Egen strand, flera hus och gott om plats för båten. En halvö på Ingarö har fått tiotusentals att klicka sig in på Hemnet. För den som vill gå från fönstershopping till köp väntar dock en saftig prislapp.
Veckans drömboende: Köp en egen halvö med privat strand
En röd stuga i skärgården står nog på en och annan önskelista. Men vad sägs om en hel halvö?
På Ingarö i Värmdö kommun finns den kombinationen till salu. Edudden består av drygt 4,5 hektar mark med flera byggnader, privat strand och två bryggor. Fastigheten har varit i samma familjs ägo sedan 1938.
Nu kan någon annan ta över. Förutsatt att ekonomin tillåter ett något större köp på 59,9 miljoner kronor.
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Edudden fick över 30 000 besök på en vecka
Intresset för skärgårdsfastigheten är stort.
Under vecka 39 fick annonsen 30 515 besök. Det gjorde Edudden till det mest klickade objektet i Stockholms län, enligt Hemnet.
Vad lockar då bakom prislappen?
Till att börja med en udde med vatten på flera sidor, tallar och klippor längs stranden. Mellan träden ligger husen utspridda, med huvudbyggnaden från 1925 som fastighetens röda mittpunkt.
Boarean anges i annonsen till 151 kvadratmeter. Här finns fyra rum och kök i ett plan, synliga takbjälkar, spegeldörrar, kakelugn och öppen spis.
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Ett hus högst upp – och bastu vid vattnet
Den som vill se mer av omgivningarna kan bege sig upp till Toppstugan på Eduddens högsta punkt.
Även den byggnaden har sitt ursprung i 1925. Enligt mäklaren Residence Christie’s International Real Estate har den en tillbyggnad ritad av arkitekten Clas Dreijer. Här finns både takterrass och en stor altan med utsikt över havet och holmarna.
Längre ned, nära strandlinjen, ligger ett timrat härbre. På entréplanet finns en äldre vedeldad bastu.
På fastigheten finns dessutom garage och ett strandhus.
Plats även för segelbåten
Vid vattnet ligger en pontonbrygga från 2021 med segelbåtsdjup. En bit därifrån finns en äldre betongbrygga med badstege och en liten sjöbod.
Mäklaren uppger att det finns möjligheter att utveckla bebyggelsen, men annonsen preciserar inte vad som skulle kunna byggas.
För den som vill undersöka saken närmare erbjuds endast privata visningar, bokade genom ansvarige mäklaren Henric Falkenberg.
Att klicka sig igenom bilderna kräver däremot varken tidsbokning eller 59,9 miljoner på kontot. Det kan möjligen förklara en del av anstormningen.
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