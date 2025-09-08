Din sista vilja kan gå upp i rök: ”Många testamenten försvinner”

Nära hälften av svenskarna (47 procent) har redan skrivit eller funderat på att skriva testamente, visar en Sifo-undersökning från Familjens Jurist.

Men även om viljan finns kan små misstag – eller ett försvunnet original – göra att hela testamentet blir värdelöst.

Missa inte: Då kan ditt arv splittra familjen: “Är avgörande”. Dagens PS

Små fel kan stjälpa allt

Ett vanligt misstag är att testamentet inte speglar den egna viljan. Om någon har påverkat innehållet genom tvång, beroendeställning eller viljesvaghet kan det förklaras ogiltigt.

“I slutändan är testamentet en juridisk handling som ska spegla testatorns egen vilja. Blir påverkan för stark kan det i värsta fall leda till att testamentet ogiltigförklaras”, säger Arne Larsson, jurist och expert inom arvsrätt på Familjens Jurist, i ett pressmeddelande.

Annat som kan skapa problem är otydliga formuleringar. Om det inte framgår tydligt vem som ska ärva vad riskerar det att leda till konflikter mellan de efterlevande.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Det är också viktigt att följa reglerna kring vittnen. Två personer måste vara närvarande samtidigt vid undertecknandet. Dessa får inte vara arvingar, makar, sambor eller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led. Om vittnena inte är oberoende kan hela testamentet underkännas. Samma sak gäller om underskrifterna inte sker på rätt sätt.

ANNONS

Men även när alla formkrav är uppfyllda finns där en annan fälla som många glömmer: förvaringen.

Om testamentet inte kan hittas vid behov är det som att det aldrig har skrivits. Kopior duger inte – det är endast originalet som gäller.