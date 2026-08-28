Glöm jämna miljoner. Några extra tusenlappar kan vara det som skiljer vinnaren från resten av budgivarna. Men det finns fler sätt att stärka sitt bud, utan att låta bostadsdrömmen köra över kalkylen.
Den udda summan kan avgöra – expertens knep i budgivningen
Det finns ingen magisk formel för att vinna en budgivning. Andra budgivare brukar nämligen ha den smått tråkiga ovanan att inte följa planen. Men några strategier kan öka dina chanser – och ett av knepen börjar med ditt maxbud.
”Lägg dig över psykologiska gränser hos andra budgivare. Många sätter sitt tak på en jämn summa, exempelvis 2 miljoner. Om du bara lägger dig lite över kan det räcka för att de drar sig ur”, skriver SEB.
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Skippa den jämna miljonen
Många bestämmer sig för att aldrig bjuda mer än en jämn summa, exempelvis fyra miljoner kronor. Den som istället har satt sitt tak på 4 050 000 kronor kan fortsätta buda när konkurrenten har nått sin gräns. De extra 50 000 kronorna kan alltså avgöra vem som får bostaden.
Anton Winqvist, säljchef på Cetti och tidigare mäklare, förklarar strategin hos Nordea:
”Om du istället aktivt väljer en ojämn summa ökar du dina chanser att lägga dig över andra spekulanters maxgräns. Genom att se till att ditt lånelöfte är på exempelvis 4 050 000 kronor, kan det vara dessa 50 000 som blir avgörande”.
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Så stärker du dina chanser i budgivningen
- Sätt ett tydligt maxpris. Bestäm i förväg hur mycket bostaden får kosta och håll dig till gränsen.
- Undvik jämna belopp. Ett maxbud strax över en jämn miljon kan räcka om andra budgivare stannar vid den summan.
- Variera höjningarna. Olika stora budhöjningar kan göra din strategi svårare för konkurrenterna att läsa.
- Överväg en större höjning. En chockhöjning kan få andra att tveka, men ökar också risken för att du betalar för mycket.
- Avvakta till slutet. Ett sent bud kan överraska konkurrenten, men också sätta fart på budgivningen igen.
- Var flexibel med villkoren. En tillträdesdag som passar säljaren kan göra ditt bud mer attraktivt, även om det inte är högst.
Gör dig svårare att läsa
Nordea rekommenderar också varierade budhöjningar. Den som alltid kontrar med samma belopp visar snabbt upp ett tydligt mönster.
Genom att blanda små och stora höjningar – och ibland använda udda summor – blir det svårare för konkurrenterna att dra slutsatser om strategin.
Budgivning är trots allt inte bara matematik.
”Genom att följa och delta i budgivningar skapar man sig rutin och ökar sin förståelse för processen. Sedan ska man också ha respekt för det psykologiska spelet bakom budgivningen. Alla vill ju göra en god affär. Tidigare erfarenhet kan vara till stor fördel”, säger Mattias Larsson, vd på Bjurfors Skåne, till SEB.
Smockan som kan bli dyr
Ett mer dramatiskt alternativ är den så kallade chockhöjningen. I stället för att fortsätta med små steg höjer du plötsligt budet rejält.
Syftet är att signalera både beslutsamhet och köpkraft. Konkurrenterna kan börja tvivla på om det är lönt att fortsätta, och budgivningen kan få ett snabbt slut.
Men smockan kan lika gärna träffa den egna plånboken.
Om de andra inte ger sig kan priset i stället rusa ännu snabbare. Dessutom riskerar du att betala mer än vad som hade krävts för att vinna.
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Slå till när allt verkar avgjort
Den som har is i magen kan i stället vänta tills tempot har sjunkit. Ett sent bud kan överraska den spekulant som redan tror sig ha fått bostaden.
Det är fullt möjligt. Budgivningen är ju trots allt öppen tills köpekontraktet har undertecknats. Fram till dess måste mäklaren framföra alla nya bud till säljaren.
Men även denna taktik kan slå tillbaka. Den nästan vinnande köparen kan ha hunnit bli känslomässigt fäst vid bostaden och därför vara beredd att fortsätta. Då får budgivningen nytt liv – och priset följer med.
Priset är inte allt
Det högsta budet behöver dessutom inte vinna. Säljaren bestämmer vem som får köpa och kan väga in exempelvis tillträdesdag och villkor.
Ett snabbt tillträde eller större flexibilitet kan därför göra ditt erbjudande mer attraktivt utan att du höjer priset. Omvänt kan ett högt bud med en försäljningsklausul innebära en risk för säljaren, eftersom affären då kan vara beroende av att köparen lyckas sälja sin nuvarande bostad.
Budknepen kan öka chanserna. Men det viktigaste rådet är betydligt mindre rafflande: bestäm i förväg vad bostaden får kosta och håll fast vid det.
Att vinna budgivningen är trots allt en ganska klen seger om priset blev högre än du egentligen har råd med.
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