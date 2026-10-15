Nya smällar mot svenskarnas plånbok:"Oron är tillbaka" 

I en ny undersökning från Länsförsäkringar och Verian anger 27 procent stigande räntor och inflation som sin största oro för svensk ekonomi. I föregående mätning var andelen 13 procent.

Mer än en fördubbling, alltså.

”Många har fortfarande färskt i minnet hur det kändes när räntorna och matpriserna steg för några år sedan. Den känslan försvinner inte så snabbt, och nu ser vi att oron är tillbaka”, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

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Färre hoppas på lägre räntor

Billigare lån står förstås fortfarande på önskelistan. Men färre verkar tro att önskan ska slå in.

Hoppet om sjunkande räntor har nästan halverats, enligt undersökningen. I slutet av förra året var de som hoppades på lägre räntor ungefär lika många som de som oroade sig för högre.

Nu är de oroliga tre gånger så många.