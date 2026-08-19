Du har inte slutat jobba. Du har inte heller ansökt om pension. Ändå kan tjänstepensionen börja betalas ut. För vissa sker nämligen utbetalningen automatiskt. Stoppar man den inte kan man drabbas av onödiga skattekostnader.
Fällan: Pensionen kan starta utan att du bett om det
Att fortsätta arbeta några år efter den traditionella pensionsåldern kan göra gott för ekonomin. Tjänstepensionen har dock inte alltid fått samma memo.
”För att ha möjlighet att få din pensionsutbetalning så som du vill ha den, kanske med hänsyn till extra arbetsår, är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig. Du kan alltid välja att skjuta på utbetalningen, men det kräver normalt ett aktivt val. Känner du inte till det, kan alltså tjänstepensionen börja betalas ut även fast du planerat för annat”, förklarar Skandias pensionsekonom Mattias Munter.
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Olika jobb ger olika regler
Förklaringen hittar vi i tjänstepensionsavtalen. Medan riktåldern styr när olika delar av den allmänna pensionen kan tas ut, följer tjänstepensionen reglerna i det avtal du omfattas av.
Det gör systemet till något av ett lapptäcke. Den som har bytt arbetsgivare eller arbetat inom flera sektorer kan ha flera tjänstepensioner hos olika bolag. Några kan starta automatiskt medan andra kräver en ansökan.
Även utbetalningstiden varierar. En tjänstepension kan betalas ut livet ut, medan en annan fördelas över exempelvis fem, tio, femton eller tjugo år.
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Privatanställda kan få pengarna tidigare
Skillnaderna mellan avtalen har dessutom ökat på senare år. Omkring nio av tio som arbetar omfattas av tjänstepension, men tidpunkten för utbetalningen beror bland annat på var man har arbetat.
För privatanställda med ITP eller Avtalspension SAF-LO kan tjänstepensionen börja betalas ut automatiskt före riktåldern för den allmänna pensionen, förklarar Pensionsmyndigheten. Den kan också komma före den ålder då man får det förhöjda grundavdraget.
För anställda inom kommuner, regioner och staten sker den automatiska starten i stället senare, efter riktåldern.
Pensionsmyndigheten varnar för att en tidig utbetalning även kan påverka när människor väljer att sluta arbeta.
”Att tjänstepensionen i vissa avtal betalas ut automatiskt före riktåldern kan i praktiken få många att tänka att det är dags att börja ta ut sin pension”, säger myndighetens analytiker Erik Ferm.
Kan bli onödigt dyrt
När tjänstepensionen läggs ovanpå lönen kan skatten dessutom bli onödigt hög. Från året då den som är född 1959 fyller 67 år blir skatten lägre. För personer födda 1960 gäller det i stället från året de fyller 68.
Det betyder inte att det alltid är fel att ta ut tjänstepension medan man arbetar. Men den som låter utbetalningen starta av bara farten kan få ett annat ekonomiskt resultat än planerat.
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Så undviker du pensionsfällan
- Kontrollera vilka tjänstepensioner du har.
- Ta reda på när varje utbetalning ska börja.
- Kontrollera om starten sker automatiskt.
- Se efter hur länge respektive pension betalas ut.
- Undersök om utbetalningen bör skjutas upp.
- Gör en prognos på minPension.
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