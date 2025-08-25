Drömmen om tidig pension krossas – miljonlön räcker inte längre

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem

I USA har ribban för vad som räknas som ekonomisk framgång höjts rejält. Enligt Clarify Capital uppger nästan 60 procent av dem som tjänar över 100 000 dollar – drygt en miljon kronor – att de inte längre känner sig rika.

För att få den känslan krävs numera 500 000 dollar i årslön, motsvarande omkring fem miljoner kronor. Problemet? Endast 0,8 procent av jobben i USA betalar så mycket.

Samtidigt pressar sociala medier och stigande levnadskostnader höginkomsttagare att handla i lågprisbutiker. Nästan en fjärdedel av amerikanerna oroar sig dessutom för att deras ekonomi kan leda till hemlöshet.

Läs vidare: En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem. Dagens PS

Den amerikanska drömmen har blivit svårare att nå (Foto: Pexels)

Prisras på resor – här är det billigast just nu

När skolorna öppnat sjunker priserna på både flyg och hotell. En veckas charterresa i till exempelvis Rhodos eller Alanya går nu att hitta för runt 3 000 kronor, ungefär halva priset jämfört med sommaren.

Enligt Ticket är det just nu billigast att resa till Grekland och Turkiet. Spanien toppar däremot listan över de mest populära resmålen under sensommaren och hösten.

Reseinfluencern Sandra Svärd Mikic tipsar dessutom om knep som kan spara tusenlappar.

Mer om detta: Prisras på resor – här är det billigast just nu. Dagens PS

”Staten har medvetet stulit pensionen”

I Norge rasar pensionärer mot staten. Enligt debattören Kai Einar Olsen har 30 000 offentliganställda berövats sina tjänstepensioner, motsvarande 15 miljarder norska kronor.

Bakgrunden är en lagändring från 2011, då Jens Stoltenberg drev igenom regler som innebar att den som jobbade efter 67 års ålder “skulle förlora sin tjänstepension varje månad de arbetade efter denna ålder”.

“Efter att ha arbetat till efter 72 år har tjänstepensionen minskat till noll”, skriver 80-årige Olsen i Finansavisen. Han kallar det hela ett “rån” och ett arbetsbrott av staten.

Läs vidare här: Miljarder kronor: ”Staten har medvetet stulit tjänstepensionen”. Dagens PS

Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik

En undersökning från Charles Schwab visar att amerikaner anser att det krävs 2,5 miljoner dollar – omkring 24 miljoner kronor – i nettoförmögenhet för att klassas som rik.

I Sverige har gränsen tidigare angetts till runt 5 miljoner kronor.

Men i slutändan är rikedom relativt.

Det handlar inte bara om siffror på ett konto, utan också om var man bor, vilken livsstil man har och hur ens inkomster står sig i jämförelse med andra.

Läs mer: Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik. Dagens PS