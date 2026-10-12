Då höjs räntan: "Räknar med två höjningar"

Flest räknar ändå med att priserna står still. Det svarar 47 procent, medan 4 procent tror på en nedgång. Resterande 5 procent vet inte eller har inte svarat.

Barometern, som visar skillnaden mellan andelen som tror på högre och lägre priser, stiger från 39 till 40.

Läs också: Bank-id spärras för svenskar – en prövning kan bli dyr. Dagens PS

”Räknar med två höjningar”

Optimismen är störst i Norrland, där barometern når 55. I Stockholm sjunker den däremot från 36 till 32, lägst bland de redovisade regionerna.

Undersökningen bygger på 1 720 intervjuer som Infostat genomförde mellan den 28 september och den 5 oktober.

Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg pekar på en starkare svensk ekonomi och lättare bolåneregler som ger hushållen större möjligheter att låna. Samtidigt räknar LF med att räntan snart vänder uppåt.

”Vi räknar med två höjningar, med start i november”.

Missa inte: Om 3 månader – då kan du bli av med din bostadsrätt. Dagens PS