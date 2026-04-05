Här ökar lägenheterna mest i budgivningen
Trots kriget i Mellanöstern och oro för framtida räntehöjningar går lägenheterna upp i budgivningarna i flera län – men inte i alla.
Den genomsnittliga så kallade budpremien uppgick till 1,1 procent i mars, jämfört med 0,6 procent i mars förra året, visar statistik från Hemnet. Med budpremie avses hur mycket priset förändrats från utgångspris till slutpris.
Störst uppgång märks i Stockholm, 4,8 procent. Det är också den högsta noteringen sedan 2022, konstaterar Hemnet. Det är dock bara ytterligare tre län där man kan redovisa en positiv budpremie på bostadsrättsmarknaden – Uppsala, Västerbotten och Norrbotten.
I exempelvis Blekinge och Värmland märks i stället en nedgång på mellan 4 och 5 procent.
För småhus backade den genomsnittliga budpremien med i snitt 1,1 procent.