Det kan förvisso vara tryggt att låta tjänstepensionen ligga kvar i förvalet. Men den tryggheten kan bli dyr. Riktigt dyr.
Pensionsmissen: Kan få 16 800 mer i plånboken – varje månad
Få svenskar, då inte minst unga, gör inget aktivt val i sin tjänstepension.
Faktum är att bara var femte person loggar in för att se över sin tjänstepension. Detta trots att valet man gör kan påverka hur mycket pengar man får som pensionär.
”Det vanligaste misstaget svenskar gör när det gäller pensionen är att inte göra ett aktivt val i sin tjänstepension. De flesta hamnar automatiskt i traditionell försäkring utan att veta om det”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh till PS.
Nu har Säkra räknat ut exakt hur mycket mer pengar ett aktivt val kan innebära.
Det tysta standardvalet kan kosta stort
Bakgrunden är att många svenskar med premiebestämd kollektivavtalad tjänstepension automatiskt hamnar i traditionell försäkring, så kallad tradförsäkring. Det är en lösning där pensionsbolaget sköter förvaltningen och där sparandet ofta beskrivs som både tryggt och stabilt. Och så är det.
Men den lägre risken har också ett pris.
”De senaste fem åren har fondförsäkring inom de stora kollektivavtalen avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionell försäkring”, säger Chireh. Hon tillägger:
”För en 30-40-åring är detta i praktiken det mest förödande misstaget. Skillnaden i avkastning ser liten ut på ett år men över ett arbetsliv är det skillnaden mellan att klara sig och att leva riktigt bra som pensionär”.
Exempel: Skillnaden kan bli enorm
Säkras jämförelse, som Privata Affärer tagit del av, visar hur mycket ett aktivt val kan betyda.
En 30-årig ingenjör med 50 000 kronor i månadslön, som har kvar hela tjänstepensionen i tradförsäkring, beräknas få omkring 37 700 kronor i pension per månad vid 67 års ålder.
Om samma person i stället flyttar halva tjänstepensionen till fondförsäkring stiger den uppskattade pensionen till cirka 54 500 kronor i månaden. Det är en ökning med 16 800 kronor i månaden.
På samma sätt kan en 30-årig undersköterska med 30 000 kronor i månadslön höja sin pension från omkring 22 600 till 32 700 kronor i månaden genom att flytta halva tjänstepensionen från tradförsäkring till fondförsäkring. Det är en ökning med 10 100 kronor i månaden.
Beräkningarna bygger på Pensionsmyndighetens prognosstandard och på den femåriga avkastningshistoriken för trad- respektive fondförsäkring inom de stora kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna.
Högre risk passar inte alla
Det finns förvisso inga garantier för att börserna fortsätter ge lika hög avkastning framöver. Fondförsäkring innebär högre risk, högre avgifter och ingen garantidel.
Men för den som har lång tid kvar till pensionen kan svängningar på börsen vara lättare att stå ut med. Och då kan den högre avkastningspotentialen spela stor roll.
”Det är sorgligt att många går miste om flera miljoner kr i pension, utan att veta om det”, säger Chireh.
För den som närmar sig 60 kan däremot tradförsäkring vara ett mer rimligt alternativ, just för att minska risken.
