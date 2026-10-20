Fel hos Försäkringskassan – barnfamiljer kan få betala avgift

Inlösen i butik, på bankkontor eller via Swish kostar pengar. Att lösa in avin digitalt via Swedbanks e-tjänst är däremot gratis.

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Brevet kan du delvis bortse från

Försäkringskassan informerade om systemfelet den 14 oktober. Ett automatiskt brev har skickats till alla berörda, via Kivra eller vanlig post.

I brevet uppmanas mottagaren att anmäla sina kontouppgifter. Har du redan gjort det behöver du inte följa den uppmaningen.

Myndigheten har kvar uppgifterna. Du behöver alltså inte skicka in dem igen för att rätta till det aktuella problemet.

Avin skickas två bankdagar före den ordinarie utbetalningsdagen.

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