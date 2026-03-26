Nu stänger gruvjätten sin sista gruva där man bryter diamanter. Efter 150 miljoner karat finns inte mer att plocka ur Diavik-gruvan.
150 miljoner karat diamanter – men nu är det slut
Det är en klassisk gruva som nu står inför sin avveckling. Diavik-gruvan i Kanada har varit i gång i 23 år och ägaren, gruvjätten Rio Tinto, har minst sagt haft lönsamma år där.
Att Rio Tinto är världens näst största gruvjätte sett till omsättning har diamanterna i Kanada definitivt bidragit till.
När gruvbolaget nu sammanfattar verksamheten i gruvan konstaterar man att Diavik gett mer än sanslösa 150 miljoner karat rådiamanter under 23 års brytning.
Det finns diamanter kvar, förstås, men inte i den form att det är lönsamt att fortsätta driften.
Är koppar det nya guldet? Dagens PS
Inga fler diamanter
Rio Tinto sätter för övrigt stopp på hela sin diamantverksamhet när man nu stänger ner i Kanada.
I fortsättningen ska man fokusera på annat, framför allt råvaror i form av koppar och järnmalm.
I Diavik-gruvan ska nu de sista stenarna plockas ut, poleras och sedan säljas framöver, enligt Rio Tinto.
Slutet på gruvdriften i Diavik, nästan 30 mil nordost om Yellowknife, kommer 5 år efter att Rio Tinto stängde sin Argyle-gruva i västra Australien.
Det var där man först började producera diamanter 1983, men även den verksamheten har fallit för lönsamhetskraven.
Ny vd vill fokusera
Simon Trott tog över som vd för Rio Tinto i augusti 2025. Han har skärpt företagets fokus inom råvaror, förutom koppar och järnmalm är det aluminium och litium som gäller.
Framför allt gäller koppar för Rio Tinto – och flera andra stora gruvbolag globalt. Man menar att den stora tillväxten finns där och att man behöver koncentrera sig för att möta den ökande efterfrågan inom ren energiteknik.
Nu ska all verksamhet vid Diavik-gruvan avvecklas. Det tar sin tid och helt stängd blir gruvan inte förrän 2029. Därefter följer en längre period av övervakning av området.
”Få kunde tro det här”
Diavik-gruvan, där den amerikanske juveleraren Harry Winston, av många kallad ”King of Diamonds”, tidigare hade en andel, producerade främst vita ädelstenar och ett litet antal sällsynta gula.
De återfanns djupt under en frusen sjö.
”För 40 år sedan fanns det väldigt få människor som trodde det fanns diamanter i Kanada. Ännu färre kan ha förutsett hur Diavik skulle utvecklas”, säger Sophie Bergeron, chef för Rio Tintos diamantsektor, hos Wall Street Journal.
”För att nå vad vi nått har det krävts vision, mod och beslutsamhet för att övervinna stora utmaningar i att bryta diamanter under en frusen sjö i ett av världens mest avlägsna och orörda ekosystem”, konstaterar hon.
Vill störta ärkerivalen – och skapa världens största gruvbolag. Dagens PS