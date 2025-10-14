Dagens PS
Experten: Det här måste unga göra med sina pengar 

Ta risker med sina pengar
Att våga ta risker är nyckeln till rikedom, menar Jim Cramer (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Att våga ta risker är nyckeln till rikedom – åtminstone om man frågar den amerikanske börsprofilen Jim Cramer. 

Hur ska man tänka när man ska spendera pengarna?
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?

13 okt. 2025
Senast häromdagen konstaterade Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, att risk är en nödvändighet för den som vill se sina pengar växa

Helt riskfria investeringar med hög avkastning existerar i princip inte, menar hon.

Nu får hon medhåll från den i USA kända programledaren och författaren Jim Cramer, som i en intervju med CNBC Make It uppmanar unga människor att våga spekulera, snarare än att bara spara tryggt.

”Den viktigaste saken unga borde göra”

Jim Cramer menar att unga investerare har ett guldläge.

”Det viktigaste unga människor bör göra med sina pengar är: de bör hitta spekulativa investeringar”, säger han till CNBC. 

Cramer skiljer mellan investering och spekulation. Investeringar handlar enligt honom om att regelbundet köpa breda indexfonder och låta ränta-på-ränta-effekten göra jobbet över tid. Det är långsamt, stabilt – och, som han själv uttrycker det, ganska ”tråkigt”.

Spekulation, däremot, innebär att våga ta risker för att jaga högre avkastning. Och för unga, menar Cramer, kan just den strategin vara avgörande.

Våga ta risker
Jim Cramer uppmanar unga människor att våga spekulera (Foto: Evan Agostini/AP/TT)
Balans mellan trygghet och chansning

Cramer rekommenderar en portfölj som är ungefär jämnt fördelad mellan stabila indexfonder och enskilda aktier. Hälften bör ligga i passiva fonder som följer exempelvis S&P 500. Den andra hälften kan spridas över ett par kvalitetsaktier – och en eller två mer riskfyllda satsningar.

”Jag tror på spekulation. Jag tycker inte att spekulation är något dåligt”, säger Cramer. ”Jag vill att ni ska spekulera klokt”. 

Han lyfter fram att spekulativa innehav inte behöver ha starka fundamenta eller höga vinster. Det kan handla om framtidstekniker man tror på – som kvantdatorer, kärnkraft eller kryptovalutor.

”Du har hela livet på dig att tjäna tillbaka pengarna”

Förlusten kan bli total, påpekar Cramer, men just därför är det klokt att ta risker tidigt i livet.

”Du är ung och har hela livet på dig att tjäna tillbaka de pengarna”, säger han.

En liten chansning kan i bästa fall bli livsförändrande, som för de investerare som vågade köpa Nvidia eller Tesla tidigt.

En del tycker kanske att strategin låter riskabel. Men Cramer håller inte med:

”Det är inte vårdslöst. Det är klokt”, säger han, och konstaterar att unga inte har råd att låta bli att spekulera, så länge de gör det klokt.

Vill du veta vilka råd du som ung inte bör lyssna på? Då kan vi slå ett slag för den här varningen.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

