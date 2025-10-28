Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Swishar du ditt barn för ofta?

Swish
Swish är smidigt, men det kan gå till överdrift (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Det började som ett enkelt sätt att dela på notan. Numera är swish en självklar del av barns ekonomi. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att hälften av alla föräldrar swishar pengar till sina barn varje månad. Var femte gör det en eller flera gånger i veckan.

I snitt skickas 183 kronor per barn och månad, utöver den vanliga månadspengen på 495 kronor. Tillsammans blir det 678 kronor i fickpengar för barn mellan 9 och 18 år.

För de äldsta barnen, 16 till 18 år, är summan uppe i nästan 1 100 kronor i månaden.

För mycket swishande kan leda till trubbel 

“Det är många swishföräldrar som skickar extra pengar varje vecka, och totalt sett blir det ganska stora belopp. Därför är det viktigt att sätta tydliga regler kring swishandet”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande

Han menar att Swish kan vara ett smidigt komplement till månadspengen, men bara om man har koll på helheten.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

“Det är viktigt att komma ihåg att för mycket swishande kan göra det svårare för barnen att lära sig värdet av pengar och ta ansvar för sina utgifter”, säger han. 

Även Magnus Hjelmér, Ica-bankens vardagsekonom, anser att för mycket swishande kan vara ett problem. Det kan leda till ett ”ekonomiskt riskbeteende” hos barnen.

ANNONS

”Om man inte får ta ansvar och hushålla med den summa man har, lär sig barnet att pengarna aldrig tar slut på riktigt. Börjar du dela ut extra pengar när barnets pott tagit slut gör du både dig och ditt barn en björntjänst”, hävdade han i fjol. 

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

De får mest

Undersökningen visar att äldre barn får mest.

Barn i åldern 9-12 år får i snitt 77 kronor via Swish, medan 13-15-åringar får 180 kronor och 16-18-åringar hela 269 kronor. Det motsvarar ett tillskott på omkring en tredjedel av månadspengen.

Tidigare undersökningar har även visat att ensambarn får mer swish än barn med syskon. 

Ensambarn får mer swish än barn med syskon
Ensambarn får mer swish än barn med syskon (Foto: Mickan Mörk/TT)

Mat, kläder och gaming

När Länsförsäkringar frågade vad pengarna går till, toppade mat och dryck listan (53 procent), följt av resor och kollektivtrafik (24 procent) samt kläder och skor (22 procent).

Bland yngre tonåringar går också mycket till godis, bio och roliga aktiviteter, medan killar i större utsträckning lägger pengar på gaming och spel.

ANNONS

Men trots det frekventa swishandet saknar många föräldrar struktur. Endast omkring en femtedel har tydliga regler för när Swish får användas. De flesta (61 procent) frågar dock vad pengarna ska gå till innan de skickas.

Klasskillnader i fickan

Länsförsäkringar konstaterar också att hushållens ekonomi, kanske föga förvånande, påverkar hur mycket barnen får.

I familjer med hög inkomst swishas det nästan dubbelt så mycket som i familjer med lägre inkomster – 243 kronor jämfört med 139 kronor per barn och månad.

För många barn har Swish blivit ett digitalt kassaskrin – alltid redo när något saknas. Men just därför, menar Westerberg, behöver föräldrar visa tydlighet.

“Prata gärna med barnen om när det är okej att swisha extra pengar och när de får använda sin månadspeng istället. Om ni har tydliga swishregler blir det också lättare att säga nej”, säger han.

Vill du veta hur mycket du bör ge ditt barn i månadspeng? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnFöräldrarSwish
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS