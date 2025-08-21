Dagens PS
Privatekonomi

Miljarder kronor: "Staten har medvetet stulit tjänstepensionen"

Staten har medvetet stulit tjänstepensionen menar en uppretad norsk pensionär.
Staten har medvetet stulit tjänstepensionen menar en uppretad norsk pensionär. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Arbeta till efter 72 år i Norge och förlora tjänstepensionen. Den norska staten har medvetet stulit tjänstepensionerna från flera tusen offentliganställda menar en upprörd pensionär.

“Fler toppolitiker borde reagera”, säger norske pensionären Kai Einar Olsen i en debattartikel i norska Finansavisen.

Norska staten har stulit tjänstepensionen

Enligt honom har den norska staten “medvetet stulit tjänstepensionerna från flera tusen offentliganställda”.

“Rånet” omfattar 30 000 personer och motsvarar 15 miljarder norska kronor.

Det är tidigare- och nuvarande offentliganställda som samtliga har ingått anställnings- och löneavtal när de påbörjat offentlig anställning.

“Avtalet innehöll en klausul om obligatoriska tjänstepensioner där anställda garanteras minst 66 procent av sin slutlön i pension. Alla avtal undertecknades efter 1960”, uppger Kai Einar Olsen.

Förlorade tjänstepensionen

Den nuvarande finansministern, och tidigare statsministern Jens Stoltenberg låg genom Arbeiderpartiet bakom ett lagförslag 2011 som sedan gick igenom Stortinget – som innebar att anställda som arbetade efter 67 års ålder “skulle förlora sin tjänstepension varje månad de arbetade efter denna ålder”.

“Efter att ha arbetat till efter 72 år har tjänstepensionen minskat till noll”, klargör 80-årige Olsen.

Pensionären medger att han som anställd inom den offentliga sektorn alltid har förstått att tjänstepensionen är en lönekompensation för lägre löner än inom den privata sektorn – en slags “uppskjuten lön”.

Finansminister Jens Stoltenberg låg bakom lagförslaget 2011.
Finansminister Jens Stoltenberg låg bakom lagförslaget 2011. (Foto: TT)

Stort arbetsbrott

Genom “det rån som nu sker av Norges regering” begår den dock själv ett stort arbetsbrott menar Olsen som menar att politikerna måste inse vad som faktiskt sker.

“När ministrar glatt ser på när staten kan förskingra miljarder från vanliga offentliganställda, är något fruktansvärt fel i vår så kallade demokrati.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

