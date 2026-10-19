Bankernas marginaler på bolån har mer än halverats sedan 2018. Nu räknar Riksbanken med att börja höja styrräntan i år. Enligt en makroanalytiker kan bolånekunderna få ta hela den första höjningen.
Nästa räntehöjning kan slå fullt ut – så påverkas ditt bolån
Nästa gång Riksbanken höjer räntan kan bankerna låta höjningen slå igenom fullt ut på bolånen. Det tror makroanalytikern Robert Sjölin Drake.
Bankernas marginaler har redan krympt. Han bedömer därför att de blir mindre benägna att sänka dem ytterligare för att begränsa höjningen av kundernas räntor.
”Jag tror därför att bankerna kommer att låta åtminstone den första höjningen slå igenom fullt ut”, säger han, hos Nyheter24.
Han bedömer också att möjligheten till ytterligare sänkningar av bolåneräntorna är begränsad.
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Från 1,3 till 0,6 procent
Bolånemarginalerna har mer än halverats sedan 2018. Det framgår av en rapport från Copenhagen Economics, som Svenska Bankföreningen presenterade den 14 oktober.
Enligt branschorganisationen har marginalen minskat från 1,3 till 0,6 procent.
Marginalen är förenklat skillnaden mellan räntan du betalar och bankens kostnad för att finansiera lånet.
Den största nedgången kom under 2022 och 2023. Bankernas upplåningskostnader steg då snabbare än räntorna de tog ut av kunderna. När räntorna senare sjönk återhämtades inte marginalerna i samma omfattning.
Bankföreningen framhåller att mindre banker har tagit marknadsandelar och att konkurrensen om bolånekunderna är hård.
Organisationens vd Hans Lindberg ser de sjunkande marginalerna som ett tecken på den konkurrensen. Samtidigt anser han att lönsamheten på bolån är för låg för att vara hållbar på längre sikt.
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Riksbanken räknar med höjning i år
Vid räntebeskedet i september lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på 1,75 procent.
Direktionen räknar däremot med att börja höja redan i år, förutsatt att inflations- och konjunkturutsikterna står sig.
Riksbanken hänvisar till en starkare konjunktur och fortsatta störningar i utbudet till följd av kriget i Mellanöstern. Priserna på olja, el och drivmedel stiger, samtidigt som kronan har försvagats.
Om inflationen stiger kraftigare och mer varaktigt än väntat kan räntan behöva höjas snabbare än i prognosen.
Hur mycket din bolåneränta förändras beror sedan på vad banken gör. Sjölin Drake tror att åtminstone den första höjningen förs vidare fullt ut till bolånekunderna.
Så mycket dyrare kan lånet bli
Har du tre miljoner kronor i bolån och din bolåneränta höjs med 0,25 procentenheter blir räntekostnaden 625 kronor högre i månaden, före ränteavdrag.
En höjning med 0,50 procentenheter skulle i stället kosta 1 250 kronor extra i månaden.
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