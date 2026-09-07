Enkla regeln: Så stor del av lönen ska du spara för att bli rik

Ta 15 procent av pengarna och investera dem på marknaden. Sedan låter du pengarna ligga kvar.

”Spendera dem inte. Spara dem. Investera dem. Låt dem växa med ränta på ränta. Det är gåvan som marknaden ger dig”, säger Kevin O’Leary i en video på Instagram.

Läs även: Det här skulle göra nästan varannan svensk lyckligare. Dagens PS

Ska räcka till miljoner

O’Leary, känd från tv-programmet Shark Tank, utgår från en årsinkomst på motsvarande omkring 650 000 kronor, eller drygt 54 000 kronor i månaden före skatt.

Med hans regel ska ungefär 97 500 kronor investeras varje år. Det motsvarar drygt 8 100 kronor i månaden, alltså 15 procent av lönen.

”Om du tjänar 68 000 dollar om året, genomsnittslönen, och gör detta under hela ditt liv – bara 15 procent av lönen – kommer du att vara miljonär när du går i pension vid 65”, säger han.

Den som investerar drygt 8 100 kronor i månaden från 25 till 65 års ålder kan få ihop omkring 51 miljoner kronor, om pengarna växer med i genomsnitt 10 procent om året. Antagandet bygger på den historiska genomsnittsavkastningen för det amerikanska börsindexet S&P 500.

Med en försiktigare beräknad avkastning på 7 procent landar slutbeloppet i stället på omkring 21 miljoner kronor.

ANNONS

Missa inte: Därför kan banken neka dig lån – trots miljoner i huset. Dagens PS