Våning på Söder i Stockholm såld för 54 miljoner

Det är en takvåning med jätteterass i nya höghuset på Erstaklippan på Södermalm i Stockholm som nu sålts för det höga kvadratmeterpriset 284 000 kronor.

Köparen är hemlig och mäklaren Christopher Steen på Skeppsholmen Sotheby’s förklarar att objektet legat ut även för internationella spekulanter, vilket bidragit till att den exklusiva våningen rev ner ett pris på 54 miljoner kronor.

Mäklaren om läget på Söder i Stockholm: Historiskt

Enligt Mitt i, som berättar om bostadsaffären på Söder i Stockholm, har redan 25 av lyxlägenheterna på Erstaklippan sålts. Endast två bostäder finns kvar.

”Intresset har varit jättestort. Mycket är tack vare det historiska läget, att man kunnat bygga ett helt nytt hus nära Fjällgatan”, förklarar Christopher Steen.

Lägenheten som nu får stor uppmärksamhet på grund av sitt kvadratmeterpris uppges vara på 190 kvadratmeter. Den har fem rum och en takterass på 150 kvadratmeter med utsikt över Saltsjön.

Kända arkitekter har ritat inredningen i lyxiga takvåningen

Trots att lägenheten inte står klar var det rusning från hugade spekulanter, men vem som slog till är höljt i dunkel.

”Vi kommenterar aldrig köpare”, säger mäklaren till Mitt i, som berättar att inredningen av takvåningen med det fantastiska läget på Söder i Stockholm är signerade av arkitekten Andreas Martin-Löf och landskapsarkitekten Mattias Gustavsson.

Det är Wallin Fastigheter som står bakom prestigeprojektet med bostadsrätterna på Erstaklippan på Söder i Stockholm.

