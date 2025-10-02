40 000 farliga produkter stoppade vid gränsen

Varje dag översvämmas Sverige av paket och varor från andra delar av världen och risken är stor att både otillåtna och farliga varor i mängden kommer in i landet den vägen.

Det visar resultaten av det senaste årets samarbete mellan Kemikalieinspektionen och Tullverket.

Under förra året ledde Kemikalieinspektionens samarbete med Tullverket till att mer än 40 000 varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel stoppades vid gränsen.

Närmare 70 procent av de elektriska varorna och 50 procent av bekämpningsmedlen som kontrollerades visade sig vara otillåtna.

”Kan förgifta miljön”

”Det här samarbetet med tullen gör att vi kan stoppa varor redan vid gränsen och se till att skadliga kemikalier aldrig når ut till konsumenter eller att de kan förgifta vår miljö”, säger Frida Ramström, inspektör hos Kemikalieinspektionen.

Under 2024 kontrollerades varor i form av smycken och elektriska produkter samt bekämpningsmedel som rått- och musmedel och ogräsmedel.

Bland de kemiska produkter som kontrollerades fanns rengöringsmedel, lustgas och e-vätskor till elektroniska cigaretter.

