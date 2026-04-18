Pensionsmissen: Kan få 16 800 mer i plånboken – varje månad 

”Det vanligaste misstaget svenskar gör när det gäller pensionen är att inte göra ett aktivt val i sin tjänstepension. De flesta hamnar automatiskt i traditionell försäkring utan att veta om det”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh till PS.

Nu har Säkra räknat ut exakt hur mycket mer pengar ett aktivt val kan innebära.

Det tysta standardvalet kan kosta stort

Bakgrunden är att många svenskar med premiebestämd kollektivavtalad tjänstepension automatiskt hamnar i traditionell försäkring, så kallad tradförsäkring. Det är en lösning där pensionsbolaget sköter förvaltningen och där sparandet ofta beskrivs som både tryggt och stabilt. Och så är det.

Men den lägre risken har också ett pris.

”De senaste fem åren har fondförsäkring inom de stora kollektivavtalen avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionell försäkring”, säger Chireh. Hon tillägger:

”För en 30-40-åring är detta i praktiken det mest förödande misstaget. Skillnaden i avkastning ser liten ut på ett år men över ett arbetsliv är det skillnaden mellan att klara sig och att leva riktigt bra som pensionär”.