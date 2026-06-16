Vanliga misstaget i budgivningen kan kosta dig dyrt

Parallellt ligger köpintresset kvar på rekordnivå. Faktum är att andelen som planerar att köpa bostad inom den närmsta månaden nu ligger på 27 procent, enligt en undersökning från Boneo.

När bostadsmarknaden tar fart igen ökar också pressen på köparna. Men den som går in i budgivningen utan koll på både marknaden och den egna ekonomin kan snabbt hamna fel.

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Låt inte känslorna ta över i budgivningen

Budgivningen är ofta den mest känsliga delen av affären. Särskilt när man redan hunnit se sig själv bo i lägenheten eller huset. Det går snabbt, andra spekulanter kliver in och plötsligt handlar allt om att inte förlora.

Då är det lätt att börja tänka att bostaden ska bli ens egen till varje pris.

Men här kan det vara ett misstag att låta känslorna – och inte kalkylen – styra besluten. Låter man känslorna ta över är det lätt att börja bjuda mer än vad som är rimligt.

”Och det gäller genom hela affären”, konstaterar Bostadsrätternas privatekonom Claudia Wörmann i ett pressmeddelande.