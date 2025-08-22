Härliga Torö – sjötomt med extra allt

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Fritidshus som andas skärgårdsliv

På fastigheten finns pool, bastuhus, spa-bad och altaner som nästan viskar “lyxigt sommarhäng”.

Poolområdet i kvällsljus. Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Bastuhuset med relax och sovloft ligger nära strandlinjen, där både morgon- och kvällsdopp i blir till vardag även för dina övernattande besökare. I direkt anslutning till bastuhuset finns även spa-badet.

Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Idyll för den som vill ha allt i skärgården

Tomten på 3 350 m² och rymmer både odling, djurstall. Här finns även ett isolerat garage med gjuten platta och golvbrunn, perfekt för verkstad eller båtförvaring.



“En unik möjlighet för dig som söker ett livsstilsboende vid havet – där allt redan finns på plats,” lovar bostadsannonsen på Hemnet.

Foto: Kjell Johansson Fastighetsbyrå

Charmig lokal kultur och surf i världsklass

För den som gillar naturfenomen och fysisk aktivitet finns Torös Stenstrand, en av norra Europas mest kända surfplatser. När vindarna ligger rätt kan man här hitta surfare från hela världen.

Fågelintresserade bör besöka Ören – en favorit för flyttfåglar, eftersom de följer landmassan söderut och trivs just här. Ett himmelskt skådespel väntar varje vår och höst.

Torö bjuder även på charmig lokal kultur. Rakt över viken från fritidshuset finner du Tottnäs Rökeri som serverar rökta räkor och lax i toppklass. Eller varför inte en sommarpizza på Torö Svinhus, keramik hos Blå Boden och pyssel i Torö Skola. Och på Ankarudden ligger Sjöboden med utsikt, kajaker att hyra och turbåt till Landsort som avgår varje dag.

På Torö Svinhus finns gårdsbutik med försäljning av keramik, återbruk, hembakat och finkaffe. Foto: Torö Svinhus

Fakta Perfect Weekend: Lyktstigen 5, Torö–Oxnö

Detalj Information Typ Vinterbonat fritidshus (3 rum) Boarea 69 m² + biyta 65 m² Tomt 3 350 m² Byggår 1947 Pris 11 900 000 kr vid annonsering Hemnet Driftkostnad Ca 9 300 kr/år Hemnet Speciella finesser Pool, bastu, spa, uterum, isolerat garage Pendling Ca 45 minuter till Stockholm

Detta är inte bara ett fritidshus – det är skärgårdsliv med karaktär, där vardagen klätts i lättsam elegans, och varje dag kan kännas som en liten semester.

