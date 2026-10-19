Nästa räntehöjning kan slå fullt ut – så påverkas ditt bolån

”Jag tror därför att bankerna kommer att låta åtminstone den första höjningen slå igenom fullt ut”, säger han, hos Nyheter24.

Han bedömer också att möjligheten till ytterligare sänkningar av bolåneräntorna är begränsad.

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Från 1,3 till 0,6 procent

Bolånemarginalerna har mer än halverats sedan 2018. Det framgår av en rapport från Copenhagen Economics, som Svenska Bankföreningen presenterade den 14 oktober.

Enligt branschorganisationen har marginalen minskat från 1,3 till 0,6 procent.

Marginalen är förenklat skillnaden mellan räntan du betalar och bankens kostnad för att finansiera lånet.

Den största nedgången kom under 2022 och 2023. Bankernas upplåningskostnader steg då snabbare än räntorna de tog ut av kunderna. När räntorna senare sjönk återhämtades inte marginalerna i samma omfattning.

Bankföreningen framhåller att mindre banker har tagit marknadsandelar och att konkurrensen om bolånekunderna är hård.

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Organisationens vd Hans Lindberg ser de sjunkande marginalerna som ett tecken på den konkurrensen. Samtidigt anser han att lönsamheten på bolån är för låg för att vara hållbar på längre sikt.

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