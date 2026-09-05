Efter 1 000 år: Kungen kan försvinna från mynten

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I grannlandet kan kung Haakon VIII bli den första norska kungen sedan Olav den helige som inte får sitt porträtt på ett mynt, eftersom Norges Bank inte ser något behov av att prägla nya, rapporterar E24.

Tusen år av kungaporträtt

Arne Riise, styrelseordförande i Oslo Myntgalleri uttalar sig enligt följande till tidningen:

Jag tycker att det är historielöst av Norges Bank

Olav den helige var kung mellan 1015 och 1028, och sedan dess har samtliga norska kungar präglat mynt, enligt Riise. Ett undantag är inbördeskrigstiden på 1100-talet, då mynten saknade namn.

Avlidne kung Haralds porträtt har suttit på tio- och tjugokronorsmynten i över trettio år. Norges Bank bestämmer själv valörer och utformning och har en särskild pregkommitté för ändamålet.

Den nuvarande myntserien fortsätter att gälla i många år.