ska du bevisa att du är över 18 år räcker det att visa just det, utan att hela personnumret eller adressen följer med – en princip som i EU‑språket kallas dataminimering och “selective disclosure”.
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Ska minska papperskrånglet
EU hoppas att den digitala plånboken ska göra livet enklare både för privatpersoner och företag.digital-strategy.
Att skriva ut avtal, skriva under med penna och sedan skanna in dokument behöver inte längre vara standardlösningen – i stället ska kvalificerade elektroniska underskrifter och identitetskontroller kunna skötas direkt från en godkänd digital plånbok. Banktjänster, myndighetskontakter och avtal kan då integrera stödet för EUDI‑plånboken för inloggning, identifiering och signering, även om de egna apparna och systemen finns kvar.
På sikt väntas fler tjänster kopplas till plattformen, från vård och utbildning till resor och försäkringar – i takt med att olika branscher börjar utfärda och acceptera digitala intyg i plånboken.
Men alla är inte övertygade
Samtidigt finns det frågetecken.
Integritetsexperter har påpekat risken att företag och tjänster börjar kräva starkare identifiering oftare än i dag – trots att det inte alltid är nödvändigt – när det blir enkelt att “trycka på en knapp” för full legitimering. Ett system som är utformat för att skydda den personliga integriteten, med lokalt lagrad data och utan en central EU‑databas, skulle då i praktiken kunna skapa nya vanor där vi legitimerar oss mer – inte mindre.eur-lex.
En annan återkommande fråga handlar om säkerhet.
I dag ligger körkort, bankkort och legitimation ofta på olika ställen. Tappar du plånboken har du fortfarande mobilen – och tvärtom. Om allt samlas i samma digitala plånbok, som i praktiken används via mobilen, blir den enheten ännu viktigare än den redan är.
Sverige ligger redan långt fram
För svenskar blir omställningen sannolikt mindre dramatisk än i många andra EU‑länder.
Vi använder redan BankID, Swish och digitala myndighetstjänster i stor omfattning. Många har dessutom digitala biljetter, medlemskort och betallösningar i mobilen. Den stora förändringen blir att även statliga id‑handlingar och fler officiella dokument stegvis kan flytta in i en EU‑godkänd digital plånbok, baserad på gemensamma europeiska standarder.
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