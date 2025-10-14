Experten: Det här måste unga göra med sina pengar 

Senast häromdagen konstaterade Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, att risk är en nödvändighet för den som vill se sina pengar växa.

Helt riskfria investeringar med hög avkastning existerar i princip inte, menar hon.

Nu får hon medhåll från den i USA kända programledaren och författaren Jim Cramer, som i en intervju med CNBC Make It uppmanar unga människor att våga spekulera, snarare än att bara spara tryggt.

”Den viktigaste saken unga borde göra”

Jim Cramer menar att unga investerare har ett guldläge.

”Det viktigaste unga människor bör göra med sina pengar är: de bör hitta spekulativa investeringar”, säger han till CNBC.

Cramer skiljer mellan investering och spekulation. Investeringar handlar enligt honom om att regelbundet köpa breda indexfonder och låta ränta-på-ränta-effekten göra jobbet över tid. Det är långsamt, stabilt – och, som han själv uttrycker det, ganska ”tråkigt”.

Spekulation, däremot, innebär att våga ta risker för att jaga högre avkastning. Och för unga, menar Cramer, kan just den strategin vara avgörande.

Jim Cramer uppmanar unga människor att våga spekulera (Foto: Evan Agostini/AP/TT)