Dagens PS
Dagensps.se
Drömboende

Härliga Torö – sjötomt med extra allt

Extra allt på Torö. Här finns sjötomt i bästa västerläge, en muddrad hamn med egen brygga och ett ombonat och stilfullt inrett fritidshus. Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Välkommen till Lyktstigen 5 i Torö–Oxnö, ett charmigt vinterbonat fritidshus där skärgårdsidyll möter genomtänkt design.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Här bor du med det bästa av skärgårdslivet – från rökt lax till världskänd surf – inom räckhåll, skriver fastighetsmäklaren Jeannette Hannerfeldt om objektet.

Ett hus som vill ses och kännas

Fritidshusets huvudbyggnad är nyrenoverad i stilren anda med två eldstäder, ett i allrum, ett i sovrum, där värmen nog kan ersätta vilken LED-lampa som helst. Säljaren har tänkt på varje detalj och huset bär spår av omtanke och stil.

I huset finner man smakfulla materialval, generösa sällskapsytor och två eldstäder. Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Det inglasade uterummet omsluter huset och skapar en plats där regn och sommarbris förenas i stilla samförstånd.

Husets inglasade uterum. Foto: Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå
Dessutom bjuds du från fritidshuset och uterummet en utsikt som kommer vara lika härlig året om. Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Läs mer: Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Fritidshus som andas skärgårdsliv

ANNONS

På fastigheten finns pool, bastuhus, spa-bad och altaner som nästan viskar “lyxigt sommarhäng”.

Poolområdet i kvällsljus. Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Bastuhuset med relax och sovloft ligger nära strandlinjen, där både morgon- och kvällsdopp i blir till vardag även för dina övernattande besökare. I direkt anslutning till bastuhuset finns även spa-badet.

Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå
Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Idyll för den som vill ha allt i skärgården

Tomten på 3 350 m² och rymmer både odling, djurstall. Här finns även ett isolerat garage med gjuten platta och golvbrunn, perfekt för verkstad eller båtförvaring.

“En unik möjlighet för dig som söker ett livsstilsboende vid havet – där allt redan finns på plats,” lovar bostadsannonsen på Hemnet.

Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Charmig lokal kultur och surf i världsklass

ANNONS

För den som gillar naturfenomen och fysisk aktivitet finns Torös Stenstrand, en av norra Europas mest kända surfplatser. När vindarna ligger rätt kan man här hitta surfare från hela världen.

Fågelintresserade bör besöka Ören – en favorit för flyttfåglar, eftersom de följer landmassan söderut och trivs just här. Ett himmelskt skådespel väntar varje vår och höst.

Torö bjuder även på charmig lokal kultur. Rakt över viken från fritidshuset finner du Tottnäs Rökeri som serverar rökta räkor och lax i toppklass. Eller varför inte en sommarpizza på Torö Svinhus, keramik hos Blå Boden och pyssel i Torö Skola. Och på Ankarudden ligger Sjöboden med utsikt, kajaker att hyra och turbåt till Landsort som avgår varje dag.

På Torö Svinhus finns gårdsbutik med försäljning av keramik, återbruk, hembakat och finkaffe. Foto: Torö Svinhus

Fakta Perfect Weekend: Lyktstigen 5, Torö–Oxnö

DetaljInformation
TypVinterbonat fritidshus (3 rum)
Boarea69 m² + biyta 65 m²
Tomt3 350 m²
Byggår1947
Pris11 900 000 kr vid annonsering Hemnet
DriftkostnadCa 9 300 kr/år Hemnet
Speciella finesserPool, bastu, spa, uterum, isolerat garage
PendlingCa 45 minuter till Stockholm

Detta är inte bara ett fritidshus – det är skärgårdsliv med karaktär, där vardagen klätts i lättsam elegans, och varje dag kan kännas som en liten semester.

ANNONS

Läs mer:
Siffran visar att fastighetskrisen kanske äntligen är över Realtid
Därför är ditt hotellrum en guldgruva för cyberbrottslingar Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsaffärDrömboendeFritidshusSkärgården
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS