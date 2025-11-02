Dagens PS
Redo för den franska drömmen? Här är tre drömhus till salu

Tre olika drömhus till salu i staden Annecy vid franska alperna. Foto: Agence Clerc
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Den medeltida staden Annecy ligger pittorekst placerad i franska alperna, vid den kristallklara sjön Lac d’Annecy. Staden kallas Alpernas Venedig tack vare sina slingrande kanaler och har en historia som går långt tillbaka. Vi har hittat tre drömhus för dig som längtar efter en egen plats i franska alperna.

Genom åren har Annecy varit fäste för grevarna av Genève, därefter hertigdömet Savoy och är i dag en av Haute-Savoies mest eftertraktade platser.

Med ett drömhus här vaknar man upp till pastellfärgade husfasader, porlande kanaler, alptoppar, kullerstensgränder och den glittrande sjön Lac d’Annecy. Här nedan finns tre utvalda drömhus:

1. Charmerande villa med sjöutsikt

Foto: Agence Clerc

Här har vi ett hem för den som önskar både tidlös charm och storslagen utsikt. Den eleganta villan från 1930-talet bjuder på 170 m² boarea, fyra sovrum, två badrum, bevarade detaljer och omsorgsfulla materialval.

Här finns en generös tomt med storslagen utsikt över sjön och för den som önskar utöka sitt boende finns här redan godkänt för att uppföra en större tillbyggnad.

Pris: cirka 22,9 miljoner kronor (2 100 000 euro)
Läs mer om objektet hos mäklaren här

2. Town house med pool

Foto: Agence Clerc

I det efterfrågade Albigny-området, bara ett stenkast från strandkanten, restauranger och shopping, finner vi denna villa på cirka 221 m². Här finns fyra sovrum, kontor, fyra badrum och dubbelgarage paketerat i elegant arkitektur. Ett perfekt alternativ för dig som vill mixa sociala tillställningar vid saltvattenpoolen med familjeliv.

I villan finns även en separat lägenhet, ett perfekt komplement för dig som har många gäster eller vill kunna hyra ut.

Pris: cirka 25 miljoner kronor (2 288 000 euro)
Läs mer om objektet hos mäklaren här

3. Villa med karaktär och hisnande utsikt

Foto: Agence Clerc

För den som föredrar ett hem med både personlighet och arkitektonisk höjd erbjuder denna renoverade villa i Veyrier-du-Lac cirka 265 m² boarea på en tomt om cirka 1 300 m². Boytan är fördelad på sex sovrum och två badrum.

Till villan hör ävenen separat lägenhet, en källare med poolhus och sportrum, salt­bassäng (9 × 4 m) och pétanque-bana. Och utsikten? Ja, den är storslagen från vardagsrum till terrass.

Pris: cirka 33,8 miljoner kronor (3 100 000 euro)
Läs mer om objektet hos mäklaren här

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

