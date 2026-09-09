Kräver 41 miljoner tillbaka för drömhus – fick oväntade grannar

Försökte köpa marken

Paret menar nu att uppgiften var falsk.

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I de juridiska handlingarna hänvisas bland annat till att Paul Nott redan 2021 hade försökt köpa Seasons Farm tillsammans med en annan lokalbo. Syftet ska ha varit att skydda marken från ”oönskad utveckling”.

Budet avvisades. Nott ska därefter ha engagerat sig i den lokala kampanjen mot utvecklingen och varit en av grundarna till Pootings Residents’ Association.

Det är denna bakgrund som Pierce-paret menar visar att säljarna visste betydligt mer än vad som framkom vid bostadsaffären.

Parets advokat Jonathan Seitler KC skriver att de aldrig skulle ha köpt huset om säljarna hade upplyst dem om att grannmarken sannolikt skulle utvecklas.

”De hade ingen avsikt att köpa en fastighet som låg intill mark som användes av resandefolkets samhälle”, skriver han enligt handlingarna.

Saknats bygglov

Vad som sker på grannmarken har också blivit en juridisk fråga i sig. Enligt Storbritanniens High Court påbörjades utvecklingen utan erforderligt bygglov. Kommunen har beskrivit utvecklingen på Seasons Farm som omfattande och olovlig.

Nu kräver paret att hela bostadsaffären hävs.

De vill ha tillbaka de 3,15 miljoner pund de betalade – omkring 41 miljoner kronor – plus ersättning för bland annat skadestånd, ränta, juridiska kostnader och stämpelskatt.

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Rättstvisten är ännu inte avgjord, och säljarna har avböjt att kommentera, enligt The Telegraph.

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