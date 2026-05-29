PS sammanfattar, återigen, pensionsveckan. Den här gången har det handlat om billiga pensionärsländer, dolda avgifter och ett val som kan sänka tjänstepensionen med flera tusenlappar i månaden.
Pension: Avgiften svenskarna missar – lev för 8 700 kronor i månaden
Dessutom har en av Sveriges tyngsta pensionsexperter velat lugna unga sparare: det är inte säkert att du behöver göra så mycket som du tror.
Nedan sammanfattar PS den senaste veckans pensionsnyheter.
Läs också: Jobbet svenskarna undviker – trots lön på 56 800 kronor i månaden. Dagens PS
Här räcker pensionen längre
Vi inleder veckan utanför Sveriges gränser.
En ny sammanställning pekar ut fyra länder i östra och sydöstra Europa där pensionen kan räcka lite extra långt.
Billigast är Rumänien. Där uppskattas den genomsnittliga månadskostnaden för en person till 935 dollar, motsvarande ungefär 8 700 kronor.
Även Bulgarien hamnar lågt i kostnad. Där uppskattas en person kunna leva för runt 9 000 kronor i månaden. I bergsstaden Bansko kan kostnaden vara ännu lägre: drygt 7 600 kronor i månaden.
Läs vidare här: Här räcker pensionen längre – lev för under 10 000 kronor per månad. Dagens PS
Kunde gå i ”mini-pension”
Drömmer man inte om en pension i utlandet kanske man istället drömmer om en mini-pension.
I veckan skrev PS om Steve Antonioni som kunde gå i en sådan långt före 65-årsåldern.
Han hade byggt upp en buffert på 90 000 dollar när han lämnade sitt företagsjobb och började göra Youtube-videor om ekonomisk frihet. Senare tog han ännu en mini-pension, den gången från Youtube, för att fokusera på familjen och skriva en bok.
Modellen han förespråkar kallas Camp-FIRE och är en mindre extrem variant av FIRE-rörelsen. Målet är inte nödvändigtvis att aldrig arbeta igen, utan att spara ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa sig tid och flexibilitet.
”Tänk om du byggde upp den här summan pengar under en kortare period och sedan använde den för att förändra ditt liv så att det bättre stämde överens med det du kanske väntade 15 år på att göra?”, säger Antonioni.
Läs vidare: Han kunde gå i ”mini-pension” långt före 65 – här är knepet bakom. Dagens PS
Experten: Unga oroar sig i onödan
Alla pensionsnyheter den här veckan har inte handlat om att spara mer, välja smartare eller planera hårdare.
Ole Settergren, tidigare analyschef på Pensionsmyndigheten, vill i stället tona ner oron – åtminstone för många yngre.
”Det finns ingenting som tyder på att man måste vara aktiv i premiepensionen för att få en bra pension”, säger han.
Enligt Settergren har många som legat kvar i förhandsvalen i fondutbudet fått bättre utdelning än aktiva fondsparare.
Hans råd är i stället mer grundläggande: arbeta länge, se till att ha tjänstepension och följ pensionsutvecklingen på Minpension.se.
”Personer i 30-årsåldern med tjänstepension har ganska liten anledning att pensionsspara av oro”, säger Settergren, som också riktar kritik mot politikerna.
Läs mer: Experten slår fast: Det är en missuppfattning om pension. Dagens PS
Dolda avgifter kan äta upp pensionen
Annat som genererat rubriker i veckan är pensionsmarknadens avgifter.
Enligt en ny genomgång kan vissa pensionsförmedlare växa snabbt genom att erbjuda till synes enkla pensionslösningar till arbetsgivare.
Kritiken är att lösningarna inte alltid blir lika billiga för spararna som de först kan verka.
Ljuset har inte minst riktats mot Söderberg & Partners och Max Matthiessen, som marknadsför smidiga pensionslösningar för arbetsgivare med enkel administration och ”kostnadseffektiva” upplägg.
Men uppläggen kan ofta kosta mer än spararna hade förväntat sig. Mycket av intäkterna kommer från egna eller närstående fonder, där fondavgifter kan äta upp avkastning över tid.
”Tjänsterna säljs in till arbetsgivare med argumentet att de sköter allt som rör deras anställdas tjänstepension, utan att det kostar företaget något. Klart att det går hem”, säger en källa inom branschen.
Söderberg & Partners bemöter dock kritiken.
Mer om detta: Avgifterna som spararna missar – försäkringsförmedlarna drar in storkovan. Dagens PS
Valet kan kosta 2 500 kronor i månaden
Vi avslutar veckan med ett pensionsval som många kanske inte ens vet att de har gjort.
Det handlar om återbetalningsskyddet i tjänstepensionen.
Skyddet innebär att familjen kan få pengar från din tjänstepension om du dör. Det kan vara viktigt för den som har barn, bolån eller en partner som är beroende av inkomsten.
Men skyddet har också en baksida. Den som har återbetalningsskydd får inte ta del av så kallade arvsvinster på samma sätt som den som saknar skyddet.
Det kan sänka den egna pensionen rejält.
”Återbetalningsskydd är inte bra eller dåligt i sig. Det beror på om någon annan behöver pengarna om du dör. När barnen har flyttat hemifrån, bolånen minskat eller partnern har en egen stabil ekonomi kan behovet se annorlunda ut. Då kan skyddet sänka den egna pensionen i onödan”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Poängen är alltså inte att alla ska ta bort skyddet direkt. För många kan det vara värdefullt under arbetslivet. Men när pensionen närmar sig kan det vara klokt att fundera ett varv till.
Läs vidare: Då får du 2 500 kronor mindre i pension – varje månad: ”I onödan”. Dagens PS
Läs också:
Juristchocken: Unga dumpas av byråerna. Realtid
Många tror att det är förbjudet i rondellen – det stämmer inte. E55