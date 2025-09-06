Dagens PS
Varnar för dyr vinter: ”Det här är en giftig cocktail för elpriserna”

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Småföretagare runt om i landet håller andan inför vintern. Elpriserna rusar och osäkerheten växer. Nu kräver Företagarna att regeringen agerar snabbt, innan en ny elkris slår ut svenska bolag.

André Nilsson, Expert inom miljö, klimat och infrastruktur på Företagarna, menar att läget är allvarligare än på länge.

Elpriserna hindrar företagen från att planera

Under fjolåret uppgav hälften av medlemmarna i Företagarna att de var oroliga för elpriserna. I år ser det ännu värre ut.

“Vi har dubbelt så höga priser redan i september jämfört med förra året”, säger Nilsson.

Han pekar på att osäkerheten kring elkostnaderna gör att företag drar i bromsen. Man avvaktar med att anställa, investera och expandera.

Kritisk mot regeringens tempo

Företagarna välkomnar satsningen på ny kärnkraft, men Nilsson påpekar att det är en långsiktig lösning som inte hjälper företag i vinter.

“Det är jättebra med ny kärnkraft, men den kommer först om 10–15 år”, säger han. “Vi måste göra något här och nu, sänkt elskatt är både träffsäkert och snabbt att genomföra.”

Han kritiserar regeringen för att ännu inte ha levererat på vallöften om lägre elskatt och kallar hittillsvarande åtgärder för en besvikelse.

”Sänk elskatten – nu”

Elskatten lyfts fram som ett konkret och verkningsfullt verktyg för att stödja både hushåll och företag.

“Halva elräkningen är skatt. De pengarna kunde ha gått till livskraftiga verksamheter”, säger Nilsson.

Samtidigt pekar han på elens centrala roll i den gröna omställningen:

“Vill vi elektrifiera samhället behöver vi sänka kostnaden för el. Det stärker Sveriges konkurrenskraft och påskyndar klimatomställningen.”

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

