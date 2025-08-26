Flygplatsen vill satsa: Stoppas av tullregler

Kinesiskt flyg vill starta en linje till Skandinavien, för att kunna frakta in varor från e-handelsbolag som Temu och Shein.

I den underliga värld vi lever i, fraktar vi ju leksaker, T-shirts, strumpor och plastprylar från andra sidan jorden för att leverera till kunder här.

Nu tävlar i vilket fall Örebro flygplats om att få Kina-linjen och kräver att Tullverket ändrar de regler som finns.

”Vi är intresserade av själva affären”, säger Johan Ljungberg, ansvarig för affärs- och strategiska projekt på flygplatsen, hos NA.

Vill ha kinesisk linje

För ett år sedan gjorde Ljungberg en affärsresa till tre kinesiska städer, för att försöka ro hem en kinesisk flyglinje till Örebro med början 2026.

”Vi har sett den här ökande e-handeln från Asien och bestämde oss för att försöka göra affär av det”, säger han.

Örebro flygplats tävlar nu mot flygplatser i Danmark och Norge om att få fraktlinjen för drivorna av kinesiska paket.

I Kina lyfte Johan Ljungberg fram fördelarna med sin flygplats, bland annat Örebros centrala läge där 70 procent av svenskarna nås inom tre timmar.