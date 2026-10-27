Att dejta kan bli en kostsam historia, åtminstone i vissa delar av världen. En ny internationell jämförelse visar att Stockholm tillhör de allra dyraste städerna. Men kanske är det värt pengarna. Det finns ju trots allt ett gäng ekonomiska fördelar med att hitta kärleken.
Sverige i världstoppen – här är det dyrast och billigast att dejta
Det sägs att kärleken är gratis. Det är förstås en sanning med modifikation.
En middag på restaurang, några drinkar och kanske en taxiresa hem kan gräva djupa hål i plånboken.
Hur stort hålet blir beror dock på var i världen du befinner dig.
En ny internationell jämförelse visar att Stockholm är en av världens dyraste städer att dejta i.
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Stockholm dyrare än New York
I rapporten Mapping the World’s Prices 2026 har Deutsche Bank Research Institute jämfört dejtingkostnader i 69 städer världen över.
Vår svenska huvudstad, Stockholm, hamnar på sjätte plats bland 28 europeiska städer.
Här kostar det så kallade ”dejtingpaketet” 310 euro. Det motsvarar ungefär 3 400 kronor och är faktiskt mer än i både Paris och New York, där motsvarande paket kostar 279 respektive 308 euro.
Allra dyrast är dejtandet i Genève – 407 euro – följt av Zürich med 400 euro. Billigast i den europeiska jämförelsen är Istanbul med 168 euro.
Men vad får man egentligen för pengarna?
Jo, undersökningens dejtingpaket är ganska generöst tilltaget. Här ingår bland annat en restaurangmiddag för två, två biobiljetter, kaffe, vin och transporter.
Dessutom ingår ett par jeans och en klänning.
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Men svenskarna har råd med mer
När forskarna ställer dejtingkostnaderna i relation till invånarnas löner förändras topplistan.
I Stockholm motsvarar dejtingpaketet 9,9 procent av en genomsnittlig nettomånadslön.
I Aten, där själva paketet kostar betydligt mindre, går hela 19,6 procent av nettolönen åt.
Och i Zürich, som har Europas näst dyraste dejtingpaket, är motsvarande andel bara 5,6 procent.
De höga schweiziska lönerna gör alltså att dejtingkostnaderna tar en betydligt mindre tugga av inkomsten.
Kärleken kan bli en bra affär
En dyr dejt kan förstås visa sig vara en god investering. Åtminstone om relationen så småningom leder till ett gemensamt hem.
Länsförsäkringar uppskattade redan 2023 att en person kan spara omkring 8 500 kronor i månaden genom att flytta ihop med någon och dela på hushållets gemensamma utgifter.
I Stockholms län var den beräknade besparingen ännu större, omkring 10 200 kronor i månaden.
”Förutom att det förstås är mysigt att bo ihop är det också bra rent ekonomiskt att kunna dela på de gemensamma utgifterna. Att bo tillsammans kan göra att det blir pengar över som paret kan spara eller lägga på annat trevligt”, kommenterade Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
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