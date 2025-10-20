Bostadsbristen minskar – ändå är trösklarna “oerhört höga” 

Sju av tio unga, motsvarande 72 procent, bor i en kommun med brist på bostäder för unga. Det är förvisso en hög siffra, men ändå en förbättring jämfört med början av 2020-talet, då 85 procent bodde i kommuner med ungdomsbostadsbrist.

Det visar en ny kartläggning från LF Fastighetsförmedling, baserad på statistik från Boverket och SCB.

“Att bostadsbristen för unga minskar är positivt, men vi ser även att försäljningen av små bostadsrätter minskar. Det tyder på att många unga fortfarande har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Bostadsbristen värts i Stockholm

Värst är situationen i och kring Stockholm. Enligt kartläggningen lever 99 procent av unga i Storstockholm i kommuner där det råder brist på bostäder för just unga.

Endast Nynäshamn och Nykvarn uppger att de har balans på bostadsmarknaden. Resten av regionen är i underskott.

Tufft i Stockholm att hitta boende för unga. (Foto:Unsplash)

Redan 2024 visade beräkningar från Stockholms Handelskammare att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.

Samtidigt låg den genomsnittliga kötiden för alla förmedlingar i och utanför Stockholms län på nio år under 2023.

“I dag är trösklarna är oerhört höga för den som vill flytta hemifrån. Regeringens förslag om lättade bolåneregler är ett tydligt steg i rätt riktning, men de borde införts redan under hösten så att fler fått möjlighet att byta bostad efter behov”, säger Marcus Svanberg.