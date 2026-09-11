AI-boomen har skapat hundratals nya miljonärer i Silicon Valley. Men de nyblivna förmögenheterna används inte främst till sportbilar, lyxklockor och konst. Många är helt enkelt för upptagna med AI-kapplöpningen för att hinna leva något lyxliv.
De blev stormrika – nu hinner de inte spendera pengarna
Det råder knappast brist på pengar i San Francisco-området. Anställda på AI-bolag som OpenAI och Anthropic har fått möjlighet att sälja delar av sina aktieinnehav, och på kuppen blivit rikare än många kunnat föreställa sig.
Den stora frågan är vad de ska göra med alla pengar.
För den nya generationens AI-miljonärer tycks nämligen inte följa det vanliga manus som ofta förknippas med plötslig rikedom. De kan ha råd med privatflyg, dyra bilar och exklusiva klockor. Ändå är det långt ifrån säkert att de köper något av detta.
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För upptagna för lyxlivet
”De är inte pråliga”, säger Garret Spiecker på Citizens Private Bank till The Wall Street Journal.
Han arbetar med kunder som äger aktier i privata bolag, däribland anställda på OpenAI och Anthropic. Under sina 20 år i San Francisco-området har han aldrig sett så mycket kapital bli tillgängligt.
Samtidigt beskriver han denna grupp som annorlunda. Det handlar inte bara om ett ointresse för synlig lyx. Många saknar också tiden som krävs för att faktiskt njuta av pengarna.
”De har inte haft tid att stanna upp och tänka: ’Nu har jag råd att flyga privat. Jag kan köpa bilen jag alltid velat ha, jag kan beställa den där lyxklockan'”, säger Spiecker.
En skräddarsydd cykelresa genom Italien kan locka – om det går att få ledigt. En exklusiv bastu och ett kallbad i trädgården kan vara lättare att motivera eftersom det ger återhämtning nära hemmet. Att lägga stora pengar på ett kök som aldrig används framstår däremot som mindre lockande.
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Bostäder slukar AI-pengarna
Två områden sticker ut när pengarna trots allt ska placeras: fastigheter och investeringar i startupbolag.
En person som tidigare tänkt lägga 4 miljoner dollar på en bostad kan efter en aktieförsäljning plötsligt höja budgeten till 6 eller 7 miljoner dollar. Det har bidragit till att sätta fart på San Franciscos redan dyra bostadsmarknad.
Mellan april och juni betalades omkring 30 procent av bostadsköpen i San Francisco-området helt kontant, enligt mäklarföretaget Redfin.
”Det har exploderat när det gäller vad deras nästa steg skulle bli”, säger Spiecker.
Aktierna skapar de stora förmögenheterna
Även lönerna är svindlande. Grundlönen för mer seniora mjukvaruingenjörer på AI-företag ligger enligt en analys av lönesajten Levels.fyi ofta över 300 000 dollar om året.
Med aktiepaket kan den årliga ersättningen nå åttasiffriga belopp i dollar. Det är dock möjligheten att sälja aktier i de privatägda bolagen som på allvar har förändrat de anställdas köpkraft.
I oktober fick över 600 nuvarande och tidigare OpenAI-anställda sälja aktier till ett sammanlagt värde av 6,6 miljarder dollar. Liknande affärer genomförs bland anställda på bland annat Anthropic, Databricks och Stripe.
Pengarna finns alltså där. Men medan AI-bolagens värderingar skjuter i höjden fortsätter många av människorna bakom tekniken att arbeta, utan att riktigt hinna fundera på vad deras nya förmögenheter ska användas till.
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