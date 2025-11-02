Redo för den franska drömmen? Här är tre drömhus till salu

Genom åren har Annecy varit fäste för grevarna av Genève, därefter hertigdömet Savoy och är i dag en av Haute-Savoies mest eftertraktade platser.

Med ett drömhus här vaknar man upp till pastellfärgade husfasader, porlande kanaler, alptoppar, kullerstensgränder och den glittrande sjön Lac d’Annecy. Här nedan finns tre utvalda drömhus:

1. Charmerande villa med sjöutsikt

Foto: Agence Clerc

Här har vi ett hem för den som önskar både tidlös charm och storslagen utsikt. Den eleganta villan från 1930-talet bjuder på 170 m² boarea, fyra sovrum, två badrum, bevarade detaljer och omsorgsfulla materialval.

Här finns en generös tomt med storslagen utsikt över sjön och för den som önskar utöka sitt boende finns här redan godkänt för att uppföra en större tillbyggnad.

Pris: cirka 22,9 miljoner kronor (2 100 000 euro)

Läs mer om objektet hos mäklaren här

