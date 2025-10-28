Dags för veckopeng? Så mycket ger andra 

Enligt Swedbank och Sparbankerna får tre av fyra barn mellan sju och arton år en regelbunden peng varje vecka eller månad.

”Många unga vuxna har i dag skulder hos Kronofogden. För att undvika att hamna i skuldfällan är det viktigt att få in goda vanor redan från början”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Från sex år med veckopeng till månadspeng vid elva

För de flesta börjar det tidigt. Redan vid sex-sju års ålder får många barn sin första veckopeng och runt elvaårsåldern övergår den till månadspeng.

En vanlig nivå, enligt Swedbanks rapport, är 20 kronor i veckan för en sjuåring och 200 kronor i månaden för en elvaåring.

Så mycket får barn i olika åldrar 6-7 år: cirka 20 kronor i veckan

11 år: cirka 200 kronor i månaden

13-15 år: omkring 300-500 kronor i månaden

16-18 år: ofta del av studiebidraget, 1 000-1 250 kronor i månaden Källa: Swedbank och Sparbankerna

När pengarna är slut är det inte helt ovanligt att kontot fylls på. Barn i åldern 9-12 år får i snitt 77 kronor via Swish, när veckopengen är slut. 13-15-åringar får 180 kronor och 16-18-åringar hela 269 kronor.

Samtidigt uppger nästan 40 procent av föräldrarna att de inte fyller på när pengarna tar slut – en viktig princip, menar Arques.

”Veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barn hantera egna pengar. Att också villkora en del av månadspengen till sparande lär barnen att avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera desto mer i framtiden”, säger han.