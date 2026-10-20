Ett systemfel hos Försäkringskassan gör att vissa får barnbidrag och underhållsstöd på avi i oktober. Trots att felet ligger hos myndigheten kan mottagaren behöva betala för att få ut pengarna.
Fel hos Försäkringskassan – barnfamiljer kan få betala avgift
Kontouppgifterna finns redan hos Försäkringskassan. Trots detta får vissa barnfamiljer nu en utbetalningsavi i stället för pengar direkt på kontot.
Enligt Försäkringskassan beror det på ett fel i myndighetens system. Hur mottagaren väljer att lösa in avin avgör sedan om utbetalningen också för med sig en avgift.
Inlösen i butik, på bankkontor eller via Swish kostar pengar. Att lösa in avin digitalt via Swedbanks e-tjänst är däremot gratis.
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Brevet kan du delvis bortse från
Försäkringskassan informerade om systemfelet den 14 oktober. Ett automatiskt brev har skickats till alla berörda, via Kivra eller vanlig post.
I brevet uppmanas mottagaren att anmäla sina kontouppgifter. Har du redan gjort det behöver du inte följa den uppmaningen.
Myndigheten har kvar uppgifterna. Du behöver alltså inte skicka in dem igen för att rätta till det aktuella problemet.
Avin skickas två bankdagar före den ordinarie utbetalningsdagen.
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Gratisalternativet har villkor
För att lösa in avin digitalt, och således slippa avgift, ska ditt personnummer vara tryckt på avin, som också ska vara utställd av Swedbank eller sparbankerna.
Du behöver också vara över 18 år och kunna logga in med BankID eller säkerhetsdosa från Swedbank eller en sparbank.
Pengarna kan sättas in på ett konto i en annan bank och kommer fram senast nästa vardag. Det kan dock vara klokt att spara avin tills insättningen syns på kontot, råder Swedbank.
Swish i butik kostar
Avin kan även lösas in hos ombud, exempelvis stora matkedjor, vissa bensinstationer och apotek. Där kan beloppet betalas ut kontant eller användas för att köpa varor.
Hos 7-Eleven finns möjligheten att få pengarna till kontot som är anslutet till Swish. Men även det alternativet medför en inlösenavgift. Detsamma gäller hjälp på bankkontor.
Myndigheten uppger att problemet ska vara löst till nästa utbetalning i november.
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