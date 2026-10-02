Veckans drömboende: Köp en egen halvö med privat strand 

Ett hus högst upp – och bastu vid vattnet

Den som vill se mer av omgivningarna kan bege sig upp till Toppstugan på Eduddens högsta punkt.

Även den byggnaden har sitt ursprung i 1925. Enligt mäklaren Residence Christie’s International Real Estate har den en tillbyggnad ritad av arkitekten Clas Dreijer. Här finns både takterrass och en stor altan med utsikt över havet och holmarna.

Längre ned, nära strandlinjen, ligger ett timrat härbre. På entréplanet finns en äldre vedeldad bastu.

På fastigheten finns dessutom garage och ett strandhus.

Plats även för segelbåten

Vid vattnet ligger en pontonbrygga från 2021 med segelbåtsdjup. En bit därifrån finns en äldre betongbrygga med badstege och en liten sjöbod.

Mäklaren uppger att det finns möjligheter att utveckla bebyggelsen, men annonsen preciserar inte vad som skulle kunna byggas.

För den som vill undersöka saken närmare erbjuds endast privata visningar, bokade genom ansvarige mäklaren Henric Falkenberg.

ANNONS

Att klicka sig igenom bilderna kräver däremot varken tidsbokning eller 59,9 miljoner på kontot. Det kan möjligen förklara en del av anstormningen.

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