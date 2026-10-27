Guld göms i skogen och bankerna rasar mot polisen

Flygpriserna kan stiga med 20 procent

Vidare till stigande flygpriser. I veckan har Ryanairs vd Michael O’Leary varnat för vad han beskriver som den största prishöjningen på flyg i Europas historia.

Han hävdar att biljettpriserna kan stiga med mellan 10 och 20 procent under det kommande året.

Bakom varningen finns framför allt stigande bränslekostnader. Flygbolagen har hittills skyddats av avtal om att köpa bränsle till fasta priser, men många av dessa löper snart ut.

För Ryanairs del sker det i april 2027. Inför sommaren har bolaget bara säkrat 15 procent av sitt bränsle.

Samtidigt minskar flera flygbolag antalet platser. Kombinationen av färre avgångar och dyrare bränsle kan alltså bli kännbar för semesterbudgeten.

Läs mer: Ryanair: ”Största prishöjningen på flyg i Europas historia”. Dagens PS

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Spektakulär information för att komma från ett lågprisbolag och framför allt från Michael O’Leary (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)

40 års arbete – bara 900 kronor extra

Veckans pension handlar, kanske inte helt oväntat, om nästa års pensionshöjning.

Under 2027 höjs inkomstpensionen med 2,2 procent och garantipensionen med 0,7 procent. Det är förstås välkommet för många pensionärer, men långt ifrån tillräckligt, tycker pensionärsorganisationerna.

En rapport från SPF Seniorerna visar nämligen att ett helt arbetsliv inte alltid ger särskilt mycket extra i plånboken.

En person som arbetat heltid i 40 år med medianlön får enligt organisationens beräkningar omkring 900 kronor mer i total pension efter skatt än en person med fullt grundskydd.

SPF Seniorerna anser att arbete bara lönar sig marginellt för stora grupper. Även PRO kräver att mer pengar ska gå till pensionssystemet.

Läs vidare här: Pensionen höjs – men 40 års arbete ger bara 900 kronor extra. Dagens PS

Kan du ha för mycket pengar på sparkontot?

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Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är frågan om hur mycket pengar man egentligen bör ha på banken.

Svenska sparekonomer har länge varnat för att låta alltför stora summor ligga på sparkontot. Pengarna riskerar att förlora i värde när inflationen stiger, samtidigt som man går miste om möjlig avkastning på börsen.

Men Christine Benz, expert på privatekonomi och pension hos Morningstar, tycker att kritiken ibland går för långt.

Hon pekar framför allt på personer över 50 som redan har byggt upp ett betydande kapital. För dem kan det vara fullt rimligt att behålla stora summor på banken. Pengarna är lättillgängliga och värdet svänger inte som på börsen.

Visst kan avkastningen bli lägre. Men har man redan en trygg ekonomi och en del av kapitalet investerat långsiktigt behöver det inte vara något större problem.

Mer om detta: Experten: Då kan du ha ”för mycket” pengar på sparkontot. Dagens PS

Stoppade lån för 1,8 miljarder – nu läggs samarbetet ner

Vi avslutar veckan med ett beslut som fått ett 30-tal svenska banker att protestera.

Under ett år lyckades bankerna tillsammans med polisen stoppa misstänkta låneutbetalningar på sammanlagt 1,8 miljarder kronor.

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Samarbetet gjorde det möjligt att snabbt dela information om misstänkta låneansökningar. Förra året stoppades hela 2 800 lån.

Trots det har polisen nu valt att avsluta satsningen.

Enligt Finucs talesperson Martin Eriksson gav samarbetet inte tillräckligt stora effekter mot den organiserade brottsligheten för att motivera en förlängning.

Bankerna håller inte med. I ett gemensamt brev protesterar de mot beslutet och kräver att Polismyndigheten tänker om.

Någon fortsättning verkar dock inte vara aktuell. I stället uppmanas bankerna att stärka sina egna system mot bedrägerier.

Läs vidare: Polisen stoppar lyckad miljardinsats – bankerna rasar mot beslutet. Dagens PS

Läs också: Ny EU-dom: Bank tvingas betala tillbaka direkt efter bedrägeri. E55

Läs även: Advokat pekas ut för omstridd affär – professor ser ”rykande pistol”. Realtid