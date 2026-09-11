De blev stormrika – nu hinner de inte spendera pengarna

Den stora frågan är vad de ska göra med alla pengar.

För den nya generationens AI-miljonärer tycks nämligen inte följa det vanliga manus som ofta förknippas med plötslig rikedom. De kan ha råd med privatflyg, dyra bilar och exklusiva klockor. Ändå är det långt ifrån säkert att de köper något av detta.

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För upptagna för lyxlivet

”De är inte pråliga”, säger Garret Spiecker på Citizens Private Bank till The Wall Street Journal.

Han arbetar med kunder som äger aktier i privata bolag, däribland anställda på OpenAI och Anthropic. Under sina 20 år i San Francisco-området har han aldrig sett så mycket kapital bli tillgängligt.

Samtidigt beskriver han denna grupp som annorlunda. Det handlar inte bara om ett ointresse för synlig lyx. Många saknar också tiden som krävs för att faktiskt njuta av pengarna.

”De har inte haft tid att stanna upp och tänka: ’Nu har jag råd att flyga privat. Jag kan köpa bilen jag alltid velat ha, jag kan beställa den där lyxklockan'”, säger Spiecker.

En skräddarsydd cykelresa genom Italien kan locka – om det går att få ledigt. En exklusiv bastu och ett kallbad i trädgården kan vara lättare att motivera eftersom det ger återhämtning nära hemmet. Att lägga stora pengar på ett kök som aldrig används framstår däremot som mindre lockande.

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