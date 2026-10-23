Storbankens bolån kan kosta 108 800 kronor mer om året

Swedbank och Nordea sist i rankningen

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Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea har tillsammans 68,2 procent av hushållens bolån enligt SCB:s statistik för augusti. När snitträntan vägs ihop med betyget kunderna ger sin bank hamnar Swedbank och Nordea, två av de tre största bolånebankerna, på åttonde och nionde plats av nio. Skandia, som har 2,8 procent av bolånen, toppar listan.

Rankningen väger ihop två offentliga mått. Snitträntan visar vad kunderna faktiskt har betalat, och listan bygger på medelvärdet för oktober 2025 till september 2026. Kundbetyget kommer från bankmätningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Mätningen publicerades i september, bygger på 15 112 intervjuer med privatkunder och gäller hela bankrelationen. Varje bank får poäng efter hur långt över eller under de nio bankernas snitt den ligger på respektive mått, räknat i förhållande till spridningen mellan bankerna, och de två måtten väger lika.

Skandia ligger kvar som etta och Swedbank och Nordea på de två sista platserna så länge kundbetyget väger mellan 30 och 75 procent.

Plats Bank Snittränta, procent Kundbetyg Andel av bolånen, procent Bolånekunder 1 Skandia 2,56 71,2 2,8 42 348¹ 2 Sparbankerna 2,73² 75,2 1,4² redovisas inte 3 Länsförsäkringar 2,70 70,7 8,0 cirka 329 000 4 Handelsbanken 2,68 68,2 19,9 redovisas inte 5 ICA Banken 2,71 68,7 –³ redovisas inte 5 Danske Bank 2,64 62,1 2,8 52 045¹ 7 SEB 2,66 63,3 12,8 384 851¹ 8 Swedbank 2,68 60,3 21,3⁴ 968 000⁴ 9 Nordea 2,73 63,5 14,2 351 520¹

Snittränta för tre månaders bindning, medelvärde oktober 2025 till september 2026. Kundbetyg i SKI Bank 2026, privatkunder, skala 0 till 100. Andel av hushållens bolån enligt SCB i augusti 2026. ¹ Låntagare i bankens säkerhetsmassa för säkerställda obligationer, inte alla bolånekunder. ² Sparbanken Skåne, den största sparbanken. ³ ICA Bankens bolån ligger i bolaget Borgo. ⁴ Swedbank Hypotek, där även företagskunder och lån som sparbankerna förmedlar ingår.

Handelsbanken och Swedbank har samma snittränta, 2,68 procent. Handelsbanken får kundbetyget 68,2 och hamnar på fjärde plats, medan Swedbank får 60,3, sämst av alla banker i mätningen, och slutar åtta.

För Nordea är det räntan som avgör. SEB och Nordea har nästan samma betyg, 63,3 och 63,5, men Nordeas snittränta på 2,73 procent, den högsta i listan tillsammans med sparbankernas, ger sista plats.

Mellan andra och sjunde plats är skillnaderna små. Om Sparbanken Syd, som har högre snittränta, fick representera sparbankerna i stället för Sparbanken Skåne skulle de hamna på femte plats. SBAB och Landshypotek saknas eftersom SKI inte redovisar dem separat, och Landshypotek har den näst lägsta snitträntan av alla, 2,61 procent.

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En granskning avslöjar nu att bankernas redovisning av sina snitträntor för bolån kan ha varit missvisande i elva år. (Foto: Pexels)

Snitträntorna är inte heller helt jämförbara, eftersom lägre belåning ger lägre ränta och listan inte tar hänsyn till hur högt kunderna hos respektive bank har belånat. Enligt en granskning som Zmarta gjorde i maj räknar dessutom åtta av tolv stora banker in automatiska omsättningar av tremånaderslån, utan att det framgår vilka.

Storbankerna tjänade 180 miljarder

Nordea tjänade mest av alla nordiska banker, 53,6 miljarder kronor efter skatt 2025, och vd Frank Vang-Jensen fick 43,4 miljoner kronor i ersättning.

När tio nordiska bankchefer rankades efter vinst, aktieavkastning och kundbetyg i oktober kom han etta, delvis för att Nordeas svenska privatkunder höjt sitt betyg från 59,7 till 63,5 under hans tid. Betyget ligger ändå under SKI:s branschsnitt på 66,0, och kundnöjdhet saknas bland målen för hans rörliga ersättning 2026. I årsredovisningen för 2025 skriver han att banken har satt kunderna i centrum.

Swedbank tjänade 32,8 miljarder kronor 2025, och vd Jens Henriksson kom trea i samma rankning trots att banken har lägst kundbetyg av alla i SKI:s mätning. Banken växer ändå på bolånemarknaden, och under tredje kvartalet ökade bankens bolån i Sverige med 8 miljarder kronor. ”I Sverige växte vi återigen snabbare än marknaden”, skriver Henriksson i delårsrapporten som publicerades på torsdagen.

Därför stannar kunderna i en onödigt dyr relation

Snitträntor och kundbetyg är offentliga, och ändå ligger två av tre bolån kvar hos storbankerna som bevisligen är sämre. Sparpsykologen Niklas Laninge, som har tagit del av siffrorna, förklarar det med människans förkärlek för det invanda.

Sparpsykologen Niklas Laninge menar att många skär ner på de små utgifterna och tar inte tag i bolånet. Foto: Dagens PS

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”Man vet vad man har, men inte vad man har att vinna. Rädslan för att det ska bli sämre, plus att man överskattar hur jobbigt det är att byta, gör att många håller fast vid sin bank, även när de är missnöjda”, säger han.

Ett bolånebyte känns enligt Laninge som ett stort projekt, fast det i praktiken ofta handlar om några samtal och några underskrifter. Han pekar också på att hushållen sparar på fel ställen.

”Vi blandar ihop det som är lätt att göra med det som är rätt att göra. Vi skär ner på uteluncherna och lyxkaffet och känner oss nöjda så, men tittar aldrig på bolånet och livets stora utgifter”, säger han.

Många nöjer sig också efter första åtgärden, enligt Laninge. Har de bytt elavtal eller börjat handla i en billigare matbutik känner de sig klara och tar aldrig tag i de större besluten, trots att ett enda byte av bolån kan spara mer på ett år än alla ”kaffe på stan” tillsammans.

Laninges sista förklaring är flockbeteendet hos bolånekunderna. De billigare långivarna är enligt Laninge mindre och nyare och har färre kunder, och när människor är osäkra följer de majoriteten.

”Det ironiska är att majoriteten har sina bolån hos de dyrare och sämre aktörerna. Ändå tolkar vi det som ett tecken på att det är rätt val”, säger han.