Det finns en hel del att tänka på inför ett bostadsköp. Inte minst i budgivningen, där stress, känslor och snabba beslut kan göra affären betydligt dyrare än planerat.
Vanliga misstaget i budgivningen kan kosta dig dyrt
I maj steg priserna på bostadsrätter med 0,3 procent och villor med 1,2 procent i Sverige, enligt Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna ökat med 4,4 procent och villorna med 2,2 procent.
Parallellt ligger köpintresset kvar på rekordnivå. Faktum är att andelen som planerar att köpa bostad inom den närmsta månaden nu ligger på 27 procent, enligt en undersökning från Boneo.
När bostadsmarknaden tar fart igen ökar också pressen på köparna. Men den som går in i budgivningen utan koll på både marknaden och den egna ekonomin kan snabbt hamna fel.
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Låt inte känslorna ta över i budgivningen
Budgivningen är ofta den mest känsliga delen av affären. Särskilt när man redan hunnit se sig själv bo i lägenheten eller huset. Det går snabbt, andra spekulanter kliver in och plötsligt handlar allt om att inte förlora.
Då är det lätt att börja tänka att bostaden ska bli ens egen till varje pris.
Men här kan det vara ett misstag att låta känslorna – och inte kalkylen – styra besluten. Låter man känslorna ta över är det lätt att börja bjuda mer än vad som är rimligt.
”Och det gäller genom hela affären”, konstaterar Bostadsrätternas privatekonom Claudia Wörmann i ett pressmeddelande.
Sätt gränsen innan budgivningen börjar
Ett annat vanligt misstag är att gå in i budgivningen utan en tydlig maxgräns. När konkurrensen hårdnar är det lätt att höja ”bara lite till”, trots att priset egentligen har passerat den nivå man var bekväm med.
Maxbudet bör därför bestämmas redan innan budgivningen börjar, utifrån den egna ekonomin, bostadens värde och vad liknande bostäder har sålts för i området.
Claudia Wörmann råder köpare att hålla sig till lånelöftet – och gärna lägga sig under det. Då bygger man in en ekonomisk krockkudde om ekonomin skulle försämras eller om kostnaderna skulle öka.
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Gå inte ut för hårt
Att bjuda för snabbt eller för aggressivt är även det ett vanligt misstag. Det menar Boneo.
En för aggressiv start kan driva upp priset snabbare än nödvändigt. Den kan också ge andra spekulanter bilden av att du har mer pengar att röra dig med än du egentligen vill visa.
I många fall kan det vara bättre att avvakta, följa tempot och inte avslöja sitt maxbud för tidigt.
Glöm inte researchen
Ytterligare ett misstag är att lägga all energi på själva budgivningen och glömma resten.
Undersök bostadens skick, föreningens ekonomi, framtida kostnader och kartlägg marknaden innan du lägger bud.
Genom att ha koll på vad som sålts nyligen blir det lättare att förstå vad som är rimligt – och när det är dags att släppa taget.
En lyckad budgivning handlar trots allt inte bara om att vinna. Den handlar om att vinna till rätt pris.
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