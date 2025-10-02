Ett samarbete mellan Tullverket och Kemikalieinspektionen har lett till att mer än 40 000 farliga och olagliga produkter stoppats vid gränsen.
40 000 farliga produkter stoppade vid gränsen
Mest läst i kategorin
Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner
Ståljätten Outokumpu, som tidigare varslat om uppsägningar, meddelar nu att man gör sig av med fler anställda. Totalt kommer 650 anställda att få gå. 31 juli, när Outokumpu presenterade bokslutet för årets andra kvartal, meddelade stålkoncernen att den börjat planera ett omstruktureringsprogram för att spara i runda slängar 1,1 miljarder kronor, 100 miljoner euro, i …
Lägre krav på krogarna: "Nu blir det roligare"
Det är det nya Förenklingsrådet som föreslår att matkravet, regeln som säger att krogarna måste sälja mat för att få servera alkohol, ska slopas. Tidningen Näringslivet har pratat med svenska krögare som välkomnar den nya regeln med öppna armar. ”Det är rena julafton. Nu blir det mycket roligare att driva företag igen”, säger restaurangägaren Tea …
Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard
För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan. Nu ger gruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele vinst och man tror på en miljardintäkt. Det har varit ett hårt arbete, men nu ger det resultat. Fäbodtjärngruvan utanför Lycksele visar svarta siffror. De första positiva resultaten kunde man visa sista kvartalet i fjol och den trenden har fortsatt …
Nytt grepp ska stoppa ID-bedrägerier
Ett nationellt ID-center ska stärka skyddet mot identitetsbedrägerier. I dag redovisar Skatteverket hur arbetet ska gå till. I dag redovisar Skatteverket ett uppdrag från regeringen. Det handlar om hur identitetsmissbruk och identitetsrelaterad brottslighet ska bekämpas. Nu föreslår Skatteverket tillsammans med Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens servicecenter att ett nationellt ID-center ska inrättas i Sverige. Nytt förslag: …
"Regeringen förstör arbetsmarknaden"
Företrädare för landets tjänstemän och akademiker går till angrepp mot regeringen för att den förstör arbetsmarknaden. ”Svälj stoltheten, justera kursen och gör rätt. Lyssna på aktörerna på arbetsmarknaden som möter verkligheten varje dag.” Uppmaningen kommer från Sacos ordförande Göran Arrius och TCO-ordföranden Therese Svanström. I en gemensam debattartikel menar de att regeringen risker att förstöra …
Varje dag översvämmas Sverige av paket och varor från andra delar av världen och risken är stor att både otillåtna och farliga varor i mängden kommer in i landet den vägen.
Det visar resultaten av det senaste årets samarbete mellan Kemikalieinspektionen och Tullverket.
Under förra året ledde Kemikalieinspektionens samarbete med Tullverket till att mer än 40 000 varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel stoppades vid gränsen.
Närmare 70 procent av de elektriska varorna och 50 procent av bekämpningsmedlen som kontrollerades visade sig vara otillåtna.
15 företag åtalas för farlig kosmetika. Dagens PS
”Kan förgifta miljön”
”Det här samarbetet med tullen gör att vi kan stoppa varor redan vid gränsen och se till att skadliga kemikalier aldrig når ut till konsumenter eller att de kan förgifta vår miljö”, säger Frida Ramström, inspektör hos Kemikalieinspektionen.
Under 2024 kontrollerades varor i form av smycken och elektriska produkter samt bekämpningsmedel som rått- och musmedel och ogräsmedel.
Bland de kemiska produkter som kontrollerades fanns rengöringsmedel, lustgas och e-vätskor till elektroniska cigaretter.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Vanligast med bly
Nu redovisar Kemikalieinspektionen resultaten detaljerat i rapporten ”Tullkontroller 2024” som publiceras i dag.
Av de varor som kontrollerades var majoriteten elektriska varor. De främsta skälen till att de stoppades var att de innehöll bly eller var felmärkta.
Förutom elektriska leksaker, lampor och kablar kontrollerades även olika modeller av nödradioapparater.
”Påverkas av omvärldsläget”
”Det märks att människor påverkats av omvärldsläget. Resultatet av kontrollerna är annars inget som förvånar oss. Det stämmer överens med andra kontroller vi har genomfört”, säger Frida Ramström.
Kemikalieinspektionens samarbete med Tullverket har pågått sedan 2019 och har blivit mer omfattande och utvecklats år för år.
Förutom att otillåtna och farliga produkter stoppas vid gränsen är det ett sätt för Kemikalieinspektionen att få kontakt med och kontrollera företag som inte tidigare varit kända för myndigheten.
Tusentals farliga varor stoppade. Dagens PS
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Börsen inleder urstarkt – men Afry tyngs av intern varning
Det fortsätter att vara muntra miner på Stockholmsbörsen. Men det gäller inte alla bolag. Afry föll under torsdagsmorgonen när nya uppgifter sipprade ut. När Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen fortsatte den i samma riktning som den stängde på onsdagen – uppåt. Både breda indexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg med runt 1,2 procent kort efter öppning. …
Fler fastighetskonkurser: "Ganska dramatiskt"
En 33-procentig ökning av konkurser inom branschen. ”Ganska dramatiskt”, är kommentaren, men bilden är splittrad. Konkurssiffrorna i Norge för tredje kvartalet visar en minskning av konkurser med drygt 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024. Samtidigt finns stora variationer. Detaljhandeln ser en minskning av konkurserna med 26 procent hittills i år, medan fastighetsbranschen redovisar 33 …
Banken tjänar storkovan i Ryssland – samarbetar med SEB
När Ryssland invaderade Ukraina stack de flesta västerländska aktörer – men inte Raiffeisen. Nu tvingas SEB svara på frågor om ett nytt samarbete med den österrikiska banken. SEB har tillsammans med åtta andra europeiska storbanker gått ihop för att lansera en eurodenominerad stablecoin. Syftet är att skapa en ny digital betalstandard med hjälp av blockkedjeteknik. …
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen. Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev. Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS …
Falsk karriärutveckling lurar anställda – leder till utbrändhet
Har du fått mer ansvar och fler arbetsuppgifter men utan ett lönelyft, ny titel eller reella karriärmöjligheter? Då kan du vara utsatt för ”ghost growth”, ett fenomen som beskrivs som ett recept på katastrof för arbetsmoralen. Många är de, arbetstagarna, som vill klättra i karriären.? Problem kan dock uppstå när klivet uppåt saknar substans.? Ser …