Miljarder kronor: "Staten har medvetet stulit tjänstepensionen"

Förlorade tjänstepensionen

Den nuvarande finansministern, och tidigare statsministern Jens Stoltenberg låg genom Arbeiderpartiet bakom ett lagförslag 2011 som sedan gick igenom Stortinget – som innebar att anställda som arbetade efter 67 års ålder “skulle förlora sin tjänstepension varje månad de arbetade efter denna ålder”.

“Efter att ha arbetat till efter 72 år har tjänstepensionen minskat till noll”, klargör 80-årige Olsen.

Pensionären medger att han som anställd inom den offentliga sektorn alltid har förstått att tjänstepensionen är en lönekompensation för lägre löner än inom den privata sektorn – en slags “uppskjuten lön”.

Finansminister Jens Stoltenberg låg bakom lagförslaget 2011. (Foto: TT)

Stort arbetsbrott

Genom “det rån som nu sker av Norges regering” begår den dock själv ett stort arbetsbrott menar Olsen som menar att politikerna måste inse vad som faktiskt sker.

“När ministrar glatt ser på när staten kan förskingra miljarder från vanliga offentliganställda, är något fruktansvärt fel i vår så kallade demokrati.”

