Så blev Polen en ekonomisk framgångssaga

För bara en generation sedan var socker och mjöl ransonerat och medborgarna tjänade en tiondel av vad västtyskarna hade i inkomst.

Sedan dess har den forna kommuniststaten kommit långt och beskrivs som något av ett ekonomiskt under. I dag har Polens ekonomi gått om Schweiz, och ligger med en nominell bruttonationalprodukt på över 1 000 miljarder US-dollar på 20:e plats i världen.

Ingenjören Joanna Kowalska från storstaden Poznan i västra Polen är ett lysande exempel på den positiva utvecklingen. När hon fick jobb på Microsoft i USA var det en ”dröm som gick i uppfyllelse”, berättar hon. Men ganska snart insåg hon att gräset faktiskt inte var grönare på andra sidan Atlanten, och hon ångrar inte för ett ögonblick att hon flyttade hem igen.

”Ligger före USA”

Jag får många gånger frågan om jag inte förlorar något på att komma tillbaka till Polen, men ärligt talat känner jag att det är precis tvärtom. Vi ligger före USA på så många områden, säger Joanna Kowalska.

I USA kände hon att det var något som saknades, hon ville ha större mening med det hon gjorde, ett högre syfte.

Och när utvecklingen inom artificiell intelligens växte så otroligt fort i Polen kändes det väldigt frestande att åka tillbaka, säger hon.

Vad är då hemligheten bakom Polens ekonomiska framgångar?

En av förklaringarna är den snabba anpassningen. Polen har sedan EU-inträdet 2004 varit bäst i klassen på att anamma regelverk, seder och bruk.