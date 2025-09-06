Småföretagare runt om i landet håller andan inför vintern. Elpriserna rusar och osäkerheten växer. Nu kräver Företagarna att regeringen agerar snabbt, innan en ny elkris slår ut svenska bolag.
Varnar för dyr vinter: ”Det här är en giftig cocktail för elpriserna”
Mest läst i kategorin
Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits
Trots en lavinartad ökning av kvinnligt ledda börsnoteringar, fortsätter kapitalet att hamna i andra bolag. En ny studie visar att kvinnliga grundare bara får två procent av riskkapitalet, samtidigt som de står för hela 24 procent av alla exits. Men det är inte bara mörka siffror. Förändringen är i gång, om än långsam. Michaela Berglund, …
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas. Dålig mjukvara ger dålig elbil “En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger …
Så hanterar du börsen i höst: "Oro kan påverka på många sätt"
Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen. Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd. Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS Två risktyper – både är …
Oslobörsen solklar ledare i Norden: "Ökat intresse för norska aktier"
Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet. En femårsresa uppåt för Oslobörsen Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen …
Prischock på el även denna vinter – varningen som oroar Europa
Om vinden uteblir i vinter kan priserna på el skjuta i höjden. En norsk expert slår larm, och enligt Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, finns det goda skäl att lyssna. Det handlar om en obalanserad energimix i Europa, där övergången till förnybart skapat nya sårbarheter. För mycket vind, för lite baskraft “Vi har inte …
André Nilsson, Expert inom miljö, klimat och infrastruktur på Företagarna, menar att läget är allvarligare än på länge.
Se även:
Prischock på el även denna vinter – varningen som oroar Europa. Dagens PS
Elpriserna hindrar företagen från att planera
Under fjolåret uppgav hälften av medlemmarna i Företagarna att de var oroliga för elpriserna. I år ser det ännu värre ut.
“Vi har dubbelt så höga priser redan i september jämfört med förra året”, säger Nilsson.
Han pekar på att osäkerheten kring elkostnaderna gör att företag drar i bromsen. Man avvaktar med att anställa, investera och expandera.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Kritisk mot regeringens tempo
Företagarna välkomnar satsningen på ny kärnkraft, men Nilsson påpekar att det är en långsiktig lösning som inte hjälper företag i vinter.
“Det är jättebra med ny kärnkraft, men den kommer först om 10–15 år”, säger han. “Vi måste göra något här och nu, sänkt elskatt är både träffsäkert och snabbt att genomföra.”
Han kritiserar regeringen för att ännu inte ha levererat på vallöften om lägre elskatt och kallar hittillsvarande åtgärder för en besvikelse.
”Sänk elskatten – nu”
Elskatten lyfts fram som ett konkret och verkningsfullt verktyg för att stödja både hushåll och företag.
“Halva elräkningen är skatt. De pengarna kunde ha gått till livskraftiga verksamheter”, säger Nilsson.
Samtidigt pekar han på elens centrala roll i den gröna omställningen:
“Vill vi elektrifiera samhället behöver vi sänka kostnaden för el. Det stärker Sveriges konkurrenskraft och påskyndar klimatomställningen.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Förtroendet viker: Det är största hotet mot Trump
Donald Trump gick till makten med stora planer på att förändra USA:s politiska landskap och samla mer makt hos presidenten. Mycket av detta har han fått igenom. Men kan hans mest centrala fråga – ekonomin – bli det som välter hela bygget? Nya siffror från USA:s statistikbyrå visar på svaga siffror för arbetsmarknaden. Bara 22 …
Varnar för dyr vinter: ”Det här är en giftig cocktail för elpriserna”
Småföretagare runt om i landet håller andan inför vintern. Elpriserna rusar och osäkerheten växer. Nu kräver Företagarna att regeringen agerar snabbt, innan en ny elkris slår ut svenska bolag. André Nilsson, Expert inom miljö, klimat och infrastruktur på Företagarna, menar att läget är allvarligare än på länge. Se även:Prischock på el även denna vinter – …
Här finns de mest attraktiva männen
Mandom, mod och morske män? Nja. Däremot de mest attraktiva männen i Europa. Här är listan där Sverige är i topp. Albanska Politiko klagar på en ny undersökning på sociala medier där de europeiska ländernas män rankats efter hur attraktiva de är. Att albanerna klagar är möjligen begripligt. De ligger nämligen sist på listan där …
Därför sviker turisterna den grekiska paradisön
Paradisön har länge varit Greklands mest fotograferade vykort – vitkalkade hus, blå kupoler och solnedgångar som får Instagram att brinna. Men nu sviker turisterna ön. Bakom kulisserna finns en mix av skyhöga priser, trängsel och en ny kryssningsskatt som gör att allt fler istället styr resväskorna mot Corfu, Zakynthos och Kreta. Santorini, sockerbitarnas och solnedgångarnas …
Kilometer av hemliga gångar under medeltidsstaden – och ingen vet varför
Att resa till Paris är alltid trevligt. Men bara en timme bort ligger medeltidsstaden Provins, en liten stad som känns som en korsning mellan ett museum och en Dan Brown-roman. Här finns kilometerlånga gångar under gatorna – men ingen vet egentligen varför de grävdes. En svalkande resa ner i mörkret När temperaturen ovan jord kryper …