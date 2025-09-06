Varnar för dyr vinter: ”Det här är en giftig cocktail för elpriserna”

André Nilsson, Expert inom miljö, klimat och infrastruktur på Företagarna, menar att läget är allvarligare än på länge.

Elpriserna hindrar företagen från att planera

Under fjolåret uppgav hälften av medlemmarna i Företagarna att de var oroliga för elpriserna. I år ser det ännu värre ut.

“Vi har dubbelt så höga priser redan i september jämfört med förra året”, säger Nilsson.

Han pekar på att osäkerheten kring elkostnaderna gör att företag drar i bromsen. Man avvaktar med att anställa, investera och expandera.