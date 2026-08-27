En privat ö, ett halvfärdigt palats och en sjö där ett monster sägs hålla till. Nu är den sägenomspunna egendomen till salu – för 72 miljoner dollar.
Mystiska ön till salu – palats, pråm och sjöodjur på köpet
Det finns bostadsannonser som försöker locka med havsutsikt, öppen spis och nyrenoverat kök.
Och så finns Cromwell Island.
Den privata ön ligger i Flathead Lake i Montana och är nu till salu för 72 miljoner dollar, dryga 686 miljoner kronor. Köparen får nästan 350 tunnland mark, närmare fem kilometer strandlinje och ett ofullbordat stenpalats på drygt 4 000 kvadratmeter.
Dessutom ingår en sjöodjurslegend.
Läs mer: Privat paradis till salu – med egen strand och helikopterhangar. Dagens PS
Palatset som aldrig blev färdigt
Mitt på ön står den byggnad som både är fastighetens stora dragplåster och dess största renoveringsprojekt.
Den fyra våningar höga villan började uppföras på 1990-talet och skulle bli permanentbostad åt äventyraren, författaren och samlaren Robert M. Lee och hans hustru Anne. Arkitekturen hämtade inspiration från ett franskt 1500-talsslott, medan mäklaren jämför byggnadens storslagenhet med Versailles.
Men palatsdrömmen fullbordades aldrig.
Paret tog en paus från bygget 1997 och köpte senare en fastighet vid Lake Tahoe. När Robert M. Lees hälsa försämrades blev arbetet på ön aldrig återupptaget. Han avled 2016.
Kvar står höga tak, tomma salar, två svävande trappor och ett torn med spiraltrappa. Planen omfattade tre eller fyra sovrum och nio badrum, men den öppna interiören ger en ny ägare stora möjligheter att tänka om.
Läs även: 400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna. Dagens PS
En ö redo för isolering
Huvudbyggnaden må vara halvfärdig, men infrastrukturen är desto mer genomarbetad.
En trefaskabel leder el under sjön till ön. Tre dieseltankar och en generator kan hålla egendomen i gång utan elnätet i mellan åtta och tolv veckor. Här finns också två brunnar, stora underjordiska vattenreserver och fem brandposter.
Resan över vattnet behöver inte heller göras i en liten roddbåt. I köpet ingår en specialbyggd, omkring 18 meter lång transportpråm med egen kran. Den användes under bygget och kunde till och med frakta betongbilar till ön.
Vid bryggan finns fem båtplatser, varav den största byggdes för en yacht på omkring 20 meter. Under marken gömmer sig dessutom en skjutbana.
Ett nästan färdigställt gästhus finns också på plats. Där kan den nye ägaren bo medan det betydligt större palatsprojektet fortsätter.
Monstret under ytan
Som om allt detta inte vore tillräckligt har Flathead Lake sitt eget påstådda sjöodjur.
Berättelser om en stor varelse i sjön har rötter i Kootenaifolkets muntliga traditioner. Sedan 1889 har 109 observationer rapporterats, enligt Forbes.
Den första nedtecknade observationen ska ha gjorts av en ångbåtskapten och omkring 100 passagerare, som såg något valliknande i vattnet. Varelsen dök när en av passagerarna sköt mot den.
Med tiden fick den smeknamnet ”Flessie” – en blinkning till Loch Ness-monstret Nessie.
Väntar på nästa kapitel
Cromwell Island beskrivs i annonsen från Hall and Hall som den största privatägda sötvattensön väster om Mississippi som ägs i sin helhet av en enda ägare.
Köparen får alltså inte ett färdigt lyxboende. Snarare en hel ö med förutsättningarna för ett privat familjeparadis, en exklusiv klubb eller en semesteranläggning – förutsatt att framtida planer godkänns lokalt.
Och palatset? Det väntar fortfarande på någon som vill avsluta det Robert M. Lee en gång påbörjade.
Här hittar du hela annonsen.
Kolla in andra öar:
Egen paradisö med elva hus till salu – här är prislappen. Dagens PS
Kris i lyxvärlden – privat ö i Venedig reas ut för halva priset. Dagens PS
Egen ö med sex getter till salu – kostar mindre än en svensk villa. Dagens PS
Läs också: UD avråder från resor till 64 länder – då kan försäkringen sluta gälla. E55