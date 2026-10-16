Fem försäkringar du kan betala för – helt i onödan

2. ID-skydd – betalar du redan för hjälpen?

Innan du tecknar en separat ID-skyddsförsäkring är hemförsäkringens villkor en bra början.

Motsvarande skydd finns nämligen i många hemförsäkringar. En extra försäkring kan därför innebära att du betalar ännu en gång för samma slags hjälp.

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3. Extra avbeställningsskydd

Även vid resebokningen kan det vara värt att stanna upp innan du kryssar i ett extra skydd.

När resan betalas med kort ingår nästan alltid ett avbeställningsskydd. Skyddet kan också redan finnas i en mer omfattande hemförsäkring eller i ett utökat reseskydd.

Konsumenternas bedömning är att hemförsäkringen och kortets reseförsäkring i de allra flesta fall räcker.

En dyrare resa kan däremot kräva ett komplement, menar man.

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4. Assistansförsäkring – vad tillkommer för bilen?

Den som har en halv- eller helförsäkrad bil har redan ett räddningsskydd. En separat assistansförsäkring liknar det skyddet till stor del.

Det finns dock tillägg som kan göra skillnad. Assistansförsäkringen kan exempelvis täcka självrisken för räddning och ge ersättning för hyrbil under några dagar.

Jämför därför vad som faktiskt tillkommer med vad försäkringen kostar. Det är den extra hjälpen du betalar för.

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5. Trygghetsförsäkring – får du använda den?

Blir du sjukskriven eller arbetslös kan en trygghetsförsäkring betala ränta och amorteringar på lånet. Men att du har betalat för försäkringen betyder inte att du har rätt till ersättning. Du måste också uppfylla villkoren.

Sådana försäkringar ställer ofta krav på exempelvis tillsvidareanställning eller att du är arbetsför när försäkringen tecknas. Det kan även behöva gå en viss tid innan du kan få ersättning.

”Vi möter konsumenter som har betalat för en försäkring i tron att de har ett ekonomiskt skydd. Först när de behöver försäkringen upptäcker de att de inte uppfyller villkoren”, säger Håkan Carlsson, jurist och specialist på personförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå, till Kollega.

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Du kan dessutom ha ett befintligt skydd genom a-kassa, fackförbund och arbetsgivare. En trygghetsförsäkring kan komplettera det, men läs kraven innan du börjar betala.

Fler premier att syna

Andra försäkringar som kan gå att prioritera bort är:

Förlängd motorgaranti: Skyddet kan redan finnas i bilförsäkringen.

Skyddet kan redan finnas i bilförsäkringen. Självriskförsäkring: Kostnaden den täcker kanske ryms i din egen buffert.

Kostnaden den täcker kanske ryms i din egen buffert. Vissa privata tandvårdsförsäkringar: Kan ge låga ersättningsbelopp och ha många undantag. Detta gäller inte Folktandvårdens frisktandvårdsavtal.

Kan ge låga ersättningsbelopp och ha många undantag. Detta gäller inte Folktandvårdens frisktandvårdsavtal. Begränsade sjukförsäkringar: Kan bara ge ersättning för en viss sjukdom eller några få diagnoser.

Kan bara ge ersättning för en viss sjukdom eller några få diagnoser. Dubbla hemförsäkringar: Du kan redan ha en hemförsäkring genom facket.

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