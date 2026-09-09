Ett brittiskt par trodde att de hade hittat sitt drömhus på den engelska landsbygden. Men de gillade inte de nya grannarna, och stämmer nu de tidigare ägarna.
Kräver 41 miljoner tillbaka för drömhus – fick oväntade grannar
Jamie och Eda Pierce köpte den fem sovrum stora fastigheten i Pootings i Kent för 3,15 miljoner pund, motsvarande omkring 41 miljoner svenska kronor. Huset har bland annat swimmingpool, tennisbana, stall och egen helikopterplatta.
Men sommaren 2025 förändrades idyllen, rapporterar The Telegraph.
Fyra resande-familjer (Eng: Travellers) köpte den intilliggande jordbruksmarken Seasons Farm och flyttade dit med husvagnar, mobila bostäder och byggutrustning. Arbetet med att bygga upp platsen inleddes den 22 augusti och gick snabbt.
Stämmer tidigare ägarna
För Pierce-paret blev det droppen.
De har nu lämnat in en stämningsansökan mot Paul och Elizabeth Nott, som sålde huset till dem. Paret hävdar att säljarna kände till risken för utveckling på grannmarken men inte berättade det.
Inför köpet ska Pierce uttryckligen ha frågat om säljarna kände till några planer på att ändra, utveckla eller förändra användningen av mark inom en kvarts mil från huset.
Svaret från säljarnas jurist ska ha varit: ”Inte såvitt våra klienter känner till.”
Försökte köpa marken
Paret menar nu att uppgiften var falsk.
I de juridiska handlingarna hänvisas bland annat till att Paul Nott redan 2021 hade försökt köpa Seasons Farm tillsammans med en annan lokalbo. Syftet ska ha varit att skydda marken från ”oönskad utveckling”.
Budet avvisades. Nott ska därefter ha engagerat sig i den lokala kampanjen mot utvecklingen och varit en av grundarna till Pootings Residents’ Association.
Det är denna bakgrund som Pierce-paret menar visar att säljarna visste betydligt mer än vad som framkom vid bostadsaffären.
Parets advokat Jonathan Seitler KC skriver att de aldrig skulle ha köpt huset om säljarna hade upplyst dem om att grannmarken sannolikt skulle utvecklas.
”De hade ingen avsikt att köpa en fastighet som låg intill mark som användes av resandefolkets samhälle”, skriver han enligt handlingarna.
Saknats bygglov
Vad som sker på grannmarken har också blivit en juridisk fråga i sig. Enligt Storbritanniens High Court påbörjades utvecklingen utan erforderligt bygglov. Kommunen har beskrivit utvecklingen på Seasons Farm som omfattande och olovlig.
Nu kräver paret att hela bostadsaffären hävs.
De vill ha tillbaka de 3,15 miljoner pund de betalade – omkring 41 miljoner kronor – plus ersättning för bland annat skadestånd, ränta, juridiska kostnader och stämpelskatt.
Rättstvisten är ännu inte avgjord, och säljarna har avböjt att kommentera, enligt The Telegraph.
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