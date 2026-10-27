Sverige i världstoppen – här är det dyrast och billigast att dejta

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Hur stort hålet blir beror dock på var i världen du befinner dig.

En ny internationell jämförelse visar att Stockholm är en av världens dyraste städer att dejta i.

Läs även: Bedragarna ändrar taktik – kan få dig att byta bank. Dagens PS

Stockholm dyrare än New York

I rapporten Mapping the World’s Prices 2026 har Deutsche Bank Research Institute jämfört dejtingkostnader i 69 städer världen över.

Vår svenska huvudstad, Stockholm, hamnar på sjätte plats bland 28 europeiska städer.

Här kostar det så kallade ”dejtingpaketet” 310 euro. Det motsvarar ungefär 3 400 kronor och är faktiskt mer än i både Paris och New York, där motsvarande paket kostar 279 respektive 308 euro.

Allra dyrast är dejtandet i Genève – 407 euro – följt av Zürich med 400 euro. Billigast i den europeiska jämförelsen är Istanbul med 168 euro.

Men vad får man egentligen för pengarna?

ANNONS

Jo, undersökningens dejtingpaket är ganska generöst tilltaget. Här ingår bland annat en restaurangmiddag för två, två biobiljetter, kaffe, vin och transporter.

Dessutom ingår ett par jeans och en klänning.

Missa inte: ”Vi slösar bort våra bästa år” – experten pekar ut meningslösa jobb. Dagens PS