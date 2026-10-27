Din bank kan ta tusenlappar för mycket – utan att du märker det

Därför kan banken vilja ha just dig

Men varför erbjuder bankerna så olika räntor?

Enligt bostadsekonomen Mira Lie Nielsen finns det flera förklaringar.

Exempelvis skiljer sig bankernas finansieringskostnader åt. De gör också olika riskbedömningar och har olika strategier för vilka kunder de vill locka till sig.

En bank som gärna vill ha fler bostadsköpare kan exempelvis erbjuda en lägre ränta för att få en långvarig kundrelation.

”Banken kan nämligen vara villig att tjäna mindre på bostadslånet om den i gengäld får en kund som kan bli en bra affär under många år”, skriver Nielsen hos danska Børsen.

Din egen ekonomi spelar förstås också roll.

Räntan påverkas bland annat av belåningsgrad, kreditvärdighet och hur stort engagemang du har hos banken.

Har din ekonomi förbättrats sedan lånet tecknades kan du alltså ha fått ett bättre förhandlingsläge.

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Bara tre av tio jämför räntan

Trots möjligheten att spara pengar är det långt ifrån alla som undersöker sina alternativ.

Enligt en undersökning från Finansinspektionen jämför bara tre av tio bolånetagare regelbundet sin ränta.

Myndigheten rekommenderar att du utgår från bankernas genomsnittsräntor, som visar vad kunderna faktiskt har fått betala, och använder dem när du förhandlar.

Du kan också begära erbjudanden från konkurrerande banker. Ett bättre erbjudande kan ge din nuvarande bank anledning att se över villkoren.

Men någon garanti för en sänkning finns förstås inte.

”Det finns ingen garanti eller skyldighet för banken att faktiskt sänka dina räntor. Men om du inte inleder diskussionen kommer du aldrig att få veta vad du skulle kunna spara”, säger Ulrika Andersdotter, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

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