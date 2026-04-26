Semestertider är resetider. Det innebär oftast att passera tullen på vägen hem. Här är två fällor svenskar kan missa när de går på grönt.
Då kan tullen ta varorna du köpt i Sverige
Även om krig och kriser härjar runt om oss, flighter ställs in, bränslet gör resan dyrare och så vidare, så är sommartider resetider för väldigt många svenskar.
Det lär gälla även sommaren 2026 även om resmönstren ser ut att förändras en del.
Att åka på semester innebär ofta shopping på resmålet och därmed frågan om att deklarera varorna i tullen eller ej vid hemkomsten.
Missar du de här reglerna kan inköpen från veckan i London eller solandet på den sydliga stranden bli betydligt dyrare än du tänkt dig.
Över 5 000 kronor? Deklarera
Det är inte tillåtet att föra in vad som helst i Sverige utan att deklarera det och kommer du dessutom hem efter att ha varit i ett land utanför EU är reglerna än hårdare
”Du har ett värdebelopp. Kommer du flygande är det 5 000 kronor du får ha med dig tullfritt. Det är det totala värdet för allt du får ha köpt”, säger Martin Norell, sakkunnig på Tullverket, hos GP.
I tullen ska man alltså deklarera sina inköp om man handlat saker till ett högre värde än 5 000 kronor totalt.
Det kvittar om man bara köpt en dyr väska eller köpt en massa kläder på loppmarknader – har man handlat för mer än 5 000 kronor totalt ska inköpen deklareras.
Storbritannien fälla för många
Här är inte minst Storbritannien en fälla. Nyligen dömdes en man, som rest från London med Louis Vuitton-produkter för 32 000 kronor, till dagsböter på totalt 18 000 kronor.
I förhör sade mannen att han inte tänkt på att reglerna nu är annorlunda efter att Storbritannien lämnat EU.
Tullen har ögonen extra fokuserade kring vissa resmål.
”Vissa länder är ju kända för vissa saker. I Japan är tekniken betydligt billigare än i Sverige, i Schweiz är folk väldigt förtjusta i att köpa exempelvis Rolex-klockor. USA är känt för sin shopping och i Mellanöstern är det ofta billigare med ädelstenar och guld”, exemplifierar Martin Norell.
Inga gränser om man gör rätt
Så länge man deklarerar sina inköp finns egentligen inga värdebegränsningar. Du kan ta med en klocka för 100 000 kronor – men du måste deklarera den och betala svensk tullavgift och moms.
Samtidigt är tullen medveten om att lyxvaror används för penningtvätt, när det gäller pengar ur brottslig verksamhet.
”Vi har fått in kriminella element kopplat till det här. Man kan lämna Sverige med kontanter för att köpa saker i utlandet som exempelvis bilar, guld, eller nu även Pokémonkort”, säger Martin Norell hos GP.
Dyra grejer? Ta med kvittot
Det finns ytterligare en fälla som de flesta aldrig tänker på inför semesterresor och andra resor.
Om man har en dyr väska, en dyr klocka eller ett dyrt smycke sedan tidigare och tar med det på resan, behöver man faktiskt ha med sig ett kvitto på inköpet.
Stoppas man i tullen behöver man kunna bevisa att det aktuella föremålet inte är köpt utomlands.
”Naturligtvis får man resa iväg med sina Louis Vuitton-väskor, men det kan vara bra att ta med sig kvitto om man köpt den i Sverige. Om varan ser väldigt ny ut, eller om det finns originalförpackning, kan det vara misstänkt”, säger Norell.
Fakta: Det här gäller för resor utanför EU
• Om resan till Sverige sker med flyg eller färja i kommersiell trafik får du tull- och skattefritt ta med dig varor för 5 000 kronor. Om resan sker på annat sätt kan du ta med dig varor för 3 500 kronor utan att betala några avgifter. Varorna måste transporteras personligen.
• Om du väljer den gröna eller blå filen på flygplatsen och har med dig en vara som du inte fritt får ta med dig kan du bli misstänkt för smuggling. Då kan varan beslagtas och du riskerar böter eller fängelse.
• Om du valt den röda filen riskerar du inte att bli misstänkt för smuggling, utan får i stället möjlighet att betala avgifter, återutföra varan eller överlåta den till Tullverket.
(Källa: Tullverket)
