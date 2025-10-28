Swishar du ditt barn för ofta?

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att hälften av alla föräldrar swishar pengar till sina barn varje månad. Var femte gör det en eller flera gånger i veckan.

I snitt skickas 183 kronor per barn och månad, utöver den vanliga månadspengen på 495 kronor. Tillsammans blir det 678 kronor i fickpengar för barn mellan 9 och 18 år.

För de äldsta barnen, 16 till 18 år, är summan uppe i nästan 1 100 kronor i månaden.

För mycket swishande kan leda till trubbel

“Det är många swishföräldrar som skickar extra pengar varje vecka, och totalt sett blir det ganska stora belopp. Därför är det viktigt att sätta tydliga regler kring swishandet”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Han menar att Swish kan vara ett smidigt komplement till månadspengen, men bara om man har koll på helheten.

“Det är viktigt att komma ihåg att för mycket swishande kan göra det svårare för barnen att lära sig värdet av pengar och ta ansvar för sina utgifter”, säger han.

Även Magnus Hjelmér, Ica-bankens vardagsekonom, anser att för mycket swishande kan vara ett problem. Det kan leda till ett ”ekonomiskt riskbeteende” hos barnen.

”Om man inte får ta ansvar och hushålla med den summa man har, lär sig barnet att pengarna aldrig tar slut på riktigt. Börjar du dela ut extra pengar när barnets pott tagit slut gör du både dig och ditt barn en björntjänst”, hävdade han i fjol.