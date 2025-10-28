Dagens PS
Dags för veckopeng? Så mycket ger andra 

Veckopeng
I dag sker det mesta digitalt, via Swish och bankappar (Foto: Mickan Mörk/Caisa Rasmussen/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Trots att hushållen har pressats av inflation och höga räntor har veckopengen stått fortsatt stark.

Enligt Swedbank och Sparbankerna får tre av fyra barn mellan sju och arton år en regelbunden peng varje vecka eller månad.

”Många unga vuxna har i dag skulder hos Kronofogden. För att undvika att hamna i skuldfällan är det viktigt att få in goda vanor redan från början”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande

Från sex år med veckopeng till månadspeng vid elva

För de flesta börjar det tidigt. Redan vid sex-sju års ålder får många barn sin första veckopeng och runt elvaårsåldern övergår den till månadspeng.

En vanlig nivå, enligt Swedbanks rapport, är 20 kronor i veckan för en sjuåring och 200 kronor i månaden för en elvaåring.

Så mycket får barn i olika åldrar

  • 6-7 år: cirka 20 kronor i veckan
  • 11 år: cirka 200 kronor i månaden
  • 13-15 år: omkring 300-500 kronor i månaden 
  • 16-18 år: ofta del av studiebidraget, 1 000-1 250 kronor i månaden

Källa: Swedbank och Sparbankerna

När pengarna är slut är det inte helt ovanligt att kontot fylls på. Barn i åldern 9-12 år får i snitt 77 kronor via Swish, när veckopengen är slut. 13-15-åringar får 180 kronor och 16-18-åringar hela 269 kronor.

Samtidigt uppger nästan 40 procent av föräldrarna att de inte fyller på när pengarna tar slut – en viktig princip, menar Arques.

”Veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barn hantera egna pengar. Att också villkora en del av månadspengen till sparande lär barnen att avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera desto mer i framtiden”, säger han.

Pengaprat i digital tid

I år uppmärksammas Veckopengens dag under temat ”vägen till finansiell hälsa”. Men att prata pengar med barn är inte lika enkelt som förr, när veckopengen delades ut i mynt och sedlar.

I dag sker det mesta digitalt, via Swish och bankappar – något som gör pengarna mer osynliga.

Enligt Sparbanken Nord har omkring 80 procent av dagens föräldrar själva vuxit upp med kontanter, vilket gör att många nu söker nya sätt att prata ekonomi med barnen. 

För yngre barn kan det handla om att leka affär eller använda låtsaspengar. För äldre barn kan appar och digitala konton ge samma förståelse, om pengarna blir synliga.

Barn
Hur mycket egna pengar ska barnen egentligen ha? (Foto: Pexels)

En viktig lärdom: pengar tar slut

Bakom temadagen finns också ett viktigt budskap. Enligt Kronofogdens statistik hade över 31 000 unga vuxna skulder på totalt 1,9 miljarder kronor år 2024.

Därför, menar Swedbank och Sparbankerna, är veckopengen mer än bara en liten summa. Den är en skola i ansvar.

Ju tidigare barn får förstå att pengar är en begränsad resurs, desto bättre rustade blir de för vuxenlivet.

“Föräldrarna är inga levande swishmaskiner som skickar pengar när behovet uppstår. Ju tidigare barnet får lära sig skillnaden mellan ”behöver” och ”vill ha” och vad pengar ska räcka till, desto bättre”, konstaterar Sparbanken Nord.

Vill du veta hur mycket du bör ge ditt barn i månadspeng? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Matilda Habbe
Matilda Habbe

