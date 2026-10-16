Mobilen, semesterresan och lånet har fått var sin försäkring. Det känns tryggt, men frågan är vad du får för pengarna. Vissa skydd kan du redan ha.
Fem försäkringar du kan betala för – helt i onödan
Det är dyrt att köpa telefon. Ännu dyrare om du köper till en försäkring. Men det vore ju typiskt om du tappade den redan första veckan…
När du bokar resan finns avbeställningsskyddet där som tillval. Till lånet erbjuds en trygghetsförsäkring.
Men har du koll på vad du redan har?
Det finns faktiskt en hel del försäkringar som, i många fall, går att prioritera bort. De kan ge förhållandevis lite i ersättning eller överlappa ett skydd du redan betalar för.
De här fem kan vara värda att gå igenom.
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1. Produktförsäkring – vad kostar tryggheten?
Har du en hemförsäkring med allrisk, även kallad drulleförsäkring, räcker den ofta för att skydda dina prylar.
Finansinspektionen ger ett räkneexempel: En produktförsäkring för 200 kronor i månaden kostar 1 600 kronor på åtta månader. En vanlig självrisk i hemförsäkringen ligger på 1 500 kronor.
Efter åtta månader har du alltså betalat mer än den självrisken. Telefonen behöver inte ens ha gått sönder.
En produktförsäkring kan ha lägre självrisk och mindre åldersavdrag än hemförsäkringen. Det finns därmed skillnader att jämföra, men också ett pris att räkna på. Konsumenternas påpekar att det kan bli dyrt att försäkra familjens telefoner och datorer var för sig.
2. ID-skydd – betalar du redan för hjälpen?
Innan du tecknar en separat ID-skyddsförsäkring är hemförsäkringens villkor en bra början.
Motsvarande skydd finns nämligen i många hemförsäkringar. En extra försäkring kan därför innebära att du betalar ännu en gång för samma slags hjälp.
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3. Extra avbeställningsskydd
Även vid resebokningen kan det vara värt att stanna upp innan du kryssar i ett extra skydd.
När resan betalas med kort ingår nästan alltid ett avbeställningsskydd. Skyddet kan också redan finnas i en mer omfattande hemförsäkring eller i ett utökat reseskydd.
Konsumenternas bedömning är att hemförsäkringen och kortets reseförsäkring i de allra flesta fall räcker.
En dyrare resa kan däremot kräva ett komplement, menar man.
4. Assistansförsäkring – vad tillkommer för bilen?
Den som har en halv- eller helförsäkrad bil har redan ett räddningsskydd. En separat assistansförsäkring liknar det skyddet till stor del.
Det finns dock tillägg som kan göra skillnad. Assistansförsäkringen kan exempelvis täcka självrisken för räddning och ge ersättning för hyrbil under några dagar.
Jämför därför vad som faktiskt tillkommer med vad försäkringen kostar. Det är den extra hjälpen du betalar för.
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5. Trygghetsförsäkring – får du använda den?
Blir du sjukskriven eller arbetslös kan en trygghetsförsäkring betala ränta och amorteringar på lånet. Men att du har betalat för försäkringen betyder inte att du har rätt till ersättning. Du måste också uppfylla villkoren.
Sådana försäkringar ställer ofta krav på exempelvis tillsvidareanställning eller att du är arbetsför när försäkringen tecknas. Det kan även behöva gå en viss tid innan du kan få ersättning.
”Vi möter konsumenter som har betalat för en försäkring i tron att de har ett ekonomiskt skydd. Först när de behöver försäkringen upptäcker de att de inte uppfyller villkoren”, säger Håkan Carlsson, jurist och specialist på personförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå, till Kollega.
Du kan dessutom ha ett befintligt skydd genom a-kassa, fackförbund och arbetsgivare. En trygghetsförsäkring kan komplettera det, men läs kraven innan du börjar betala.
Fler premier att syna
Andra försäkringar som kan gå att prioritera bort är:
- Förlängd motorgaranti: Skyddet kan redan finnas i bilförsäkringen.
- Självriskförsäkring: Kostnaden den täcker kanske ryms i din egen buffert.
- Vissa privata tandvårdsförsäkringar: Kan ge låga ersättningsbelopp och ha många undantag. Detta gäller inte Folktandvårdens frisktandvårdsavtal.
- Begränsade sjukförsäkringar: Kan bara ge ersättning för en viss sjukdom eller några få diagnoser.
- Dubbla hemförsäkringar: Du kan redan ha en hemförsäkring genom facket.
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