Bostadsbristen minskar – ändå är trösklarna “oerhört höga” 

Bostadsbristen har minskat – ändå är läget fortsatt tufft (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Bostadsbristen för unga minskar i stora delar av landet. Bakom siffrorna döljer sig dock en annan verklighet. 

Sju av tio unga, motsvarande 72 procent, bor i en kommun med brist på bostäder för unga. Det är förvisso en hög siffra, men ändå en förbättring jämfört med början av 2020-talet, då 85 procent bodde i kommuner med ungdomsbostadsbrist.

Det visar en ny kartläggning från LF Fastighetsförmedling, baserad på statistik från Boverket och SCB.

“Att bostadsbristen för unga minskar är positivt, men vi ser även att försäljningen av små bostadsrätter minskar. Det tyder på att många unga fortfarande har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande

Bostadsbristen värts i Stockholm

Värst är situationen i och kring Stockholm. Enligt kartläggningen lever 99 procent av unga i Storstockholm i kommuner där det råder brist på bostäder för just unga.

Endast Nynäshamn och Nykvarn uppger att de har balans på bostadsmarknaden. Resten av regionen är i underskott.

Bild på hus och nycklar. Första bostaden är svårt att hitta i Stockholm.
Tufft i Stockholm att hitta boende för unga. (Foto:Unsplash)

Redan 2024 visade beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.

Samtidigt låg den genomsnittliga kötiden för alla förmedlingar i och utanför Stockholms län på nio år under 2023. 

“I dag är trösklarna är oerhört höga för den som vill flytta hemifrån. Regeringens förslag om lättade bolåneregler är ett tydligt steg i rätt riktning, men de borde införts redan under hösten så att fler fått möjlighet att byta bostad efter behov”, säger Marcus Svanberg.

Lättare bolåneregler – en lösning? 

Målet med ovan nämnda lättnader är att öka rörligheten och göra det lättare för framför allt unga vuxna att köpa sin första bostad.

Men redan i somras visade en ny undersökning gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån att många i den tänkta målgruppen är allt annat än entusiastiska.

Att unga är tveksamma till lättnaderna kan bero på de prishöjningar flera experter varnat för under de senaste månaderna. 

Enligt exempelvis Bjurfors kan förändringarna “tända ett prisrally” med uppgångar på upp till fem procent, eller mer, om ekonomin vänder. 

Även Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, har varnat för prisökningar.

”Ja, den risken är hög. Hur mycket står dock skrivet i stjärnorna. Utredarna bakom den statliga utredningen tror på sex procent högre priser. Det är en gissning, förvisso en kvalificerad sådan, men likväl en gissning”, sa han i somras. 

Höga räntor bromsar drömmen om eget boende

Samtidigt ser var tredje person under 25 år just nu blancolånet – lån utan säkerhet – som den enda vägen in på bostadsmarknaden. Detta enligt en undersökning från Stockholms Handelskammare och Hemnet

Svanberg menar att det ekonomiska läget slår särskilt hårt mot unga och förstagångsköpare. Högre räntor, amorteringskrav och osäker privatekonomi har gjort att färre vågar eller kan ta steget att köpa sin första bostad.

“Den här tiden på året ser vi vanligtvis ett stort intresse för små lägenheter. Samtidigt har högre räntor, hårda amorteringskrav och det osäkra ekonomiska läget slagit hårt mot unga och förstagångsköpare som har svårt att köpa egen bostad”, säger han.

Tips till förstagångsköpare

LF Fastighetsförmedling delar också med sig av ett gäng råd till den som vill ta sig in på bostadsmarknaden. Det handlar bland annat om att skaffa lånelöfte tidigt, göra en realistisk budget, gå på många visningar och ställa frågor till mäklaren.

För den som redan köpt bostad påminner man även om möjligheten att ansöka om jämkning för sina räntekostnader – ett sätt att minska sin skatt varje månad.

BostadsbristMinskningUnga
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

