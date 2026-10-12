Fler svenskar tror på stigande bostadspriser. Parallellt räknar flera prognosmakare med att räntan börjar höjas igen, redan i november. En tredje höjning skulle enligt Länsförsäkringar kunna äta upp nästa års köpkraftslyft för en typisk villafamilj.
Då höjs räntan: "Räknar med två höjningar"
Efter flera år av svängningar på bostadsmarknaden har hushållen blivit snäppet mer optimistiska. I oktober tror 44 procent att bostadspriserna kommer att stiga under det närmaste året, enligt Länsförsäkringars Boprisbarometer. Det är två procentenheter fler än i september.
Flest räknar ändå med att priserna står still. Det svarar 47 procent, medan 4 procent tror på en nedgång. Resterande 5 procent vet inte eller har inte svarat.
Barometern, som visar skillnaden mellan andelen som tror på högre och lägre priser, stiger från 39 till 40.
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”Räknar med två höjningar”
Optimismen är störst i Norrland, där barometern når 55. I Stockholm sjunker den däremot från 36 till 32, lägst bland de redovisade regionerna.
Undersökningen bygger på 1 720 intervjuer som Infostat genomförde mellan den 28 september och den 5 oktober.
Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg pekar på en starkare svensk ekonomi och lättare bolåneregler som ger hushållen större möjligheter att låna. Samtidigt räknar LF med att räntan snart vänder uppåt.
”Vi räknar med två höjningar, med start i november”.
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En tredje höjning kan äta upp lyftet
För hushåll med bolån kan antalet höjningar få stor betydelse för hur mycket pengar som blir över nästa år.
”En tredje höjning skulle räcka för att äta upp nästa års köpkraftslyft för den typiska villafamiljen”, konstaterar Stefan Westerberg.
Även Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, varnar för att högre räntor och ökade kostnader för energi och drivmedel kan pressa boendeekonomin.
Han bedömer ändå att de flesta hushåll klarar de väntade räntehöjningarna. LF Fastighetsförmedling räknar med att bostadspriserna stiger med omkring 4 procent under 2027.
November återkommer i prognoserna
Även Nordea räknar i sin boränteprognos med två höjningar, den första i november.
Banken öppnar för att det kan bli fler, bland annat om Europeiska centralbanken höjer sin styrränta mer. Däremot bedömer Nordea inte en ränteuppgång som den under 2022 som sannolik.
Handelsbankens prognos innebär fler höjningar. Banken räknar med att styrräntan går från 1,75 till 2 procent – med start i november – och därefter når 2,5 procent under 2027.
För bolånetagarna väntar då en genomsnittlig rörlig bolåneränta på omkring 3,4 procent under nästa år.
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