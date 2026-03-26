150 miljoner karat diamanter – men nu är det slut

Att Rio Tinto är världens näst största gruvjätte sett till omsättning har diamanterna i Kanada definitivt bidragit till.

När gruvbolaget nu sammanfattar verksamheten i gruvan konstaterar man att Diavik gett mer än sanslösa 150 miljoner karat rådiamanter under 23 års brytning.

Det finns diamanter kvar, förstås, men inte i den form att det är lönsamt att fortsätta driften.

Inga fler diamanter

Rio Tinto sätter för övrigt stopp på hela sin diamantverksamhet när man nu stänger ner i Kanada.

I fortsättningen ska man fokusera på annat, framför allt råvaror i form av koppar och järnmalm.

I Diavik-gruvan ska nu de sista stenarna plockas ut, poleras och sedan säljas framöver, enligt Rio Tinto.

Slutet på gruvdriften i Diavik, nästan 30 mil nordost om Yellowknife, kommer 5 år efter att Rio Tinto stängde sin Argyle-gruva i västra Australien.

Det var där man först började producera diamanter 1983, men även den verksamheten har fallit för lönsamhetskraven.

