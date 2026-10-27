Experterna: Lyckliga pensionärer gör så här med pengarna

För när två personer plötsligt ska tillbringa betydligt mer tid tillsammans, och dessutom leva på sina pensionspengar, kan gamla meningsskiljaktigheter få nytt liv.

Den ena vill gärna unna sig en långresa. Den andra tycker att pengarna gör sig bättre på sparkontot.

Dessa skillnader kan, i sin tur, skapa problem i relationen.

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Tusentals skiljer sig efter 60

Alla äktenskap klarar inte övergången till pensionärslivet.

Enligt SCB skilde sig drygt 5 100 svenskar som var 60 år eller äldre under 2025.

Statistiken säger förstås ingenting om varför paren gick skilda vägar. Men enligt Laura Mattia, ekonomisk rådgivare på Wealth Enhancement, är just pengar en vanlig källa till konflikter när pensionen närmar sig.

”Ett av de största misstagen par gör som pensionärer är att anta att de grälar om pengar, när de egentligen grälar om vad pengarna representerar”, säger hon till Kiplinger.

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För den ena kan pengar betyda frihet och möjligheten att uppleva saker medan hälsan tillåter. För den andra handlar de om trygghet och rädslan för att pengarna ska ta slut.

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