Flygplatsen vill satsa: Stoppas av tullregler

Vill ha direktlinje från Kina
Beställningar från Temu och nu hoppas ledningen för Örebro flygplats på att få en kinesisk direktlinje med e-handelspaket från 2026. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

När USA inte är lika tillgängligt, vill Temu och Shein sälja mer i andra länder. Här är svenska flygplatsen som vill ta emot paketen.

Kinesiskt flyg vill starta en linje till Skandinavien, för att kunna frakta in varor från e-handelsbolag som Temu och Shein.

I den underliga värld vi lever i, fraktar vi ju leksaker, T-shirts, strumpor och plastprylar från andra sidan jorden för att leverera till kunder här.

Nu tävlar i vilket fall Örebro flygplats om att få Kina-linjen och kräver att Tullverket ändrar de regler som finns.

”Vi är intresserade av själva affären”, säger Johan Ljungberg, ansvarig för affärs- och strategiska projekt på flygplatsen, hos NA.

Klart: Trump slår mot Temu och Shein. Dagens PS

Vill ha kinesisk linje

För ett år sedan gjorde Ljungberg en affärsresa till tre kinesiska städer, för att försöka ro hem en kinesisk flyglinje till Örebro med början 2026.

”Vi har sett den här ökande e-handeln från Asien och bestämde oss för att försöka göra affär av det”, säger han.

Örebro flygplats tävlar nu mot flygplatser i Danmark och Norge om att få fraktlinjen för drivorna av kinesiska paket.

I Kina lyfte Johan Ljungberg fram fördelarna med sin flygplats, bland annat Örebros centrala läge där 70 procent av svenskarna nås inom tre timmar.

Örebro, känt för vattentornet Svampen. Nu vill flygplatsen få staden känd för en direktlinje från Kina med skandinaviska e-handelspaket. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
”Konstiga regler i Sverige”

Argumentet mot Örebro och Sverige var av ett annat slag.

”De sade att i Sverige har ni så konstiga tullregler”, refererar Ljungberg.

I dag säger Tullverkets tolkning av EU-reglerna att varje paket måste kontrolleras. Johan Ljungberg och Örebro flygplats skulle i stället vilja ha en variant med stickprov, något som enligt honom är vanligt i övriga EU.

Affärsvärlden har gjort en stor granskning av e-handeln från Kina och tar belgiska Liège som exempel.

Där kommer mer än en miljon försändelser per dag och stora delar av mängden är tullfri.

På flygplatsen görs sedan stickprov ur den stora mängden paket, något Örebro flygplats vill ha infört även i Sverige.

”Andra tekniska lösningar”

Tullverket menar att det inte handlar om olika tolkningar av EU-reglerna utan om tekniska möjligheter, där andra länders flygplatser ligger före.

”Om du tar Nederländerna till exempel. Schipholhar över tre miljoner försändelser per dygn och då kan man förstå att logistiken inte mäktar med att göra som vi tolkar regelverket, säger Tullverkets Stefan Björkencrona hos Affärsvärlden.

”Men de har hittat andra tekniska lösningar på hur man kan särskilja att det är unika försändelser och tekniskt läsa in dem. Det har man inte lyckats klara i Sverige.”

Örebro flygplats har nu försökt hitta en lösning för att slippa ta frågan till domstol.

”Vi har gett Tullverket ett förslag på en testperiod i Örebro med tätare stickprov för att se hur det fungerar. Det är en ansökan som hanteras nu”, berättar Johan Ljungberg.

Shein till Dagens PS: “Delar EU:s mål”. Dagens PS

Shein och Temu kämpar för att behålla dominansen. Realtid

