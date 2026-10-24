Skenande elpriser hotar hushållen – statens stöd "kaffepengar"

Så mycket ökar kostnaderna för villaägare

Framåt november och december sjunker elpriserna något enligt prognoserna i prisområde SE4 till omkring 1,30 kr per kilowattimme.

”Det beror på att kärnkraften bidrar mer”, säger Hemberg till Privata Affärer.

Trots ett visst andrum under delar av hösten blir den totala elräkningen ändå kännbar för hushållen. För en genomsnittlig villa i Malmö och Stockholm blir elnotan mellan 3 300 kronor och 3 800 kronor dyrare under de tre sista månaderna fram till jul.

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Villaägare i Luleå och Östersund klarar sig lindrigare undan men får likväl räkna med att lägga ett par tusenlappar extra på sina elkostnader, framgår det.

Energiekonomen Claes Hemberg tror inte på någon extrem prischock i nivå med den som drabbade landet 2022 då månadspriset nådde omkring 3 kronor per kilowattimme i de södra delarna. Däremot varnar han för att läget kan bli mer problematiskt när nästa år inleds. I januari och februari kan det ”bli knepigt”, säger han och förklarar att prognoserna pekar mot ett elpris uppåt 2 kronor.

Priserna går upp när dagens stöd löper ut

Den förväntade prisuppgången sammanfaller med att det tillfälliga elprisstödet löper ut den sista december. Det osäkra parlamentariska läget bidrar samtidigt till en situation där frågan om ett nytt pristak riskerar att dra ut på tiden.

Vid en pressträff som hölls på torsdagen uppgav energi- och näringsminister Ebba Busch från Kristdemokraterna att en övergångsregering står redo att aktivera det nya elprisstödet om priset på el överstiger 1,50 kronor under årets tre sista månader, uppger TT.

”Det korta svaret är ja”, svarar Busch på den frågan.

Ebba Busch: ”En potentiellt stökig vinter”

Energimyndighetens generaldirektör Caroline Asserup säger på samma pressträff att myndigheten dock inte ser några tecken på försörjningsproblem i vinter.

”En förhöjd risk för höga priser betyder inte att det skulle bli brist på el”, säger hon.

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Hon håller dock med Ebba Busch om att omvärldsläget är fortsatt osäkert, vilket kan ställa till det. Ebba Busch varnar för ”en potentiellt sett stökig vinter” på elprisområdet.