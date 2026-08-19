Fällan: Pensionen kan starta utan att du bett om det

”För att ha möjlighet att få din pensionsutbetalning så som du vill ha den, kanske med hänsyn till extra arbetsår, är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig. Du kan alltid välja att skjuta på utbetalningen, men det kräver normalt ett aktivt val. Känner du inte till det, kan alltså tjänstepensionen börja betalas ut även fast du planerat för annat”, förklarar Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

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Olika jobb ger olika regler

Förklaringen hittar vi i tjänstepensionsavtalen. Medan riktåldern styr när olika delar av den allmänna pensionen kan tas ut, följer tjänstepensionen reglerna i det avtal du omfattas av.

Det gör systemet till något av ett lapptäcke. Den som har bytt arbetsgivare eller arbetat inom flera sektorer kan ha flera tjänstepensioner hos olika bolag. Några kan starta automatiskt medan andra kräver en ansökan.

Även utbetalningstiden varierar. En tjänstepension kan betalas ut livet ut, medan en annan fördelas över exempelvis fem, tio, femton eller tjugo år.

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