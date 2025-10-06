Experterna varnar: Föreningar riskerar avgiftsschock

Avgifterna i landets bostadsrättsföreningar har stigit kraftigt de senaste åren. Enligt en kartläggning från SBAB har över nio av tio föreningar höjt avgiften, i vissa fall med totalt 20 procent.

Trots detta har många bostadsföreningar fortfarande för låga avgifter i förhållande till sina verkliga behov.

Många går med underskott

Många föreningar går idag med underskott. Enligt Swedbank handlar det om över hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar. Samtidigt riskerar 44 procent att inte kunna betala för framtida underhåll.

När intäkterna inte täcker kostnaderna växer hålen i ekonomin, vilket i förlängningen kan leda till både växande skulder och i slutändan – stora och plötsliga avgiftshöjningar.

Jenny Söderberg, ekonomiexpert på Sveriges BostadsrättsCentrum (Foto: SBC)

”Att föreningarnas avgifter inte speglar de verkliga behoven är ett problem vi sett under en längre tid. Ofta handlar det om att man väljer att skjuta på justeringarna i hopp om att läget ska vända. Men det skapar tyvärr en falsk trygghet”, säger Jenny Söderberg, ekonomiexpert på Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC).

Hon påpekar att även om vissa kostnader nu stabiliseras – som räntan – ligger många föreningar fortfarande efter med underhåll, samtidigt som andra utgifter fortsätter stiga.

“Det är därför högst aktuellt att se över föreningens avgifter för att undvika framtida chocker”, säger Söderberg.