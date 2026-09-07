Lite mindre till nöjen i dag kan betyda miljoner på kontot som pensionär. Det är åtminstone budskapet från investeraren Kevin O’Leary. Hans regel är föredömligt enkel. Att faktiskt följa den kan dock vara snäppet knepigare.
Enkla regeln: Så stor del av lönen ska du spara för att bli rik
Pengar från lönen, extrajobbet eller födelsedagen. Oavsett varifrån inkomsten kommer anser den amerikanske mångmiljonären Kevin O’Leary att samma regel ska gälla.
Ta 15 procent av pengarna och investera dem på marknaden. Sedan låter du pengarna ligga kvar.
”Spendera dem inte. Spara dem. Investera dem. Låt dem växa med ränta på ränta. Det är gåvan som marknaden ger dig”, säger Kevin O’Leary i en video på Instagram.
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Ska räcka till miljoner
O’Leary, känd från tv-programmet Shark Tank, utgår från en årsinkomst på motsvarande omkring 650 000 kronor, eller drygt 54 000 kronor i månaden före skatt.
Med hans regel ska ungefär 97 500 kronor investeras varje år. Det motsvarar drygt 8 100 kronor i månaden, alltså 15 procent av lönen.
”Om du tjänar 68 000 dollar om året, genomsnittslönen, och gör detta under hela ditt liv – bara 15 procent av lönen – kommer du att vara miljonär när du går i pension vid 65”, säger han.
Den som investerar drygt 8 100 kronor i månaden från 25 till 65 års ålder kan få ihop omkring 51 miljoner kronor, om pengarna växer med i genomsnitt 10 procent om året. Antagandet bygger på den historiska genomsnittsavkastningen för det amerikanska börsindexet S&P 500.
Med en försiktigare beräknad avkastning på 7 procent landar slutbeloppet i stället på omkring 21 miljoner kronor.
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Så mycket blir det med en svensk medellön
Vad skulle O’Learys regel innebära i Sverige?
Den svenska medellönen låg på 42 900 kronor i månaden under 2025, enligt Statistiska centralbyrån. Den som följer 15-procentsregeln skulle därmed investera 6 435 kronor varje månad.
Om sparandet börjar vid 25 års ålder och fortsätter fram till 65-årsdagen kan kapitalet växa till omkring 36 miljoner kronor, vid en genomsnittlig årlig avkastning på 10 procent.
Med en försiktigare beräknad avkastning på 7 procent blir slutbeloppet fortfarande omkring 16 miljoner kronor. Då skulle dina insättningar ligga på cirka 3 miljoner kronor medan den förväntade avkastningen är närmare 13 miljoner.
På pappret tycks alltså O’Learys matematik hålla även med en svensk medellön.
Miljonerna har ett pris
Det finns, förstås, flera stora förbehåll.
Beräkningarna förutsätter att 6 435 kronor investeras varje månad i 40 år och att spararen faktiskt får den antagna avkastningen. De tar inte heller hänsyn till inflation, skatt eller avgifter.
Beloppen visar därför inte vad pengarna kommer att vara värda i dagens köpkraft. De är räkneexempel – inte någon garanti för framtida rikedom.
Sedan återstår den kanske största utmaningen: att hitta mer än 6 000 kronor i månaden att avvara, varje månad, i 40 år.
Ränta-på-ränta-effekten kan bli kraftfull, men bara för den som faktiskt kan fortsätta investera månad efter månad och sedan låta pengarna ligga kvar.
O’Learys egen lösning är rak. Yngre generationer måste, enligt honom, sluta lägga pengar på sådant de inte behöver.
Själva regeln är alltså enkel: investera 15 procent av allt du tjänar. Att få plats med den i hushållsbudgeten kan vara snäppet knepigare.
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