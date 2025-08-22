Välkommen till Lyktstigen 5 i Torö–Oxnö, ett charmigt vinterbonat fritidshus där skärgårdsidyll möter genomtänkt design.
Härliga Torö – sjötomt med extra allt
Mest läst i kategorin
Ett klassiskt drömhem på Dalarö till salu
På Odinsvägen 47, Dalarö, reser sig ett vinterbonat fritidshus från 1896, en fastighet som andas både skärgårdsflärd och gedigen hantverkstradition. Här bjuds du in i 112 kvadratmeter fördelat på sex rum, inramade av två egna bryggor och oslagbar vy över kanalen. I annonsen på Hemnet står även att det till fastigheten hör två förrådsbodar, stor …
Nu börjar livet innanför tullarna bli för dyrt – skolor får stänga när invånarna flyr Stockholm
Utvandringen från Stockholm ökar – inte bara till andra delar av Sverige, utan också ut i världen. Samtidigt kämpar skolor i innerstan med halvtomma klassrum. På Södermalm stängs skola efter skola när barnfamiljerna inte längre har råd att bo kvar. Stockholm tappar invånare i snabbare takt än väntat. Enligt SCB siffror, sammanställda av Newsworthy, hade …
”Hemnetknarkare” och dyrannonser – så riskerar Hemnet att fälla sig självt
Hemnet har höjt sina annonspriser med 37 procent på ett år. Den nya annonstypen “Max” kan kosta upp till 32 500 kronor – något som väcker ilska bland både mäklare och forskare. Kritiken växer: “Ett svek mot konsumenter och mäklare”, säger KTH-forskaren Rickard Engström. Hemnet, Sveriges största bostadsplattform, är mitt i en priskris. Sedan lanseringen …
Lyckligaste staden: Köpenhamn – men Stockholm klättrar snabbt
Det är officiellt: Köpenhamn är världens lyckligaste stad 2025. Den danska huvudstaden intar förstaplatsen på Happy City Index, utklassar städer som Zürich, Singapore och till och med lillebror Stockholm. Men bakom rubrikerna finns en annan nyhet: Stockholm är på stark frammarsch. Köpenhamn toppar listan med 1 039 poäng – tack vare sin välkända balans mellan …
Miljardärer - så funkar de i Sverige enligt ny rapport
De stiger upp i gryningen, tränar på lunchen, investerar diskret och undviker att skryta om sin välgörenhet på sociala medier. Den svenska miljardären 2025 är inte bara rik – hen är reflekterande rik. Enligt Connoisseur Luxury Report 2025 ökar antalet svenskar med över 100 miljoner kronor i värdepapper från sju till åtta procent på ett …
Här bor du med det bästa av skärgårdslivet – från rökt lax till världskänd surf – inom räckhåll, skriver fastighetsmäklaren Jeannette Hannerfeldt om objektet.
Ett hus som vill ses och kännas
Fritidshusets huvudbyggnad är nyrenoverad i stilren anda med två eldstäder, ett i allrum, ett i sovrum, där värmen nog kan ersätta vilken LED-lampa som helst. Säljaren har tänkt på varje detalj och huset bär spår av omtanke och stil.
Det inglasade uterummet omsluter huset och skapar en plats där regn och sommarbris förenas i stilla samförstånd.
Läs mer: Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin Dagens PS
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Fritidshus som andas skärgårdsliv
På fastigheten finns pool, bastuhus, spa-bad och altaner som nästan viskar “lyxigt sommarhäng”.
Bastuhuset med relax och sovloft ligger nära strandlinjen, där både morgon- och kvällsdopp i blir till vardag även för dina övernattande besökare. I direkt anslutning till bastuhuset finns även spa-badet.
Idyll för den som vill ha allt i skärgården
Tomten på 3 350 m² och rymmer både odling, djurstall. Här finns även ett isolerat garage med gjuten platta och golvbrunn, perfekt för verkstad eller båtförvaring.
“En unik möjlighet för dig som söker ett livsstilsboende vid havet – där allt redan finns på plats,” lovar bostadsannonsen på Hemnet.
