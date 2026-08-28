Den udda summan kan avgöra – expertens knep i budgivningen

Gör dig svårare att läsa

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Nordea rekommenderar också varierade budhöjningar. Den som alltid kontrar med samma belopp visar snabbt upp ett tydligt mönster.

Genom att blanda små och stora höjningar – och ibland använda udda summor – blir det svårare för konkurrenterna att dra slutsatser om strategin.

Budgivning är trots allt inte bara matematik.

”Genom att följa och delta i budgivningar skapar man sig rutin och ökar sin förståelse för processen. Sedan ska man också ha respekt för det psykologiska spelet bakom budgivningen. Alla vill ju göra en god affär. Tidigare erfarenhet kan vara till stor fördel”, säger Mattias Larsson, vd på Bjurfors Skåne, till SEB.

Smockan som kan bli dyr

Ett mer dramatiskt alternativ är den så kallade chockhöjningen. I stället för att fortsätta med små steg höjer du plötsligt budet rejält.

Syftet är att signalera både beslutsamhet och köpkraft. Konkurrenterna kan börja tvivla på om det är lönt att fortsätta, och budgivningen kan få ett snabbt slut.

Men smockan kan lika gärna träffa den egna plånboken.

Om de andra inte ger sig kan priset i stället rusa ännu snabbare. Dessutom riskerar du att betala mer än vad som hade krävts för att vinna.

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Slå till när allt verkar avgjort

Den som har is i magen kan i stället vänta tills tempot har sjunkit. Ett sent bud kan överraska den spekulant som redan tror sig ha fått bostaden.

Det är fullt möjligt. Budgivningen är ju trots allt öppen tills köpekontraktet har undertecknats. Fram till dess måste mäklaren framföra alla nya bud till säljaren.

Men även denna taktik kan slå tillbaka. Den nästan vinnande köparen kan ha hunnit bli känslomässigt fäst vid bostaden och därför vara beredd att fortsätta. Då får budgivningen nytt liv – och priset följer med.

Priset är inte allt

Det högsta budet behöver dessutom inte vinna. Säljaren bestämmer vem som får köpa och kan väga in exempelvis tillträdesdag och villkor.

Ett snabbt tillträde eller större flexibilitet kan därför göra ditt erbjudande mer attraktivt utan att du höjer priset. Omvänt kan ett högt bud med en försäljningsklausul innebära en risk för säljaren, eftersom affären då kan vara beroende av att köparen lyckas sälja sin nuvarande bostad.

Budknepen kan öka chanserna. Men det viktigaste rådet är betydligt mindre rafflande: bestäm i förväg vad bostaden får kosta och håll fast vid det.

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Att vinna budgivningen är trots allt en ganska klen seger om priset blev högre än du egentligen har råd med.

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