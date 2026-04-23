"Då sjunker pensionen med 25 000 från en månad till en annan" 

ANNONS

Falkenhäll ger ett exempel:

”För en individ i 55-årsåldern med en genomsnittlig lön i vanligt förekommande yrken skulle pensionen sjunka med runt 25 000 kronor från en månad till en annan om den skulle ta ut hela sin tjänstepension under fem år. Vill man känna en trygghet i sin ekonomi kan det vara klokt att ta livsvarigt uttag. Får man tjänstepension från flera håll kan man välja olika uttag”.

Hon får medhåll från pensionsekonomen Mattias Munter:

”Vi ser att många lockas av höga pensionsutbetalningar i början, men glömmer bort att livet som pensionär ofta är långt”, säger han.

Många föredrar begränsat

Uppmaningen till trots: många svenskar väljer ändå kortare uttag. Statistik från 2024 visar exempelvis att var femte svensk planerar att ta ut sin tjänstepension på fem eller tio år.

Hos pensionsförvaltaren Alecta sjönk andelen som valde att ta ut pengarna livslångt från 70 procent år 2016 till under 60 procent under 2024.

”Det är en märklig utveckling. Livslängden ökar ju, och vi är friska längre upp i åren. Så behovet av pengar under längre tid har ökat, inte minskat”, kommenterade Alectas pensionsekonom Staffan Ström.

ANNONS

Pengarna behövs tidigt

Vissa menar förvisso att ett kortare uttag är klokt, och det av flera skäl.

”Det är i början du har kraft och intresse, inte minst för att resa och göra det du vill”, sa Boo Johansson, professor emeritus vid Göteborgs universitet, i fjol.

Han fick medhåll från Loretta Platts, äldreforskare vid Stockholms universitet:

”Under åren har jag haft kontakt med försäkringsvärlden och många där tycker att ”det värsta som kan hända är att man inte har några pengar kvar”. Men många pensionärer tänker inte så, att ha mycket pengar kvar är inte så viktigt för dem när de är 85. De vill resa när båda makarna är friska”, menar hon.

Håkan Svärdman, pensionexpert hos Folksam, resonerar i sin tur så här: ”En väsentlig faktor i sammanhanget är ens hälsosituation. Har man en allvarlig sjukdom som riskerar förkorta livet, kan en kort uttagsperiod på fem år vara högst motiverad”.

I slutändan kan vi väl konstatera, som så många gånger förr, att det inte finns ett val som passar alla.

Dessutom kan man idag, om man skulle ångra ett upplägg, både stoppa utbetalningen och välja en ny uttagsperiod hos många pensionsförvaltare.

ANNONS