Nio av tio köp i Sverige sker digitalt, men politiken har svängt och nu måste livsmedelsbutiker ta emot mynt. I Norge går utvecklingen åt andra hållet, och kung Haakon VIII har dessutom önskemål om mynten.
Efter 1 000 år: Kungen kan försvinna från mynten
Sedan den 1 juli 2026 är livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa skyldiga att ta emot sedlar och mynt vid köp upp till 0,1 prisbasbelopp, enligt lag (2026:769).
I grannlandet kan kung Haakon VIII bli den första norska kungen sedan Olav den helige som inte får sitt porträtt på ett mynt, eftersom Norges Bank inte ser något behov av att prägla nya, rapporterar E24.
Tusen år av kungaporträtt
Arne Riise, styrelseordförande i Oslo Myntgalleri uttalar sig enligt följande till tidningen:
Jag tycker att det är historielöst av Norges Bank
Olav den helige var kung mellan 1015 och 1028, och sedan dess har samtliga norska kungar präglat mynt, enligt Riise. Ett undantag är inbördeskrigstiden på 1100-talet, då mynten saknade namn.
Avlidne kung Haralds porträtt har suttit på tio- och tjugokronorsmynten i över trettio år. Norges Bank bestämmer själv valörer och utformning och har en särskild pregkommitté för ändamålet.
Den nuvarande myntserien fortsätter att gälla i många år.
Så ser det ut i Danmark
Efter att drottning Margrethe II abdikerat i januari 2024 gav Danmark ut ett tronskiftesmynt i en miljon exemplar, med Margrethe på ena sidan och Frederik X på den andra.
I december 2025 kom sedan en helt ny myntserie. Behovet av mynt är inte större i Danmark än i Norge, konstaterar Riise.
Vad det står på mynten
På den svenska enkronan kan man se kungens porträtt i profil, med omskriften ”Carl XVI Gustaf Sveriges konung”, präglingsår och riksbankschefen Stefan Ingves initialer, enligt Riksbanken. Myntet talar alltså om både vem som var monark och vem som ledde centralbanken.
Samlarmarknaden är samtidigt betydande. Oslo Myntgalleri uppger sig ha sålt en penning från Olav den helige för omkring 1,6 miljoner norska kronor.
Realtid har skrivit om de dubbla kontantkrav som kan nå svensk handel.
PS analys
Att det inte behövs fler mynt i omlopp behöver inte betyda att det inte lönar sig att prägla dem. Det danska tronskiftesmyntet trycktes i en miljon exemplar utan att landet behövde mer växel, eftersom sådana mynt säljs till samlare och inte hamnar i kassaapparater.
I takt med att kontanterna trängs undan blir myntet mindre av ett betalmedel och mer av ett minnesföremål.
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