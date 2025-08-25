Dagens PS
Drömmen om tidig pension krossas – miljonlön räcker inte längre

Drömmen är pension vid 63 – men unga räknar med att jobba till 72, visar SEB:s rapport
Drömmen är pension vid 63 – men unga räknar med att jobba till 72, visar SEB:s rapport (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Unga svenskar ser pensionsåldern flytta längre bort, samtidigt som höginkomsttagare inte längre känner sig rika på miljonlön.

Veckan har också bjudit på chockras i resepriser, ilska över norska pensioner och nya svar på frågan: när räknas man egentligen som rik?

Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka bakom oss. Här är några av veckans mest lästa: 

Vill gå i pension vid 63 – får vänta till 72

En ny rapport från SEB visar att unga vuxna vill lämna arbetslivet vid 63. De räknar dock med att behöva jobba ända till 72. 

Elsa Boyer de la Giroday, privatekonomisk analytiker på SEB, beskriver läget som ett rekordgap mellan dröm och verklighet. Orsaken? En åldrande befolkning och ett pensionssystem som riskerar att inte räcka till.

“Att behöva arbeta längre än man vill kan leda till flera problem. Dels kan det väcka missnöje med välfärdssystemet … dels kan det göra att det inte finns kraft att arbeta in i 70-årsåldern”, skriver hon.

Samtidigt menar ekonomer att pensionsåldern i framtiden kan pressas ännu längre. 

Läs mer: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem

I USA har ribban för vad som räknas som ekonomisk framgång höjts rejält. Enligt Clarify Capital uppger nästan 60 procent av dem som tjänar över 100 000 dollar – drygt en miljon kronor – att de inte längre känner sig rika.

För att få den känslan krävs numera 500 000 dollar i årslön, motsvarande omkring fem miljoner kronor. Problemet? Endast 0,8 procent av jobben i USA betalar så mycket.

Samtidigt pressar sociala medier och stigande levnadskostnader höginkomsttagare att handla i lågprisbutiker. Nästan en fjärdedel av amerikanerna oroar sig dessutom för att deras ekonomi kan leda till hemlöshet.

Läs vidare: En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem. Dagens PS

Amerikaner miljon
Den amerikanska drömmen har blivit svårare att nå (Foto: Pexels)

Prisras på resor – här är det billigast just nu

När skolorna öppnat sjunker priserna på både flyg och hotell. En veckas charterresa i till exempelvis Rhodos eller Alanya går nu att hitta för runt 3 000 kronor, ungefär halva priset jämfört med sommaren.

Enligt Ticket är det just nu billigast att resa till Grekland och Turkiet. Spanien toppar däremot listan över de mest populära resmålen under sensommaren och hösten.

Reseinfluencern Sandra Svärd Mikic tipsar dessutom om knep som kan spara tusenlappar.

Mer om detta: Prisras på resor – här är det billigast just nu. Dagens PS

”Staten har medvetet stulit pensionen”

I Norge rasar pensionärer mot staten. Enligt debattören Kai Einar Olsen har 30 000 offentliganställda berövats sina tjänstepensioner, motsvarande 15 miljarder norska kronor.

Bakgrunden är en lagändring från 2011, då Jens Stoltenberg drev igenom regler som innebar att den som jobbade efter 67 års ålder “skulle förlora sin tjänstepension varje månad de arbetade efter denna ålder”.

“Efter att ha arbetat till efter 72 år har tjänstepensionen minskat till noll”, skriver 80-årige Olsen i Finansavisen. Han kallar det hela ett “rån” och ett arbetsbrott av staten.

Läs vidare här: Miljarder kronor: ”Staten har medvetet stulit tjänstepensionen”. Dagens PS

Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik

En undersökning från Charles Schwab visar att amerikaner anser att det krävs 2,5 miljoner dollar – omkring 24 miljoner kronor – i nettoförmögenhet för att klassas som rik.

I Sverige har gränsen tidigare angetts till runt 5 miljoner kronor. 

Men i slutändan är rikedom relativt.

Det handlar inte bara om siffror på ett konto, utan också om var man bor, vilken livsstil man har och hur ens inkomster står sig i jämförelse med andra.

Läs mer: Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik. Dagens PS

Matilda Habbe
