Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går.
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 26 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023.
Det är väldigt mycket mer än de 5 miljoner kronor som svenskarna svarade i en undersökning från 2020.
Vill du istället tillhöra den rikaste procenten i Sverige behöver du vara god för närmare 50 miljoner kronor, visar en undersökning från Bloomberg.
Rikedom är relativt
Kikar vi istället mot en fransk rapport från 2022 menar man att den som har en inkomst på minst 3 903 dollar efter skatt, omkring 40 000 svenska kronor, räknas som rik. Värt att nämna är att den summan vid tidpunkten var dubbelt så hög som medelsnittet för invånare i Frankrike.
Vad vi kan konstatera är således att rikedom är relativt.
Det handlar inte bara om siffror på ett konto, utan också om var man bor, vilken livsstil man har och hur ens inkomster står sig i jämförelse med andra.
Olika i olika länder
Att äga en bil är ett exempel. I både USA och Sverige räknas bilen som en nödvändighet för många.
I andra delar av världen är det däremot ett tecken på rikedom, skriver Yahoo Finance. I Kina är det bara 22 procent som äger en bil, och i Indien så lite som 3 procent.
På samma sätt kan en hög lön i ett område innebära att man lever gott, medan samma lön på andra håll knappt räcker för att köpa ett hem.
En årsinkomst på drygt 200 000 dollar placerar en amerikan i den högsta tiondelen av löntagare, men den summan räcker ändå inte för att köpa ett genomsnittligt hus i delstater som Hawaii eller Kalifornien.
Enligt sajten Placera Pengar anser svenskarna att en person är rik om den kan resa utomlands när den vill, om den äger flera boenden eller om den kan skänka mycket pengar till välgörenhet.
Det handlar alltså inte om en konkret siffra, utan om vad du har möjlighet att göra för dina pengar.
Lycka stannar vid 100 000 dollar
Andra menar att man kan mäta rikedom i lycka och “bekymmerslöshet”.
En studie från FokusOnline visar att svenskar behöver tjäna 81 000 euro, cirka 929 070 kronor, brutto per år för att känna sig bekymmerslösa.
Samtidigt visar en studie från University of Pennsylvania att lyckan ökar med inkomsten, men att effekten planar ut runt 100 000 dollar om året.
Så bygger man förmögenhet
Frågan om vad som gör någon rik är med andra ord svår att besvara. Vad vi däremot kan konstatera är att det finns en gemensam nämnare för en god ekonomi: de flesta når dit inte genom tur, utan genom långsiktiga och smarta ekonomiska val.
Finansexperten True Tamplin menar i en artikel i Forbes att det inte krävs någon hög inkomst eller avancerade kunskaper för att bygga en förmögenhet.
”Du behöver varken en sexsiffrig lön eller en examen i ekonomi för att bygga ett sparande och växa din förmögenhet”, skriver han.
Bland hans råd finns att alltid ”betala sig själv först”, alltså föra över pengar till sparande direkt när lönen kommer in.
Han tipsar också om att ha flera konton för olika mål, att hålla sig till budgeten och undvika impulsköp, samt att följa upp varje liten utgift för att bli mer medveten.
En annan nyckel är investeringar.
”Historiskt har marknader belönat disciplinerade, långsiktiga investerare”, skriver Tamplin, som föreslår att man börjar smått, exempelvis med breda indexfonder med låga avgifter.
Poängen, menar han, är att bygga goda vanor över tid och låta disciplin och tålamod göra jobbet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
