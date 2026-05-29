Pension: Avgiften svenskarna missar – lev för 8 700 kronor i månaden

Kunde gå i ”mini-pension”

Drömmer man inte om en pension i utlandet kanske man istället drömmer om en mini-pension.

ANNONS

I veckan skrev PS om Steve Antonioni som kunde gå i en sådan långt före 65-årsåldern.

Han hade byggt upp en buffert på 90 000 dollar när han lämnade sitt företagsjobb och började göra Youtube-videor om ekonomisk frihet. Senare tog han ännu en mini-pension, den gången från Youtube, för att fokusera på familjen och skriva en bok.

Modellen han förespråkar kallas Camp-FIRE och är en mindre extrem variant av FIRE-rörelsen. Målet är inte nödvändigtvis att aldrig arbeta igen, utan att spara ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa sig tid och flexibilitet.

”Tänk om du byggde upp den här summan pengar under en kortare period och sedan använde den för att förändra ditt liv så att det bättre stämde överens med det du kanske väntade 15 år på att göra?”, säger Antonioni.

Läs vidare: Han kunde gå i ”mini-pension” långt före 65 – här är knepet bakom. Dagens PS

Steve Antonioni ändrade sitt tankesätt och kunde börja gå i mini-pension. Genrefoto. (Foto: David Goldman/AP/TT)

Experten: Unga oroar sig i onödan

Alla pensionsnyheter den här veckan har inte handlat om att spara mer, välja smartare eller planera hårdare.

Ole Settergren, tidigare analyschef på Pensionsmyndigheten, vill i stället tona ner oron – åtminstone för många yngre.

ANNONS

”Det finns ingenting som tyder på att man måste vara aktiv i premiepensionen för att få en bra pension”, säger han.

Enligt Settergren har många som legat kvar i förhandsvalen i fondutbudet fått bättre utdelning än aktiva fondsparare.

Hans råd är i stället mer grundläggande: arbeta länge, se till att ha tjänstepension och följ pensionsutvecklingen på Minpension.se.

”Personer i 30-årsåldern med tjänstepension har ganska liten anledning att pensionsspara av oro”, säger Settergren, som också riktar kritik mot politikerna.

Läs mer: Experten slår fast: Det är en missuppfattning om pension. Dagens PS

Dolda avgifter kan äta upp pensionen

Annat som genererat rubriker i veckan är pensionsmarknadens avgifter.

Enligt en ny genomgång kan vissa pensionsförmedlare växa snabbt genom att erbjuda till synes enkla pensionslösningar till arbetsgivare.

Kritiken är att lösningarna inte alltid blir lika billiga för spararna som de först kan verka.

ANNONS

Ljuset har inte minst riktats mot Söderberg & Partners och Max Matthiessen, som marknadsför smidiga pensionslösningar för arbetsgivare med enkel administration och ”kostnadseffektiva” upplägg.

Men uppläggen kan ofta kosta mer än spararna hade förväntat sig. Mycket av intäkterna kommer från egna eller närstående fonder, där fondavgifter kan äta upp avkastning över tid.

”Tjänsterna säljs in till arbetsgivare med argumentet att de sköter allt som rör deras anställdas tjänstepension, utan att det kostar företaget något. Klart att det går hem”, säger en källa inom branschen.

Söderberg & Partners bemöter dock kritiken.

Mer om detta: Avgifterna som spararna missar – försäkringsförmedlarna drar in storkovan. Dagens PS

Valet kan kosta 2 500 kronor i månaden

Vi avslutar veckan med ett pensionsval som många kanske inte ens vet att de har gjort.

Det handlar om återbetalningsskyddet i tjänstepensionen.

Skyddet innebär att familjen kan få pengar från din tjänstepension om du dör. Det kan vara viktigt för den som har barn, bolån eller en partner som är beroende av inkomsten.

ANNONS

Men skyddet har också en baksida. Den som har återbetalningsskydd får inte ta del av så kallade arvsvinster på samma sätt som den som saknar skyddet.

Det kan sänka den egna pensionen rejält.

”Återbetalningsskydd är inte bra eller dåligt i sig. Det beror på om någon annan behöver pengarna om du dör. När barnen har flyttat hemifrån, bolånen minskat eller partnern har en egen stabil ekonomi kan behovet se annorlunda ut. Då kan skyddet sänka den egna pensionen i onödan”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Poängen är alltså inte att alla ska ta bort skyddet direkt. För många kan det vara värdefullt under arbetslivet. Men när pensionen närmar sig kan det vara klokt att fundera ett varv till.

Läs vidare: Då får du 2 500 kronor mindre i pension – varje månad: ”I onödan”. Dagens PS

Läs också:

Juristchocken: Unga dumpas av byråerna. Realtid

Många tror att det är förbjudet i rondellen – det stämmer inte. E55