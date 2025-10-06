Dagens PS
Experterna varnar: Föreningar riskerar avgiftsschock

Föreningar
Det är högst aktuellt att se över föreningens avgifter för att undvika framtida chocker, menar SBC (Foto: Gabriella Bruske/TT/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Allt fler bostadsrättsföreningar går med underskott. Nu varnar experter för följderna av för låga avgifter. 

Avgifterna i landets bostadsrättsföreningar har stigit kraftigt de senaste åren. Enligt en kartläggning från SBAB har över nio av tio föreningar höjt avgiften, i vissa fall med totalt 20 procent. 

Trots detta har många bostadsföreningar fortfarande för låga avgifter i förhållande till sina verkliga behov.

Många går med underskott

Många föreningar går idag med underskott. Enligt Swedbank handlar det om över hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar. Samtidigt riskerar 44 procent att inte kunna betala för framtida underhåll.

När intäkterna inte täcker kostnaderna växer hålen i ekonomin, vilket i förlängningen kan leda till både växande skulder och i slutändan – stora och plötsliga avgiftshöjningar.

SBC
Jenny Söderberg, ekonomiexpert på Sveriges BostadsrättsCentrum (Foto: SBC)

”Att föreningarnas avgifter inte speglar de verkliga behoven är ett problem vi sett under en längre tid. Ofta handlar det om att man väljer att skjuta på justeringarna i hopp om att läget ska vända. Men det skapar tyvärr en falsk trygghet”, säger Jenny Söderberg, ekonomiexpert på Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC).

Hon påpekar att även om vissa kostnader nu stabiliseras – som räntan – ligger många föreningar fortfarande efter med underhåll, samtidigt som andra utgifter fortsätter stiga.

“Det är därför högst aktuellt att se över föreningens avgifter för att undvika framtida chocker”, säger Söderberg. 

Nya regler skärper kraven

SBC uppmanar nu föreningar att agera innan det nya redovisningsregelverket K3 blir obligatoriskt. Regelverket gör föreningens underhållsbehov mer synligt i årsredovisningen – något som kan öka pressen på att justera avgifterna.

”I och med att K3 inom kort blir aktuellt märker vi ett tydligt ökat antal frågor från styrelser som vill förstå hur avgiften bör sättas, hur sparandet ska planeras och hur förändringar bäst kommuniceras”, säger Söderberg.

Hon betonar att en realistiskt satt avgift ska bygga på faktiska kostnader, framtida behov och ett rimligt överskott för kommande underhåll.

Små höjningar bättre än stora chocker

Enligt självkostnadsprincipen får en bostadsrättsförening inte gå med vinst – men inte heller med förlust. Årsavgiften ska täcka löpande utgifter som uppvärmning, reparationer, snöröjning och lånekostnader, men också bidra till att bygga en buffert.

SBC rekommenderar att föreningar gör små, årliga justeringar istället för stora höjningar i efterhand. En uppdaterad underhållsplan och flerårsbudget är centrala verktyg för att skapa stabilitet.

Fem råd till landets föreningar

SBC lyfter fem nyckelråd för att undvika framtida problem:

  1. Gör regelbundna översyner och justera avgiften i tid.
  2. Planera långsiktigt med en uppdaterad underhållsplan.
  3. Bygg upp ett visst överskott för att möta framtida kostnader.
  4. Kommunicera öppet med medlemmarna om avgiftsbeslut.
  5. Ta hjälp av professionella förvaltare vid behov.

Med stigande kostnader, nya regler och ökade krav på transparens är det enligt SBC hög tid för bostadsrättsföreningar att se över sina avgifter redan nu och på så sätt undvika avgiftschocker längre fram. 

Här kan du läsa mer om det nya regelverket K3.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

