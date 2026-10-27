Du kanske har fått högre lön, amorterat på bolånet eller sett bostaden stiga i värde. Då kan det också finnas goda skäl för banken att ge dig en lägre bolåneränta. Problemet är att banken inte nödvändigtvis erbjuder dig bättre villkor på eget initiativ. Och det kan kosta dig tusenlappar varje år.
Din bank kan ta tusenlappar för mycket – utan att du märker det
Har du haft samma bolån i flera år? Då kan det vara dags att se över vad banken faktiskt tar betalt.
Du kan nämligen ha blivit en betydligt mer attraktiv kund sedan du tog lånet. Kanske har din lön ökat eller så har du hunnit amortera bort en rejäl del av skulden.
Det kan ge dig bättre förutsättningar att förhandla om räntan. Men räkna inte med att banken upplyser dig om det.
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Skiljer 6 600 kronor mellan bankerna
Enligt siffror från Zmarta låg den genomsnittliga rörliga bolåneräntan på 2,72 procent i september.
Lägst ränta hade Skandiabanken med sina 2,58 procent, medan Ikano Bank låg högst med 2,91 procent.
Skillnaden motsvarar 6 600 kronor om året på ett bolån på två miljoner kronor, före ränteavdrag.
Du kan med andra ord betala tusenlappar mer än nödvändigt för ditt bolån, om du inte jämför bankernas räntor.
”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, råder Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
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Därför kan banken vilja ha just dig
Men varför erbjuder bankerna så olika räntor?
Enligt bostadsekonomen Mira Lie Nielsen finns det flera förklaringar.
Exempelvis skiljer sig bankernas finansieringskostnader åt. De gör också olika riskbedömningar och har olika strategier för vilka kunder de vill locka till sig.
En bank som gärna vill ha fler bostadsköpare kan exempelvis erbjuda en lägre ränta för att få en långvarig kundrelation.
”Banken kan nämligen vara villig att tjäna mindre på bostadslånet om den i gengäld får en kund som kan bli en bra affär under många år”, skriver Nielsen hos danska Børsen.
Din egen ekonomi spelar förstås också roll.
Räntan påverkas bland annat av belåningsgrad, kreditvärdighet och hur stort engagemang du har hos banken.
Har din ekonomi förbättrats sedan lånet tecknades kan du alltså ha fått ett bättre förhandlingsläge.
Bara tre av tio jämför räntan
Trots möjligheten att spara pengar är det långt ifrån alla som undersöker sina alternativ.
Enligt en undersökning från Finansinspektionen jämför bara tre av tio bolånetagare regelbundet sin ränta.
Myndigheten rekommenderar att du utgår från bankernas genomsnittsräntor, som visar vad kunderna faktiskt har fått betala, och använder dem när du förhandlar.
Du kan också begära erbjudanden från konkurrerande banker. Ett bättre erbjudande kan ge din nuvarande bank anledning att se över villkoren.
Men någon garanti för en sänkning finns förstås inte.
”Det finns ingen garanti eller skyldighet för banken att faktiskt sänka dina räntor. Men om du inte inleder diskussionen kommer du aldrig att få veta vad du skulle kunna spara”, säger Ulrika Andersdotter, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
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