Mystiska ön till salu – palats, pråm och sjöodjur på köpet

En ö redo för isolering

Huvudbyggnaden må vara halvfärdig, men infrastrukturen är desto mer genomarbetad.

En trefaskabel leder el under sjön till ön. Tre dieseltankar och en generator kan hålla egendomen i gång utan elnätet i mellan åtta och tolv veckor. Här finns också två brunnar, stora underjordiska vattenreserver och fem brandposter.

Resan över vattnet behöver inte heller göras i en liten roddbåt. I köpet ingår en specialbyggd, omkring 18 meter lång transportpråm med egen kran. Den användes under bygget och kunde till och med frakta betongbilar till ön.

Vid bryggan finns fem båtplatser, varav den största byggdes för en yacht på omkring 20 meter. Under marken gömmer sig dessutom en skjutbana.

Ett nästan färdigställt gästhus finns också på plats. Där kan den nye ägaren bo medan det betydligt större palatsprojektet fortsätter.

Monstret under ytan

Som om allt detta inte vore tillräckligt har Flathead Lake sitt eget påstådda sjöodjur.

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Berättelser om en stor varelse i sjön har rötter i Kootenaifolkets muntliga traditioner. Sedan 1889 har 109 observationer rapporterats, enligt Forbes.

Den första nedtecknade observationen ska ha gjorts av en ångbåtskapten och omkring 100 passagerare, som såg något valliknande i vattnet. Varelsen dök när en av passagerarna sköt mot den.

Med tiden fick den smeknamnet ”Flessie” – en blinkning till Loch Ness-monstret Nessie.

Väntar på nästa kapitel

Cromwell Island beskrivs i annonsen från Hall and Hall som den största privatägda sötvattensön väster om Mississippi som ägs i sin helhet av en enda ägare.

Köparen får alltså inte ett färdigt lyxboende. Snarare en hel ö med förutsättningarna för ett privat familjeparadis, en exklusiv klubb eller en semesteranläggning – förutsatt att framtida planer godkänns lokalt.

Och palatset? Det väntar fortfarande på någon som vill avsluta det Robert M. Lee en gång påbörjade.

Här hittar du hela annonsen.

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