Charmig lokal kultur och surf i världsklass
För den som gillar naturfenomen och fysisk aktivitet finns Torös Stenstrand, en av norra Europas mest kända surfplatser. När vindarna ligger rätt kan man här hitta surfare från hela världen.
Fågelintresserade bör besöka Ören – en favorit för flyttfåglar, eftersom de följer landmassan söderut och trivs just här. Ett himmelskt skådespel väntar varje vår och höst.
Torö bjuder även på charmig lokal kultur. Rakt över viken från fritidshuset finner du Tottnäs Rökeri som serverar rökta räkor och lax i toppklass. Eller varför inte en sommarpizza på Torö Svinhus, keramik hos Blå Boden och pyssel i Torö Skola. Och på Ankarudden ligger Sjöboden med utsikt, kajaker att hyra och turbåt till Landsort som avgår varje dag.
Fakta Perfect Weekend: Lyktstigen 5, Torö–Oxnö
|Detalj
|Information
|Typ
|Vinterbonat fritidshus (3 rum)
|Boarea
|69 m² + biyta 65 m²
|Tomt
|3 350 m²
|Byggår
|1947
|Pris
|11 900 000 kr vid annonsering Hemnet
|Driftkostnad
|Ca 9 300 kr/år Hemnet
|Speciella finesser
|Pool, bastu, spa, uterum, isolerat garage
|Pendling
|Ca 45 minuter till Stockholm
Detta är inte bara ett fritidshus – det är skärgårdsliv med karaktär, där vardagen klätts i lättsam elegans, och varje dag kan kännas som en liten semester.
Läs mer:
Siffran visar att fastighetskrisen kanske äntligen är över Realtid
Därför är ditt hotellrum en guldgruva för cyberbrottslingar Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Senaste nytt
Härliga Torö – sjötomt med extra allt
Välkommen till Lyktstigen 5 i Torö–Oxnö, ett charmigt vinterbonat fritidshus där skärgårdsidyll möter genomtänkt design. Här bor du med det bästa av skärgårdslivet – från rökt lax till världskänd surf – inom räckhåll, skriver fastighetsmäklaren Jeannette Hannerfeldt om objektet. Ett hus som vill ses och kännas Fritidshusets huvudbyggnad är nyrenoverad i stilren anda med två …
Fyndläge – Tesla lockar med nollränta och inbytesbonus
Att skaffa en ny bil kan vara en dyr historia, men nu kan det bli betydligt enklare för fler svenskar. Nya incitament från en av marknadens ledande aktörer inom elbilar, Tesla, gör det mer överkomligt att köpa en Model 3 eller Model Y. Genom generösa inbytesbonusar, nollränta på lån och lägre driftskostnader, kan tusentals kronor …
Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada
Ett samarbete mellan kanadensiska Roshel och svenska Swebor ska stärka det kanadensiska försvaret. Det handlar om svenskt specialstål. Den kanadensiska försvarskoncernen Roshel ska samarbeta med svenska stålföretaget Swebor, för att för första gången kunna producera ballistiskt skyddsstål i Kanada. Roshel, som tillverkar fordon för försvaret, kommer nu att kunna använda Swebors kunskaper och rättigheter för …
Ett klassiskt drömhem på Dalarö till salu
På Odinsvägen 47, Dalarö, reser sig ett vinterbonat fritidshus från 1896, en fastighet som andas både skärgårdsflärd och gedigen hantverkstradition. Här bjuds du in i 112 kvadratmeter fördelat på sex rum, inramade av två egna bryggor och oslagbar vy över kanalen. I annonsen på Hemnet står även att det till fastigheten hör två förrådsbodar, stor …
Sverige näst bäst i Europa för utlandsentreprenörer
Bara ett land rankas högre än Sverige i Europa när det kommer till att driva företag från utlandet, berättar Business Insider. Funderar du på att bosätta dig utomlands och bli entreprenör på distans. Då bör du rikta blicken mot Sverige. På en lista över de mest företagsvänliga länderna på den europeiska kontinenten för så kallade …