40 000 farliga produkter stoppade vid gränsen

Tullen har stoppat 40 000 farliga varor i samarbete med myndighet
Tullinspektörer öppnar en container för kontroll i Norviks hamn i Nynäshamn. Förra året stoppades mer än 40 000 farliga och otillåtna varor. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Ett samarbete mellan Tullverket och Kemikalieinspektionen har lett till att mer än 40 000 farliga och olagliga produkter stoppats vid gränsen.

Varje dag översvämmas Sverige av paket och varor från andra delar av världen och risken är stor att både otillåtna och farliga varor i mängden kommer in i landet den vägen.

Det visar resultaten av det senaste årets samarbete mellan Kemikalieinspektionen och Tullverket.

Under förra året ledde Kemikalieinspektionens samarbete med Tullverket till att mer än 40 000 varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel stoppades vid gränsen.

Närmare 70 procent av de elektriska varorna och 50 procent av bekämpningsmedlen som kontrollerades visade sig vara otillåtna. 

”Kan förgifta miljön”

”Det här samarbetet med tullen gör att vi kan stoppa varor redan vid gränsen och se till att skadliga kemikalier aldrig når ut till konsumenter eller att de kan förgifta vår miljö”, säger Frida Ramström, inspektör hos Kemikalieinspektionen.

Under 2024 kontrollerades varor i form av smycken och elektriska produkter samt bekämpningsmedel som rått- och musmedel och ogräsmedel.

Bland de kemiska produkter som kontrollerades fanns rengöringsmedel, lustgas och e-vätskor till elektroniska cigaretter.

Tullverkets chef, generaltulldirektör Johan Norrman, kan summera ett framgångsrikt samarbete med Kemikalieinspektionen 2024. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Vanligast med bly

Nu redovisar Kemikalieinspektionen resultaten detaljerat i rapporten ”Tullkontroller 2024” som publiceras i dag.

Av de varor som kontrollerades var majoriteten elektriska varor. De främsta skälen till att de stoppades var att de innehöll bly eller var felmärkta.

Förutom elektriska leksaker, lampor och kablar kontrollerades även olika modeller av nödradioapparater.

”Påverkas av omvärldsläget”

”Det märks att människor påverkats av omvärldsläget. Resultatet av kontrollerna är annars inget som förvånar oss. Det stämmer överens med andra kontroller vi har genomfört”, säger Frida Ramström.

Kemikalieinspektionens samarbete med Tullverket har pågått sedan 2019 och har blivit mer omfattande och utvecklats år för år.

Förutom att otillåtna och farliga produkter stoppas vid gränsen är det ett sätt för Kemikalieinspektionen att få kontakt med och kontrollera företag som inte tidigare varit kända för myndigheten.

KemikalierSverigeTullverket
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

