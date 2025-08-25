Unga svenskar ser pensionsåldern flytta längre bort, samtidigt som höginkomsttagare inte längre känner sig rika på miljonlön.
Drömmen om tidig pension krossas – miljonlön räcker inte längre
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och förväntad pension varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går. Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 24 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem
En sexsiffrig lön i USA brukade vara en symbol för framgång och trygghet. Men idag räcker det inte långt. För 20 år sedan ansågs den med en inkomst på cirka 170 000 dollar tillhöra den övre medelklassen. Nu har inflationen och levnadskostnadskrisen flyttat ribban. Enligt en ny rapport från Clarify Capital uppger nästan 60 procent …
Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll
Svenskarnas oro för pensionen växer. Samtidigt varnar experterna för dyra misstag som kan sänka din framtida inkomst. Snart lägger vi ännu en pensionsvecka bakom oss. Det har varnats för både skattesmällar och klantiga fallgropar. Men en positiv nyhet är att det faktiskt går att maxa pensionen. Här är veckans mest lästa pensionsnyheter. De riskerar skattesmäll …
Miljarder kronor: "Staten har medvetet stulit tjänstepensionen"
Arbeta till efter 72 år i Norge och förlora tjänstepensionen. Den norska staten har medvetet stulit tjänstepensionerna från flera tusen offentliganställda menar en upprörd pensionär. ”Fler toppolitiker borde reagera”, säger norske pensionären Kai Einar Olsen i en debattartikel i norska Finansavisen. Norska staten har stulit tjänstepensionen Enligt honom har den norska staten ”medvetet stulit tjänstepensionerna …
Veckan har också bjudit på chockras i resepriser, ilska över norska pensioner och nya svar på frågan: när räknas man egentligen som rik?
Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka bakom oss. Här är några av veckans mest lästa:
Vill gå i pension vid 63 – får vänta till 72
En ny rapport från SEB visar att unga vuxna vill lämna arbetslivet vid 63. De räknar dock med att behöva jobba ända till 72.
Elsa Boyer de la Giroday, privatekonomisk analytiker på SEB, beskriver läget som ett rekordgap mellan dröm och verklighet. Orsaken? En åldrande befolkning och ett pensionssystem som riskerar att inte räcka till.
“Att behöva arbeta längre än man vill kan leda till flera problem. Dels kan det väcka missnöje med välfärdssystemet … dels kan det göra att det inte finns kraft att arbeta in i 70-årsåldern”, skriver hon.
Samtidigt menar ekonomer att pensionsåldern i framtiden kan pressas ännu längre.
Läs mer: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem
I USA har ribban för vad som räknas som ekonomisk framgång höjts rejält. Enligt Clarify Capital uppger nästan 60 procent av dem som tjänar över 100 000 dollar – drygt en miljon kronor – att de inte längre känner sig rika.
För att få den känslan krävs numera 500 000 dollar i årslön, motsvarande omkring fem miljoner kronor. Problemet? Endast 0,8 procent av jobben i USA betalar så mycket.
Samtidigt pressar sociala medier och stigande levnadskostnader höginkomsttagare att handla i lågprisbutiker. Nästan en fjärdedel av amerikanerna oroar sig dessutom för att deras ekonomi kan leda till hemlöshet.
Läs vidare: En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem. Dagens PS
Prisras på resor – här är det billigast just nu
När skolorna öppnat sjunker priserna på både flyg och hotell. En veckas charterresa i till exempelvis Rhodos eller Alanya går nu att hitta för runt 3 000 kronor, ungefär halva priset jämfört med sommaren.
Enligt Ticket är det just nu billigast att resa till Grekland och Turkiet. Spanien toppar däremot listan över de mest populära resmålen under sensommaren och hösten.
Reseinfluencern Sandra Svärd Mikic tipsar dessutom om knep som kan spara tusenlappar.
Mer om detta: Prisras på resor – här är det billigast just nu. Dagens PS
”Staten har medvetet stulit pensionen”
I Norge rasar pensionärer mot staten. Enligt debattören Kai Einar Olsen har 30 000 offentliganställda berövats sina tjänstepensioner, motsvarande 15 miljarder norska kronor.
Bakgrunden är en lagändring från 2011, då Jens Stoltenberg drev igenom regler som innebar att den som jobbade efter 67 års ålder “skulle förlora sin tjänstepension varje månad de arbetade efter denna ålder”.
“Efter att ha arbetat till efter 72 år har tjänstepensionen minskat till noll”, skriver 80-årige Olsen i Finansavisen. Han kallar det hela ett “rån” och ett arbetsbrott av staten.
Läs vidare här: Miljarder kronor: ”Staten har medvetet stulit tjänstepensionen”. Dagens PS
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
En undersökning från Charles Schwab visar att amerikaner anser att det krävs 2,5 miljoner dollar – omkring 24 miljoner kronor – i nettoförmögenhet för att klassas som rik.
I Sverige har gränsen tidigare angetts till runt 5 miljoner kronor.
Men i slutändan är rikedom relativt.
Det handlar inte bara om siffror på ett konto, utan också om var man bor, vilken livsstil man har och hur ens inkomster står sig i jämförelse med andra.
Läs mer: Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
