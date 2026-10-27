Efter ett helt arbetsliv är det äntligen dags att njuta av pensionen. Men vad händer om du vill resa upp besparingarna medan din partner helst vill ha pengarna kvar på banken? Nu pekar experter ut sex ekonomiska vanor som kan göra pensionärslivet lite trevligare för samtliga inblandade.
Experterna: Lyckliga pensionärer gör så här med pengarna
Ni har jobbat, sparat och kanske till och med betalat av bolånet. Nu väntar pensionen och alla de där sakerna ni aldrig riktigt hann med tidigare.
Ja, det är ju åtminstone tanken.
För när två personer plötsligt ska tillbringa betydligt mer tid tillsammans, och dessutom leva på sina pensionspengar, kan gamla meningsskiljaktigheter få nytt liv.
Den ena vill gärna unna sig en långresa. Den andra tycker att pengarna gör sig bättre på sparkontot.
Dessa skillnader kan, i sin tur, skapa problem i relationen.
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Tusentals skiljer sig efter 60
Alla äktenskap klarar inte övergången till pensionärslivet.
Enligt SCB skilde sig drygt 5 100 svenskar som var 60 år eller äldre under 2025.
Statistiken säger förstås ingenting om varför paren gick skilda vägar. Men enligt Laura Mattia, ekonomisk rådgivare på Wealth Enhancement, är just pengar en vanlig källa till konflikter när pensionen närmar sig.
”Ett av de största misstagen par gör som pensionärer är att anta att de grälar om pengar, när de egentligen grälar om vad pengarna representerar”, säger hon till Kiplinger.
För den ena kan pengar betyda frihet och möjligheten att uppleva saker medan hälsan tillåter. För den andra handlar de om trygghet och rädslan för att pengarna ska ta slut.
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Sex ekonomiska vanor för ett lyckligare pensionärsliv
Vad är det då som får ekonomin och relationen att fungera även efter pensioneringen?
Hos Kiplinger lyfter Laura Mattia tillsammans med rådgivaren Nathan Sebesta och ekonomiskribenten Matt Bell fram sex strategier som hjälper par att hålla sams om pengarna:
1. De planerar ekonomin tillsammans. Båda har koll på hur mycket pengar som finns och är överens om hur de ska användas.
2. De pratar regelbundet om pengar. Matt Bell rekommenderar så kallade pengadejter, där paret avsätter tid för att diskutera ekonomin, gärna utanför hemmet.
3. De försöker förstå varandra. Bakom viljan att spara eller spendera kan det finnas olika behov. För vissa handlar pengarna om trygghet, för andra om frihet.
4. De är öppna med sin ekonomi. Båda känner till hushållets ekonomiska situation, även om de har separata bankkonton.
5. De sparar, men vågar också spendera. Ekonomiska marginaler skapar trygghet, men alltför stor försiktighet kan göra att paret går miste om upplevelser de faktiskt har råd med.
6. De investerar i relationen. Gemensamma upplevelser och aktiviteter blir särskilt viktiga när arbetet inte längre fyller dagarna.
Spara inte bort hela pensionen
Den femte punkten kan vara särskilt knepig för par som ägnat ett helt arbetsliv åt att spara.
När pengarna väl ska användas kan det nämligen ta emot.
”Du vill inte få slut på pengar, men du vill heller inte dö med så mycket kvar att du gått miste om saker som hade betytt något för dig”, säger Matt Bell.
Han föreslår bland annat att pensionärer med ekonomisk möjlighet kan hjälpa sina vuxna barn med kontantinsatsen till en bostad och själva få uppleva vilken skillnad pengarna gör.
Även Catherine Valega, ekonomisk rådgivare på Green Bee Advisory, tycker att par ska planera för gemensamma upplevelser.
Hon rekommenderar exempelvis att man gör de mer krävande resorna medan orken finns kvar.
”Tänk på pensionen som en startlinje, inte en mållinje. Du kan tillbringa 40 år i den här fasen av livet”, säger hon hos Kiplinger.
Fyra saker att ha koll på inför pensionen
Pensionsmyndigheten rekommenderar att du planerar din pension i god tid.
- Gör en pensionsprognos. Undersök hur mycket du kan få i pension varje månad.
- Planera dina uttag. Tjänstepensionen kan ofta tas ut under en begränsad period eller livet ut. Vissa val går inte att ändra i efterhand.
- Se över efterlevandeskyddet. Undersök vilket ekonomiskt skydd din partner kan få om du avlider.
- Ansök i tid. Pensionsmyndigheten rekommenderar att du ansöker om allmän pension cirka tre månader före den första utbetalningen.
Källa: Pensionsmyndigheten
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