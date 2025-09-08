Dagens PS
Din sista vilja kan gå upp i rök: ”Många testamenten försvinner”

Testamenten
Det finns mycket som kan ogiltigförklara ett testamente (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Att skriva testamente är för många en självklarhet för att trygga familjens framtid. Men det är inte alltid så enkelt som att bara sätta pennan mot papper. Minsta misstag kan göra din sista vilja ogiltig – eller osynlig.



Nära hälften av svenskarna (47 procent) har redan skrivit eller funderat på att skriva testamente, visar en Sifo-undersökning från Familjens Jurist

Men även om viljan finns kan små misstag – eller ett försvunnet original – göra att hela testamentet blir värdelöst.

Små fel kan stjälpa allt

Ett vanligt misstag är att testamentet inte speglar den egna viljan. Om någon har påverkat innehållet genom tvång, beroendeställning eller viljesvaghet kan det förklaras ogiltigt. 

“I slutändan är testamentet en juridisk handling som ska spegla testatorns egen vilja. Blir påverkan för stark kan det i värsta fall leda till att testamentet ogiltigförklaras”, säger Arne Larsson, jurist och expert inom arvsrätt på Familjens Jurist, i ett pressmeddelande. 

Annat som kan skapa problem är otydliga formuleringar. Om det inte framgår tydligt vem som ska ärva vad riskerar det att leda till konflikter mellan de efterlevande.

Det är också viktigt att följa reglerna kring vittnen. Två personer måste vara närvarande samtidigt vid undertecknandet. Dessa får inte vara arvingar, makar, sambor eller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led. Om vittnena inte är oberoende kan hela testamentet underkännas. Samma sak gäller om underskrifterna inte sker på rätt sätt.

Men även när alla formkrav är uppfyllda finns där en annan fälla som många glömmer: förvaringen. 

Om testamentet inte kan hittas vid behov är det som att det aldrig har skrivits. Kopior duger inte – det är endast originalet som gäller.

“Många försvinner” 

Arne Larsson berättar för Privata Affärer att det inte är ovanligt att testamenten helt enkelt försvinner. Ibland beror det på att den som skrivit det har blivit dement och lagt det på fel ställe. I andra fall kan det hittas av någon som inte gillar innehållet.

”Många testamenten försvinner. Dels på grund av att personen som skrivit det har blivit dement och förlagt det, dels för att det påträffas av ’fel’ person efter dödsfallet”, säger han.

Om testamentet saknas fördelas arvet istället enligt lagens standardregler, vilket kan betyda att pengarna hamnar hos helt andra personer än vad du tänkt dig.

Testamenten
Många testamenten försvinner, konstaterar juristen (Foto: Canva)

Förvaringstjänster ger trygghet

ANNONS

För att undvika problem pekar Larsson på möjligheten att använda särskilda tjänster för testamentesförvaring. De erbjuds bland annat av banker, juristbyråer eller begravningsbyråer.

Där lagras testamentet säkert, kopplat till folkbokföringen. När personen går bort startas processen automatiskt. Kostnaden är oftast en engångsavgift på några tusenlappar.

”Det är en bra tjänst för dig som vill vara säker på att testamentet verkställs eller vill undvika att det hittas av någon som inte tycker om innehållet”, säger Larsson till Privata Affärer. 

Staten vill införa register

Därtill utreder regeringen just nu en modernisering av arvsreglerna

Ett av förslagen är ett centralt testamentsregister som Skatteverket ska ansvara för. Där skulle en bestyrkt kopia förvaras digitalt, vilket gör att ett testamente gäller även om originalet inte återfinns.

’’De föreslagna ändringarna innebär att presumtionen för att ett testamente har återkallats, om det inte kan återfinnas i original efter dödsfallet, ändras när det gäller registrerade testamenten. Då presumeras i stället det registrerade testamentet ge uttryck för testators vilja”, avslutar Larsson. 

Om förslaget blir verklighet kan det bli betydligt svårare för din sista vilja att gå förlorad.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
